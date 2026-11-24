En Bekaa Occidental, un observador de la Sociedad para la Protección de la Naturaleza en el Líbano filmó un ibis falsificado alimentando a un joven cerca de las marismas de Ammiq. La escena, publicada en junio de 2025, habla del papel del humedal, sin establecer dónde nació la juventud.

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Un hacinal ibis que se detiene en el Bekaa no tiene nada que decir. Lo que Chadi Saad filmó cerca de las marismas de Ammiq fue mucho más: un adulto alimentando a un joven en aguas poco profundas. The Society for the Protection of Nature in Lebanon (SPNL) published the observation on 28 June 2025. Ella documentó un comportamiento raramente observado en el país, pero no localizó el nido.

La escena que el pasaje solo no explica

Chadi Saad, que dirige el Observatorio Hammana Raptors para SPNL, estuvo en Bekaa Occidental para un viaje de campo. La escena que filmó difiere de un simple conteo de pájaros que pasan. Muestra que un adulto y un joven estaban juntos cerca del pantano y que el primero alimentaba a este último en el lugar. Un pájaro visto en vuelo, incluso identificado sin dudarlo, no habría aprendido nada de ese tipo sobre su uso del sitio.

La falcinella es reconocida por su largo pico y curva hacia abajo. En agua baja, busca el jarrón en lugar de perseguir su presa en la superficie. Su plumaje oscuro puede parecer casi uniforme a distancia. Cuando la luz cuelga las plumas, toman reflejos verdes y cocidos. La especie está ampliamente distribuida en todo el mundo, pero SPNL indica que en el Líbano las observaciones siguen siendo poco comunes y se refieren principalmente a las aves de paso.

Una enfermera joven no sabe dónde está el nido

La distinción cuenta. La observación es compatible con el anidamiento en los alrededores, pero no es suficiente establecer que los jóvenes nacieron en Ammiq. El SPNL no reporta nidos, huevos o colonias en su informe. El adulto y los jóvenes también pudieron ganar el pantano después de salir de otro sitio. Por lo tanto, la secuencia documenta un sitio de alimentación y plantea una pregunta que las siguientes observaciones tendrán que decidir. No justifica anunciar una primera reproducción confirmada en el Líbano.

Lo que las marismas ofrecen aves

En Bekaa occidental, a los pies de Baruk, Ammiq reúne cañas, zonas de aguas abiertas y prados húmedos. El sitio se ha incluido en la Convención de Ramsar sobre los Humedales desde 1999. La lluvia y la nieve cayendo sobre las alturas del Baruk alimentan el sistema a través de fuentes. El alcance del agua varía con las estaciones. Por lo tanto, la conservación de la marisma no sólo se debe a lo que está sucediendo dentro de sus límites: también depende del agua que lo alcance desde las alturas.

Para un pájaro migratorio, un pantano se puede utilizar como una escala y despensa. La escena filmada en 2025 muestra que un solo sitio también puede permitir que un adulto siga alimentando a un joven. Ya es una observación valiosa, incluso si el lugar de nacimiento de este joven ibis permanece desconocido.

Foto de ilustración: falcinelle ibis en vuelo en las marismas de Hiers-Brouage (Francia), 8 de junio de 2026; no muestra la observación de Ammiq. TRinaud / Wikimedia Commons,CC BY 4.0Imagen enmarcada y trazada.

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