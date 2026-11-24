Un modelo puede clasificar adecuadamente a los pacientes según su riesgo después de una operación sin proporcionar probabilidades confiables en otra institución. Un estudio japonés de tres hospitales y validación externa de una puntuación del Reino Unido en Nueva Zelanda explica por qué el rendimiento estadístico no es suficiente para demostrar utilidad clínica.

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Un modelo puede identificar qué pacientes están más en riesgo después de una operación sin saber cuántas complicaciones ocurren en ellos. La distinción cuenta tan pronto como se prueba en otro hospital. Un estudio japonés de 2026 y validación independiente de una puntuación británica en Nueva Zelanda muestran por qué.

En Japón, la clasificación mejoró con datos de la operación

En un estudio retrospectivo publicado el 21 de octubre, investigadores de Nippon Medical School estudiaron 35.702 estancias de adultos en anestesia general en tres hospitales terciarios, excluyendo la cirugía cardíaca. Compararon los modelos alimentados de datos disponibles antes de la operación y los mismos modelos enriquecidos con la información reunida durante la intervención y al comienzo del seguimiento. El evento estudiado incluyó infección postoperatoria, reinvención inesperada y muerte en el hospital, según se define en 30 días. Se refería al 10,9% de las estancias estudiadas.

Uno de los modelos de aprendizaje automático ha aumentado de 0.791 a 0.817 en AUROC, un indicador de su capacidad para asignar una puntuación más alta a un paciente que tendrá una complicación que a un paciente que no lo hará. Este resultado no equivale al 81,7% de los pacientes debidamente diagnosticados. Los datos añadidos también vienen después del inicio de la operación: solos no pueden mejorar un pronóstico que debe hacerse antes de la operación.

Los investigadores entrenaron y calibraron los modelos con dos sitios, luego probaron sus predicciones en el tercero sin ajustarlos, antes de cambiar los sitios. La prueba es más exigente que un desglose aleatorio de los registros de los tres hospitales. Sin embargo, sigue siendo interna a la misma red universitaria japonesa. El estudio no demuestra que las probabilidades serían fiables en un hospital comunitario, otro sistema de atención médica o una población quirúrgica diferente.

Una buena clasificación no es una probabilidad justa

Tomemos un ejemplo ficticio: si una herramienta anuncia un riesgo de 20% a 100 personas y 10 de ellas conocen el evento, el riesgo en este grupo es sobreestimado. Sin embargo, la herramienta podría haber colocado a este grupo muy por encima de otros. Clasificación de medidas de discriminación; la calibración compara las probabilidades anunciadas con las frecuencias observadas entre individuos comparables.

En 2019, un equipo de Nueva Zelanda probó, de 360.140 pacientes en Nueva Zelanda, la herramienta de riesgo de resultados quirúrgicos, una puntuación estadística desarrollada en el Reino Unido para evaluar el riesgo de muerte por cirugía no corazón. La capacidad de clasificación siguió siendo alta (AUROC 0.906), pero los investigadores encontraron que el tamaño de la población era insuficiente. Esta puntuación no es una AI y su resultado no es prueba de fracaso del modelo japonés: muestra concretamente por qué un ranking convincente no exime de comprobar las probabilidades en otro contexto.

Esto permitiría juzgar una transferencia

Antes de concluir que un modelo es transferible, es necesario saber qué evento anticipa, cuándo tiene sus datos y si un establecimiento independiente ha probado sobre una población comparable. Probar una puntuación en archivos pasados también no muestra que hacer una herramienta de decisión mejora la atención: es otra pregunta de investigación. Nada en estos dos estudios permite aplicar una cifra a un paciente o asumir un resultado en un hospital libanés.

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