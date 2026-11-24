El Gobierno español ha aprobado el cambio de 19 semanas a 20 semanas de licencia de nacimiento y atención para cada padre. El total de familias monoparentales aumentó de 32 a 34 semanas. La fecha de entrada en vigor y las normas detalladas para su aplicación siguen siendo verificadas en el Diario Oficial.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El martes 24 de noviembre, el Consejo de Ministros de España aprobó el cambio de 19 semanas a 20 semanas de licencia pagada de nacimiento y cuidado de cada padre. El total previsto aumenta de 32 a 34 semanas para familias monoparentales. Sin embargo, el acuerdo del Consejo no es suficiente para abrir los nuevos derechos: la publicación del texto en el Boletín Oficial de Estado sigue siendo la etapa a revisar.

Una semana más por padre, dos por familia madre soltera

El Seguro Social Español confirmó la decisión. El esquema sigue siendo individual y no transferible: en una familia con dos padres, cada uno tiene su propia licencia. La prestación es pagada por el Seguro Social hasta el 100% de la base de cálculo aplicable, no por el empleador en forma de una nueva prima.

España alineaba la licencia de ambos padres en 2021. El Decreto-Ley de 2025 de julio aumentó la duración total de 16 a 19 semanas por padre. Las 19 semanas incluyen seis semanas obligatorias inmediatamente después del nacimiento o adopción o cuidado de acogida, once semanas antes del primer cumpleaños del niño o dentro de doce meses de la decisión, y dos semanas que se pueden utilizar hasta los ocho años del niño. Es de este total que la extensión aprobada el martes se mide.

Los procedimientos que deben revisarse en el texto oficial

En esta etapa se han confirmado ambos totales. Para las familias, la fecha efectiva, la distribución final de las semanas entre los diferentes períodos y el tratamiento de nacimientos o adopciones anteriores dependen del texto publicado. Sin ella, el anuncio de la Comisión no permite una reclamación de que las familias ya pueden solicitar el período adicional o que la medida se aplica retroactivamente.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews