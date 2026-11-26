El partido Yashar de Gadi Eisenkot y los demócratas del Golán de Yair anuncian un acuerdo en principio para una coalición. Con Yisrael Beitue, las tres formaciones tienen 36 de los 120 asientos en el Knesset. Aún no se ha presentado ningún gobierno al Parlamento y Benjamin Netanyahu sigue en funciones.

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Gadi Eisenkot dio un nuevo paso el jueves 26 de noviembre en las negociaciones para formar el próximo gobierno israelí. Su partido, Yashar y los demócratas del Golán Yair anunciaron que habían sido escuchados para firmar un acuerdo de coalición. Este anuncio termina dos días de suspensión de las discusiones, pero aún no da a Eisenkot una mayoría en el Knesset.

De la suspensión de las conversaciones a un acuerdo en principio

Los demócratas habían interrumpido las negociaciones el martes, mientras que Yashar también estaba discutiendo con el Likud de Benjamin Netanyahu. El jueves, ambas partes anunciaron la reanudación de los debates y luego un acuerdo en principio. Su comunicado conjunto no publica el texto del acuerdo. Los demócratas indicaron por separado que habían visto cuatro carteras ministeriales prometidas; Estas funciones sólo se proporcionarán si un gobierno se forma efectivamente.

El acuerdo anterior anunciado por Yashar data del martes y se refiere a Israel Beituten, el partido de Avigdor Liberman. Ambos acuerdos bilaterales dan ahora socios de Eisenkot a ambos lados del centro político. Sin embargo, no constituyen un proyecto completo de gobierno que se somete a votación.

Treinta y seis puestos para las tres partes que acordaron

Según los resultados finales de las elecciones del 27 de octubre, Yashar tiene 21 escaños, los Ocho Demócratas y Yisrael Beitué siete. Juntos, estas tres formaciones tienen 36 de los 120 asientos Knesset. Junto con los doce representantes elegidos de la formación Naftali Bennett, habría 48, 13 menos que la mayoría absoluta. El apoyo a la propuesta sigue siendo distinto de la participación en el futuro gabinete.

Las reservas sobre la composición de la coalición ya han afectado las conversaciones. Las dos listas árabes juntas tienen 19 representantes elegidos. Las dos formaciones ultraortodoxas, el judaísmo unificado de la Torá y Shas, total trece asientos. Su lugar y las condiciones para el posible apoyo no se establecen en el acuerdo anunciado el jueves con Yair Golan.

Netanyahu sigue siendo el jefe del gobierno saliente

El presidente Isaac Herzog dio instrucciones a Eisenkot el 8 de noviembre para formar un gobierno. El plazo inicial es hasta el 6 de diciembre y puede prorrogarse en 14 días. El mandato presidencial abre la negociación; No vale la nominación. Una futura firma todavía necesita presentar su composición y programa al Knesset y ganar su confianza. Benjamin Netanyahu sigue siendo el jefe del gobierno saliente.

Cover: Gadi Eisenkot in Tel Aviv, 16 August 2016, then Chief of Staff (archived).Embajada de EE.UU. Tel Aviv / Wikimedia Commons,CC BY 2.0Libnanews.

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