Dos cuervos negros respondieron en promedio de 235 milisegundos a una tarea visual en Tübingen. Los registros cerebrales también revelan señales mucho antes de su respuesta. Published October 22, 2026, this study provides a better understanding of bird decision-making. Pero su resultado no es una clasificación general de inteligencia ni una competencia entre especies con protocolo idéntico. El número de animales y la naturaleza de la prueba requieren leer las cifras con precisión.

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Un cuarto de segundo, o casi: dos cuervos negros indicaron la dirección del movimiento en 235 milisegundos en promedio. El estudio de la Universidad de Tübingen, publicado el 22 de octubre de 2026, arroja luz sobre la velocidad de una decisión visual. No mide una inteligencia superior a la de los humanos.

Dos cuervos frente a una simple elección

El dispositivo cuenta con puntos de movimiento en una pantalla táctil. Las aves de la especie Corvus corone deben reconocer su dirección dominante: izquierda o derecha. Un pico en el objetivo correspondiente indica su respuesta.

Cuando el movimiento es claro, su éxito se acerca al 100%. Incluso con señales que son difíciles de distinguir, las respuestas superan el nivel de oportunidad.

Señales antes del pico

Los registros neuronales revelan señales asociadas con la dirección elegida de unos 70 milisegundos después de que aparezca el estímulo. Por lo tanto, preceden a la respuesta observable.

Los investigadores observan estos mecanismos en el nidoopallio caudolateral, una región asociativa del cerebro del pájaro. La actividad aumenta durante la adopción de decisiones. Refleja tanto la información visual disponible como la dirección elegida.

Las aves no poseen la corteza organizada en capas mamíferas. Sin embargo, la dinámica registrada es compatible con los modelos de decisión establecidos en primates.

¿Por qué « más rápido » requiere un tono

El retraso observado representa aproximadamente la mitad de los reportados anteriormente en humanos o monos para tareas comparables. Este acercamiento no debe ser leído como un torneo de efectivo organizado en condiciones idénticas.

Dos individuos, una especie y una tarea específica: el alcance del resultado sigue siendo estrecho. La experiencia no permite una clasificación general de las capacidades de razonamiento de las aves y los seres humanos.

Los requisitos de control de vuelo y movimiento pueden haber facilitado esta velocidad visual durante la evolución. Esta explicación sigue siendo una hipótesis. Quedan por especificar los mecanismos responsables de la ventaja temporal.

Ilustración: Cuervo negro volando en Montpellier, 24 de abril de 2019. Fotografía de archivos no relacionados con las dos aves estudiadas. Rorolinus,CC BY-SA 4.0viaWikimedia CommonsImagen redimensionada sin cortar.

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