En el Líbano, la capacitación en vacunación contra el virus del papiloma humano comienza con más de veinte coordinadores de atención primaria. La OMS y el Ministerio de Salud están preparando su ampliación en noviembre y diciembre, con el apoyo de Gavi. El UNICEF apoya un componente separado para el diálogo con las comunidades.

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Más de 20 coordinadores de atención primaria forman el primer grupo de capacitación sobre vacunación contra el virus del papiloma humano en el Líbano. La Organización Mundial de la Salud, que dirige esta preparación con el Ministerio de Salud, tiene previsto ampliarla para incluir a los profesionales del país en noviembre y diciembre.

La oficina de la OMS del Líbano anunció el lanzamiento el 18 de noviembre. La formación se organiza con el Ministerio de Salud Pública y cuenta con el apoyo de Gavi, la Alianza Vacuna. Partiendo de los coordinadores de atención primaria, los organizadores dependen de equipos para vincular el programa nacional con los centros. The reported number refers to persons in the first group. No es un total de cuidadores ya capacitados en todo el Líbano, ni una serie de centros preparados.

Prepare la red antes de las primeras sesiones

La Estrategia Nacional de Inmunización del Ministerio 2026–30 prevé específicamente la capacitación del personal en la introducción de la vacuna contra el virus del papiloma humano o el VPH en el calendario nacional. A nivel de todo el programa de vacunación, también tiene por objeto armonizar las aptitudes, organizar la capacitación regular y fortalecer el apoyo de los equipos a nivel local. La distribución, la cadena fría y la comunicación se encuentran entre las esferas de capacitación mencionadas en este marco general. El documento no es el programa detallado del primer taller del VPH y no especifica lo que se enseñó allí.

Esta preparación responde a una cuestión de coordinación. Una vez que se hayan establecido las directrices nacionales, los equipos deben poder aplicarlas constantemente de un centro a otro y dar a las familias la misma información. La estrategia tiene previsto seguir la proporción del personal capacitado de los datos del programa. En el período de sesiones de noviembre, la OMS todavía no ha proporcionado un desglose por región, número total de participantes previstos o evaluación de la capacitación de los centros.

Un componente separado para responder a las preguntas de la familia

La OMS también anuncia sesiones de seguimiento apoyadas por el UNICEF para fortalecer el diálogo comunitario y la confianza en la inmunización. Este componente no es un número adicional de cuidadores entrenados. Complementa el trabajo profesional preparando información para el público.

El comienzo de la formación no vale la pena recibir dosis o citas de apertura. El anuncio no publica una lista de centros participantes ni de programas de vacunación. Se documenta un paso separado: la preparación de equipos antes del despliegue.

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