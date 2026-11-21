Huawei lanzó su competencia universitaria 2026–27 en Beirut y abrió un componente regional dedicado a proyectos de inteligencia artificial. La ceremonia distingue a un equipo de la USEK y AUST. En junio en Shenzhen, los tres estudiantes libaneses ganaron un segundo premio en la categoría de nube, compartido con varios equipos.

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Huawei presentó en Beirut su competencia universitaria 2026–27, con un nuevo componente regional dedicado a proyectos de inteligencia artificial. La ceremonia del 20 de noviembre también distinguió a un equipo de USEK y AUST, que ganó un segundo premio en el evento de la nube en Shenzhen en junio.

Dos veces llegaron al comienzo de la competencia de Huawei en Líbano. El 20 de noviembre, la empresa presentó las pruebas para el próximo ciclo y acogió con beneplácito los resultados de la edición anterior a los funcionarios universitarios y al Ministro de Estado de Tecnología e Inteligencia Artificial, Kamal Chehade. El premio por este premio se remonta a la Final Mundial celebrada en Shenzhen en junio.

Huawei concurso en Líbano: un segundo premio en la nube

La lista de Huawei reúne a la Universidad del Espíritu Santo de Kaslik (USEK) y la Universidad Americana de Ciencia y Tecnología (AUST) bajo una entrada. El equipo ganó un « Second Prize » en la categoría práctica de Cloud. Varios otros equipos aparecen en el mismo nivel de distinción. El resultado no es un solo segundo lugar en la clasificación mundial, ni un precio en la categoría de Ascend AI separada.

LAUST identificó a dos de sus estudiantes en la delegación: Mariam Zaiter y Mounir Rizkallah. El Libanés Yuri Yaacoub, estudiante de ingeniería de USEK, dirigió el equipo, acompañado por la profesora Marie-Rita Hojeij. Por lo tanto, ambas instituciones compitieron juntas. El mismo equipo había ganado previamente un alto premio regional. Este resultado corresponde a otro paso en el proceso de selección. El final práctico proporcionó un día de trabajo en ejercicios, con los resultados depositados al final de la prueba. La lista pública da premios por categoría, sin publicar notas individuales.

Para la próxima edición, los proyectos AI se desarrollarán en equipos

En la región de Oriente Medio y Asia Central, el ciclo 2026–27 distingue tres tipos de pruebas. La competencia práctica mantiene tres canales: redes, nube e informática. El Concurso de Innovación abre un canal dedicado a proyectos de inteligencia artificial. Una tercera competencia es para los maestros e implica la colaboración entre el mundo académico y la industria.

La nueva cadena de innovación no se confunde con el curso que ganó su premio al equipo libanés. Los equipos universitarios desarrollan allí proyectos utilizando herramientas ofrecidas por la empresa; La prueba Cloud, por otro lado, pertenece a la parte práctica. Se trata de un concurso organizado por un proveedor de tecnología, no una clasificación de sistemas universitarios o una competencia pública libanesa.

En el Líbano, la presentación a los estudiantes había comenzado antes de la ceremonia de noviembre. El 7 de octubre, el grupo de estudiantes de IEEE de la Universidad de la Ciudad y el equipo local de la Academia de TIC de Huawei organizaron una sesión informativa. Presentaron los procedimientos de registro, las etapas de preparación y calificación. La ruta anunciada es a través de selecciones nacionales y regionales antes de la Final Mundial. Las fechas exactas de estas selecciones para el Líbano no se han establecido en los documentos públicos consultados.

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