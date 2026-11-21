En Arab Salim, Zeinab Moukalled ayudó a hacer desperdicios clasificando una organización colectiva liderada por mujeres. La recepción de la asociación Nidaa Al Ard en 1998 y el testimonio de una visita de SOILS en 2015 nos permiten trazar esta historia sin eliminar sus dificultades: falta de espacio, dinero y cooperación. Este retrato histórico distingue los archivos documentados de una evaluación actual que estas fuentes no permiten establecer.

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Antes de convertirse en un ejemplo citado más allá de su aldea, el compromiso de Zeinab Mukaled se construyó alrededor de un problema concreto: el desperdicio de Salim Árabe, en Nabatiyah. Su viaje cuenta menos de un espectacular gesto individual que una organización paciente, llevada por mujeres, con casas, materiales para separar y oportunidades de encontrar.

Una asociación enumerada en los documentos

Un hito ayuda a anclar esta historia: Recibo No. 123 de 4 de noviembre de 1998 reconoce la asociación Nidaa Al Ard, « The Earth Call », en Arab Salim. El documento, que se mantiene en la base jurídica de la Universidad Libanesa, menciona una solicitud registrada el 7 de octubre de 1997 y publicada en el Diario Oficial el 19 de noviembre de 1998.

Designó a doce fundadores y nombró a Zeinab Mahmoud Moukalled como representante a las autoridades públicas. Sus objetivos incluyen la protección ambiental, la sensibilización mediante conferencias y actividades prácticas, como la clasificación de desechos, las campañas de limpieza y la distribución de contenedores. Por lo tanto, la educación y la acción material no son dos historias separadas: aparecen juntas en el proyecto comunitario.

Esta fecha administrativa no debe confundirse con la de los primeros actos voluntarios. Atestigua la formalización de la asociación, no el día en que los habitantes comenzaron a ordenar.

Casas en el centro de clasificación

El testimonio de un equipo de SOILS, publicado en su carta de diciembre de 2015, da acceso al funcionamiento de esta iniciativa. Al preparar otro proyecto de gestión de desechos, el equipo dijo que había sido acogido al centro árabe de Salim por Zeinab Moukalled y luego guiado en las operaciones.

La historia describe una progresión: las mujeres primero habían separado materiales reciclables de sus hogares, buscaban fábricas listas para llevarlos de vuelta, luego organizaron su acción en asociación y aseguraron financiación para un centro. También mencionó los obstáculos: falta de espacio y dinero, cooperación desigual, difícil conciencia y las consecuencias de la guerra de 2006.

Este documento no describe un sistema sin fragilidad. Muestra sobre todo que un contenedor de clasificación es sólo un comienzo: requiere un lugar, una organización y un destino para los materiales recogidos.

Un reconocimiento que no sustituye significa

En marzo de 2019, Greenpeace MENA incluyó a Zeinab Moukalled entre cinco figuras femeninas en el compromiso ambiental en la región. La organización recordó su profesión docente y el papel de las mujeres aldeanas en la iniciativa. Esta mirada extiende la de los actores que vinieron a observar el centro: un proyecto local también puede servir como un lugar de aprendizaje.

Estos archivos no son suficientes para cuantificar la actividad del centro en 2026, ni para afirmar que sus recursos resistían a todas las crisis posteriores. Por otra parte, establecen una historia colectiva precisa, donde el deseo de limpiar un pueblo se ha convertido en una asociación, un espacio de trabajo y una experiencia transmisible. Es esta construcción, en lugar de una imagen de éxito sin dificultad, que da su alcance al curso de Zeinab Moukalled.

Foto ilustración genérica: puntos de colección no relacionados con Arab Salim, Zeinab Moukalled o su centro. Polina Tankilevitch / Pexels.

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