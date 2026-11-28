The Geneva public transports located the incident that led to the phishing campaign on 24 November. La tienda está fuera de línea, pero la aplicación y los distribuidores siguen siendo accesibles.

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The Geneva Public Transport (GTP) announced on 27 November that the data used in a phishing campaign came from an incident affecting their online shop. Han desactivado la tienda, pero los viajeros todavía pueden comprar sus entradas en la aplicación o en distribuidores.

Los TPGs alertaron a sus clientes el 24 de noviembre después de enviar correos electrónicos y SMS que imitaron al operador. Estos mensajes se refieren a una página falsa para obtener información personal y bancaria. El 26, el operador indicó además que estaba investigando el origen de los datos. Al día siguiente, vinculó la campaña a un incidente en su tienda online, separado de su sitio de noticias principal.

The persons identified were contacted

Según el operador, terceros pudieron acceder al nombre, nombre, fecha de nacimiento, género, idioma preferido y datos de contacto de ciertos clientes. Los datos bancarios no están incluidos en esta lista: es la página fraudulenta que buscaba recogerlos. GPTs state that they wrote to the individuals they identified as concerned and provided them with the data that may have been exposed. No cuantificaron el número de clientes afectados en su comunicado de prensa.

Además de la tienda, las plataformas de gestión para los empleadores y las comunidades han sido colocadas fuera de línea como precaución. Se informó a la Oficina Federal de Seguridad Cibernética y al Oficial Federal de Protección de Datos. El operador anunció que había presentado una denuncia ante la policía cantonal y la Fiscalía.

Dónde comprar un billete o renovar una suscripción

La red de autobuses y tranvías, los distribuidores y la aplicación permanecen en servicio, según TPG. Las entradas se pueden adquirir en la aplicación o en distribuidores; para la renovación de suscripciones, el operador dirige a los clientes a sus agencias y outlets locales.

En caso de mensaje sospechoso, TPGs le invita a no transmitir datos personales o bancarios y a pasar directamente por su sitio web o servicio al cliente al 00800 022 021 20. El comunicado de prensa del 27 de noviembre no proporciona una fecha para la reapertura de la tienda.

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