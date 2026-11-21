En Tiro, los municipios han pedido que se reduzcan las escuelas utilizadas como refugios colectivos. Las Naciones Unidas y el UNICEF documentan la necesidad de alojamiento y continuidad escolar. El regreso al servicio de las habitaciones requiere una distinción entre los lugares disponibles para las familias, el viaje de los alumnos y las horas de los cursos impartidos.

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En Tyre, liberar las aulas utilizadas para el alojamiento no es suficiente para entregar a los estudiantes a la escuela. Las necesidades señaladas por las Naciones Unidas en los municipios meridionales y la evaluación del UNICEF permiten distinguir tres cuestiones: dónde albergar a las familias, qué escuelas pueden acoger a los estudiantes y cómo garantizar la continuidad de los cursos.

Durante las consultas celebradas entre finales de julio y principios de septiembre de 2026, representantes de los municipios de Tiro citaron la congestión de escuelas utilizadas como refugios colectivos como una de sus prioridades. El informe del coordinador humanitario de las Naciones Unidas, publicado el 9 de octubre, sitúa esta necesidad junto con la rehabilitación de las redes de agua y las carreteras. Estos son problemas denunciados por las comunidades, no un calendario para salir de las familias o reabrir las instituciones.

El 16 de noviembre, las Naciones Unidas informaron de que su Vicesecretario General, Amina J. Mohammed, se había reunido con desplazados internos en Tiro. En particular, las familias expresaron preocupación por su seguridad mientras la FPNUL se retiraba. El informe también reporta un intercambio con cuidadores y pacientes en la Fundación Imam Sadr. It does not compile an inventory of schools still used as shelters and does not confirm the number of places offered in alternative centres.

Un lugar para quedarse y un lugar en clase no reemplaza

Un traslado puede regresar a una escuela y dificultar a los niños cuya familia está cambiando su dirección. Para evaluar su efecto, el número de plazas de alojamiento no es suficiente. Es importante saber si están disponibles en el momento de la transferencia, cómo los estudiantes se unirán a su escuela y si los lugares ofrecen los servicios necesarios para una estancia que puede durar. La brecha entre un lugar anunciado y un lugar realmente ocupado, para las familias, cuenta tanto como la fecha administrativa de cierre de un refugio.

El informe humanitario del UNICEF publicado el 7 de noviembre ofrece ejemplos de condiciones materiales. Durante los meses de agosto y septiembre, sus socios identificaron en algunos refugios necesidades relacionadas con la separación de instalaciones sanitarias y de ducha y la privacidad en habitaciones compartidas. Esas conclusiones abarcan varios lugares del Líbano; No describen todos los refugios de Tyre. Por otro lado, nos permiten entender por qué una transferencia no significa simplemente mover ocupantes de un edificio a otro.

Recovering course hours, not just buildings

Según el mismo informe, el Ministerio de Educación estableció el 15 de septiembre como inicio de los cursos para el primer período en el público. Esta fecha nacional no describe la reanudación efectiva en todas las escuelas. El UNICEF también distingue entre el regreso a la escuela y el trabajo de recuperación. El Programa Nacional de Recuperación de Aprendices, iniciado en septiembre, tiene varios niveles de enseñanza primaria y secundaria. Aproximadamente 10.000 maestros participaron en la preparación del programa en el país y se realizaron evaluaciones iniciales en las escuelas primarias del 22 al 24 de septiembre.

Los dispositivos complementarios tienen otra función: mantener contacto con el aprendizaje cuando se interrumpe el acceso normal a un aula. Hay 55.473 niños afectados a nivel nacional por centros de atención infantil, centros de educación no académica y actividades en línea. Entre estos niños, algunos no estaban inscritos en el circuito habitual. Este total no indica cuántas aulas han sido restauradas en Tiro, o si los niños interesados han recuperado su ritmo anterior.

Las consultas celebradas en el Sur también han determinado otros obstáculos, como las escuelas dañadas, la falta de maestros y las barreras financieras o de acceso. Estas dificultades no son idénticas en cada municipio. Para Tyre, un estado preciso de recuperación requeriría una evaluación de las habitaciones recuperadas y utilizables, los estudiantes presentes y las horas efectivamente aseguradas. El número de familias que se unen a nuevos alojamientos seguirá siendo un indicador separado. Es su acercamiento lo que permitiría saber si los dos servicios se están restableciendo al mismo tiempo.

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