Al-Akhbar se refiere a una cuota mensual para la compra de dólares por el Banco del Líbano de bancos. Esta cantidad no se confirma y no corresponde a las cantidades pagadas a los depositantes.

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Al-Akhbar informa, en su edición del 27 de noviembre, que el Banco del Líbano (BDL) habría fijado una cuota mensual de 100 millones de dólares para la compra de 15.000 dólares de los bancos. Ningún documento público de BDL consultado por Libnanews confirma esta cantidad. La cifra se refiere, según el diario, a un límite máximo de las transacciones entre el banco central y los bancos, a los pagos pagados a los depositantes.

Un techo anunciado en la prensa, no una cantidad ejecutada

Según Al-Akhbar, los bancos reducen algunos de sus compromisos en dólares con sus clientes cuando aceptan un acuerdo en libros a una tasa de 15.000. El diario describe en paralelo un mecanismo por el que el BDL compraría las cantidades correspondientes de los bancos. No publica ninguna decisión que establezca la cuota, ni publica una declaración de cuántos dólares se compraron realmente, en qué fechas y de qué bancos.

Cien millones de dólares al mes serían 1.200 millones de dólares durante 12 meses si se confirmara, mantendría y utilizara plenamente el límite máximo. Este aumento no mide la cantidad de transacciones ya realizadas o el dinero recibido por los hogares.

Lo que significa una conversión de 15.000 libras

En un ejemplo puramente aritmético, debitar 1.000 dólares de una cuenta vieja a la tasa de 15.000 da 15 millones de libras. Conversión a la tasa de referencia de 89.500 libras por dólar, esta suma representa aproximadamente $168, excluyendo los gastos. La diferencia es alrededor del 83% de la cantidad nominal debitada. Esta comparación mide el efecto de las dos tasas en la misma suma, no una pérdida contable auditada en una cuenta real o un descuento aplicable a todos los depósitos.

Las circulares 158 y 166 corresponden a otro esquema

Las circulares 158 y 166 establecen retiros de divisas para solicitantes elegibles. Las enmiendas emitidas por BDL el 3 de noviembre llevan los límites máximos mensuales a 1.200 dólares y 600 dólares, respectivamente, con efecto al 1o de diciembre. Parte del pago es por tarjeta: los techos no corresponden a tantas entradas que se pueden retirar en el mostrador.

En un comunicado de prensa de fecha 11 de mayo, BDL valoró los pagos de marzo de 2026 para ambas circulares en $240,4 millones. Asignó 28,36 millones de dólares a bancos comerciales y el resto al banco central. Estas cifras se refieren a los pagos notificados durante un mes específico. No confirman la cuota de compra notificada en noviembre y no pueden ser agregadas.

A fin de establecer el alcance de la transacción descrita por Al-Akhbar, falta la determinación del límite máximo, las cantidades efectivamente procesadas cada mes y el desglose entre las compras a los bancos y las cantidades acreditadas a los clientes. Ninguno de estos elementos fue confirmado en los documentos públicos consultados al 27 de noviembre.

Imagen del archivo: Karan Jain /Wikimedia Commons, cropping and dressing Libnanews,CC BY-SA 2.0.

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