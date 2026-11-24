Antes de inscribir a un niño en una guardería privada en el Líbano, solicite una licencia para abrir y operar a un niño firmado por el Ministerio de Salud. He aquí cómo distinguir la autorización de un acuerdo preliminar, dirección de verificación y capacidad de recepción, y luego hacer preguntas útiles y concretas sobre supervisión, seguridad y alertas. El Parlamento sigue considerando una propuesta sobre la organización de guarderías. La guía recuerda lo que establece el decreto vigente, a quien contactar para verificar un documento y cómo entrevistar a la administración antes de registrarse.

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A crèche may have received a preliminary agreement from the Ministry of Health without still being allowed to host children. En el Líbano, la solicitud de preinscripción es la licencia del Ministerio para abrir y operar. No exime de visitar los locales. Pero hace posible hacer una primera pregunta concreta: ¿la autorización se refiere al vivero, la dirección y la capacidad de recepción con la que se presenta?

Crises certificados en el Líbano: ¿Qué documento debo pedir?

El Ministerio de Salud Pública confía las autorizaciones de guarderías privadas a su departamento de salud maternoinfantil y escolar. El procedimiento que publica distingue tres etapas. El operador debe leer primero los requisitos y luego presentar un expediente para un acuerdo en principio. En esta etapa, el servicio revisa el plan de alojamiento, las calificaciones de gestión y la presentación de la hospitalidad propuesta. Este primer acuerdo prepara los locales. No autoriza su explotación.

Luego viene el archivo final y una inspección in situ. El Departamento afirma que prepara la licencia propuesta después del control de los locales y documentos, antes de presentarla a la firma del Ministro. Un recibo atestiguando la presentación del archivo permite al operador seguir su solicitud. No sustituye la decisión final.

Durante una visita, pida ver esta decisión. Revise la estructura y dirección de la instalación donde se dará la bienvenida a su hijo. También pregunte cuántos niños se permite que el vivero reciba. El departamento hará una solicitud de cambio cuando la capacidad o la gestión cambie. También prevé un procedimiento de renovación. Si el equipo presenta una antigua autorización o decisión para otra sala, pida el documento que corresponda a la situación actual.

El Ministerio ofrece un directorio en la sección « Crèches » de su sitio web. El enlace titulado « Distribución geográfica de guarderías » abre su ubicación de establecimientos, ya establecidos en esta categoría. Búsqueda por distrito o nombre. El directorio ayuda a localizar una estructura, pero la hoja no indica que la licencia presentada esté actualizada. Si hay discrepancia entre el formulario y el documento, pida al departamento competente que lo confirme.

Cuatro preguntas para hacer durante la visita

¿Quién supervisa a los niños a diario?

Los reglamentos abarcan tanto los locales como las calificaciones del personal. Pregunte quién dirige la guardería, quién supervisa el grupo de su hijo, y cómo la institución proporciona reemplazos. El Ministerio incluye la formación de primeros auxilios para lactantes y niños pequeños como asignaturas obligatorias de capacitación. Puedes preguntar cuándo se formó el equipo, sin pedir consultar los archivos personales de los empleados.

¿Cómo responde el vivero a emergencias?

Una póliza de seguro y plan de evacuación forman parte de los documentos solicitados por el operador. Pregúntele al equipo cómo advierte a los padres si un niño está herido o si el local necesita ser evacuado. Si el transporte es parte del servicio, pregunte si es parte del vivero y qué seguro cubre. El Ministerio pide al operador que garantice la seguridad de los niños también en sus propios vehículos.

¿Qué información guarda sobre su hijo?

The Ministry provides for a registration file, a by-law signed by the parents and a separate health file. Solicitar una copia de la normativa antes de firmar. Se utiliza para aclarar los horarios y reglas del establecimiento. Compruebe quién puede recoger a su hijo, que puede acceder a su archivo, y cómo el equipo tiene en cuenta las instrucciones que le envía. Estas son cuestiones que deben resolverse antes del primer día, no en el momento de un incidente.

¿A quién debo contactar si surge un problema?

In particular, the Ministry asked the crèche to include a child protection policy among the documents on the licence file. Pregunta quién recibe informes dentro de la institución y cómo se protege la confidencialidad. Si desea que se revise una licencia o conozca el canal de presentación de informes adecuado, el Ministerio indicará los datos de contacto del departamento de salud de la madre, el niño y las escuelas en su sección sobre guarderías, en particular 01 830 300, puestos 441, 442 o 445. También propone una sección oficial para las denuncias. No publique el nombre o registro de salud de un niño para crear conciencia de un problema.

Lo que el Parlamento está considerando, lo que ya se aplica

El Decreto No 4876, de 23 de agosto de 2010, sigue siendo la base reglamentaria presentada por el Ministerio para las guarderías privadas. En particular, establece requisitos para el diseño, la seguridad, la higiene y la supervisión. The Ministry distinguishes these minimum conditions from its quality standards, which also cover activities of wakening and parental participation. Por lo tanto, una licencia no es una marca de calidad ni una razón para no visitarla.

El Parlamento trabaja en paralelo con una propuesta de ley sobre la organización de guarderías. Tras la aprobación del texto por el Comité de Salud en enero, el Comité de la Mujer y el Niño continuó su labor los días 26 de octubre y 9 de noviembre. También examinó por separado una propuesta de enmienda del artículo 554 del Código Penal. Estas sesiones no equivalen a votación en sesión plenaria. Para el registro de hoy, el documento a verificar sigue siendo la licencia expedida por el Ministerio para la institución interesada.

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