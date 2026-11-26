La ley distingue una disputa en el caisse de una manipulación de la competencia. Esto es lo que puede hacer la Dirección de Protección al Consumidor y la Autoridad de la Competencia.

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Joseph Aoun pidió a la Autorité nationale de la concurrence a luchar contra los monopolios y la manipulación de precios durante una reunión con su presidente, el juez Roula Akoum, y sus miembros. Sin embargo, el aumento de los precios no es suficiente para establecer un acuerdo. El derecho libanés asigna a la Autoridad y a la protección del consumidor dos funciones distintas.

El mismo precio no siempre es un precio acordado

La Ley 281, de 15 de marzo de 2022, prohíbe, entre otras cosas, los acuerdos entre competidores encaminados a fijar los precios artificialmente, compartir un mercado o coordinar sus ofertas en una invitación a licitación. Las tarifas más bajas por sí solas no prueban un acuerdo. Los comerciantes que compran el mismo producto en moneda extranjera y soportan los mismos costos de flete pueden aumentar al mismo tiempo. Por el contrario, un intercambio de instrucciones de precios o una distribución acordada de proveedores daría otro objeto a la investigación.

Un margen alto no es la única diferencia entre los costos de venta al por menor y los gastos fuera de trabajo. Transporte, almacenamiento, impuestos y volúmenes deben ser reportados en el mismo producto y en la misma fecha. Incluso si un margen sigue siendo alto después de esta comparación, la cuestión de la competencia es si la práctica ilícita impide que otros vendedores entren en el mercado o impugnan ese precio.

Dos canales de información

Un precio mostrado diferente del precio facturado o una promoción cuyas condiciones no se cumplen es principalmente una queja del consumidor. El Ministerio de Economía y Comercio publica 1739 y un formulario de reclamación. El billete, una foto del precio, fecha y dirección dan un punto de partida preciso al cheque.

Para una práctica que pueda distorsionar el mercado, el artículo 36 de la Ley establece que la Junta de la Autoridad puede iniciar procedimientos de oficio y recibir referencias de instituciones, asociaciones de consumidores registradas y empresas, entre otras. También puede considerar una denuncia de una persona que tenga derecho e interés de actuar. El procedimiento de remisión y examen se rige por un decreto. Por lo tanto, este recurso no es simplemente la transmisión de un billete de efectivo al centro de llamadas del departamento.

Si se establece una infracción al final del procedimiento, la ley permite, entre otras cosas, ordenar el cese de la práctica o, con sujeción a las condiciones, adoptar medidas de protección. La Autoridad también puede emitir una opinión sobre los precios o aranceles regulados dentro del ámbito de sus facultades. La reunión de Baabda no anunció un archivo abierto contra un sector específico ni un nuevo arancel aplicable.

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