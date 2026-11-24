Yassine Jaber anuncia cambios en el registro de tierras, referencias a la Fiscalía General y la Inspección Central y recuerda dónde informar de un bloqueo.

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El ministro de Finanzas Yassine Jaber anunció el martes 24 de noviembre cambios en cuatro servicios del registro de tierras libaneses: Aley, Jezzine, Marjayoun y Tyre. También presentó varios casos ante la Fiscalía General del Tribunal de Casación y la Inspección Central. Su anuncio no detalla los archivos presentados o su resultado.

Cuatro servicios afectados por los cambios

Jaber presentó estas decisiones como aplicación inicial de las medidas de control anunciadas la semana anterior para los departamentos del Ministerio, incluida la Subdivisión de Asuntos de la Tierra. El comunicado de prensa proporcionado por la Agencia Nacional de Información también indica que se han puesto a disposición otros agentes. No especifica su número, la fecha de asumir las funciones de los agentes publicados, o cualquier cambio en los contadores o horarios.

The Directorate-General lists the services of Jezzine and Marjayoun under the headings of Saida–Jezzine and Marjayoun–Hasbaya. The Minister reported transmissions to the competent authorities; Esto no significa que se haya establecido una falta o que se haya pronunciado una condena.

Dónde informar de bloqueo o la cantidad fuera del calendario

Jaber invitó a los usuarios cuyos archivos están bloqueados o a quienes se solicita una suma que no sea el derecho oficial a ponerse en contacto con la secretaría del Ministro o a utilizar la forma de « Denuncias » del sitio web de la Subdivisión de Asuntos de Tierras. Esta sección está incluida en el mapa del sitio de la Dirección. El comunicado no proporciona un período de respuesta.

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