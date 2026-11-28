Moscú afirma haber interceptado 1.246 drones en la noche del 27 al 28 de noviembre. El alcalde de la capital dijo que 123 fueron destruidos en sus alrededores. Las restricciones de vuelo en Vnoukovo y Domodedovo fueron levantadas el sábado por la mañana.

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Moscú afirma haber interceptado 1.246 drones en la noche del 27 al 28 de noviembre. El alcalde de la capital dijo que 123 fueron destruidos en sus alrededores. Las restricciones de vuelo en Vnoukovo y Domodedovo fueron levantadas el sábado por la mañana.

El Ministerio de Defensa ruso anunció el sábado 28 de noviembre que sus fuerzas habían interceptado o destruido 1.246 drones ucranianos durante la noche. Esta cifra procedía de las autoridades rusas y no podía verificarse de forma independiente. Corresponde a las interceptaciones reclamadas por Moscú, no al número total de drones lanzados o al número de impactos.

Dos conteos diferentes

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha publicado una evaluación separada para la región capital. Según él, 462 drones tomaron esta dirección entre las 2300 horas del viernes y las 0700 horas del sábado, hora de Moscú. A large part was reportedly intercepted remotely, and 123 were reportedly shot near the city. Así pues, el 462 designa el avión notificado a la región, y las 123 interceptaciones reclamadas cerca de la capital. Estas cifras no se suman al balance anunciado por el Ministerio.

En sus sucesivos puntos, el alcalde indicó que los equipos de rescate estaban involucrados en lugares donde los escombros habían caído. Sus mensajes no dan un balance consolidado de daños. En esta etapa no se establecen los objetivos del ataque y el número de aeronaves que llegan a su objetivo.

Vuelos sujetos a autorización temporal

En la región de Moscú, la Agencia Federal de Aviación Civil impuso restricciones a Vnoukovo y Domodedovo. Durante su aplicación, las llegadas y salidas deben permitirse caso por caso. La agencia anunció el sábado por la mañana el levantamiento de estas restricciones en ambos aeropuertos, así como en Kaluga y Tambov. En este anuncio, no encriptó vuelos retrasados, robados o cancelados.

Kiev también reporta un ataque ruso durante la noche

En su propia evaluación provisional, la Fuerza Aérea de Ucrania informó de que detectó 162 drones rusos a partir de las 18.00 horas del viernes, hora de Kiev, y había disparado o neutralizado 141 a las 8.00 horas del sábado. It reported impacts in 13 locations and debris falls in seven other locations. Este balance se refiere a un ataque en Ucrania y no permite la verificación del conteo ruso.

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