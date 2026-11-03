CNSS: 351 mil millones anunciados para hospitales

El CNSS anuncia 351 mil millones de libras por adelantado a hospitales y médicos contratados para 4.416 casos ya completados. Las decisiones datan del 30 de octubre de 2026 y el comunicado anuncia transferencias para los próximos días. Este tranche viene después de una operación de 564 mil millones y en el momento de la generalización de cheques « frescos » en libros. La Caja también se refiere a los ajustes futuros de las tasas, cuyas cantidades y fechas no se especifican.

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El Fondo Nacional de Seguridad Social anuncia un nuevo tramo de 351 mil millones de libras para hospitales y médicos contratados. It concerns 4,416 cases of care already provided to insured persons. En su comunicado de prensa del 2 de noviembre de 2026, el CNSS anticipa transferencias en los próximos días, sin anunciar su ejecución.

Tres decisiones del Director General Mohammad Karaki supervisan esta operación. Llevan números 568, 569 y 570 y fecha del 30 de octubre. Los beneficiarios son hospitales y médicos vinculados al Fondo por acuerdo. El sobre debe alimentar sus cuentas bajo la cubierta correspondiente.

Los fondos financian a los proveedores de atención ya prestados. El informe contiene 4.416 registros, sin especificar el número de pacientes separados.

CNSS: anticipos a transferir a reclamantes

El comunicado de prensa anuncia transferencias para los días siguientes, sin fecha específica ni confirmación de recepción por las instituciones.

The CNSS places this instalment in a regular hospital advance mechanism. El objetivo anunciado es proporcionar liquidez a los profesionales contratados. Estos pagos deben apoyar su capacidad para alojar a las personas aseguradas y continuar su negocio.

Sin embargo, el Fondo no detalla la distribución de los 351 millones de dólares entre médicos e instituciones. Tampoco publica en este anuncio ningún desglose por región, especialidad o tipo de hospitalización. El monto total proporciona información sobre la operación financiera, no sobre la situación de cada hospital.

Los parámetros del nuevo tramo Elemento Anuncio del CNSS Monto libra libanesa Archivos interesados 4 416 Decisiones 568, 569 y 570, de fecha 30 de octubre de 2026 Recipientes Hospitales y médicos registrados Calendario Transferencias anunciadas dentro de los días 2 de noviembre

Total anual presentado a 7.400 millones de dólares

Al integrar este nuevo tranche, el CNSS ha anunciado unos 6.112 mil millones de libras en anticipos hospitalarios desde principios del año. Tiene un total de aproximadamente 7.400 millones de libras para sus pagos al sector hospitalario. La institución da una equivalencia de 83 millones de dólares.

Los avances se incluyen en el total hospitalario. Esto excluye los montos de las instituciones que no se benefician del sistema anticipado.

Esta acumulación incluye el nuevo tramo cuyas transferencias se anuncian en el comunicado de prensa.

La versión financiera anterior, de fecha 22 de octubre, anunció 564 millones de libras esterlinas para 7.855 archivos. Tres decisiones, numeradas 546 a 548, regían esta operación. El Fondo realizó entonces sus anticipos hospitalarios acumulados de aproximadamente £5.760 mil millones.

También distinguió 1.193 mil millones de libras gastadas en diálisis. El total del hospital en ese momento era de cerca de 7.000 millones, excluidos los establecimientos que no se beneficiaban de los anticipos.

Cheques frescos entran en el calendario

Esta nueva serie se produce en el momento en que el CNSS modifica el pago de sus beneficios. Su nota informativa No 852, de fecha 27 de octubre, prevé su pago por cheques « frescos » en libras libanesas. La fecha de aplicación establecida por el texto es el 1 de noviembre de 2026.

La medida se basa en la decisión 28 del Consejo de Administración, aprobada el 15 de octubre. La Caja ya había abordado esta cuestión para obtener prestaciones por terminación del servicio. Ahora extiende el principio a todos sus beneficios.

En su explicación, la institución se refiere a las dificultades que enfrentan los asegurados, médicos y hospitales para recuperar sus deudas de los bancos. Subraya la pérdida de parte de su valor real. El cambio tiene por objeto impedir que los acuerdos de liquidación bancaria reduzcan la cantidad efectivamente disponible para el beneficiario.

En la nota se modifican las condiciones de arreglo, sin fijar nuevos aranceles ni tasas de cobertura. Los checos permanecen en libras libanesas.

Se prevén nuevos ajustes

En paralelo, Mohammad Karaki está anunciando nuevos proyectos para recaudar honorarios médicos y de hospitales. También se incluyen suministros médicos y medicamentos. El CNSS presenta estos proyectos como un próximo paso para mejorar la cobertura.

El comunicado de noticias del 2 de noviembre no proporciona una escala, aumento porcentual o fecha efectiva. Por lo tanto, estos cambios siguen separados de las tres decisiones financieras ya adoptadas. Sus efectos sobre los gastos restantes de las personas aseguradas dependerán de las disposiciones finalmente adoptadas.

El calendario para la transferencia de 351 mil millones no se especifica en el anuncio. Las escalas futuras especificarán los cambios en la cobertura anunciados.

Cubierta: patio interior del Hospital Universitario Rafic Hariri en Beirut, 27 de enero de 2010. Ilustración del sector hospitalario, sin confirmación de un pago a esta institución. Foto:Elie plus / Wikimedia Commons,CC0 1.0Libnanews.

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