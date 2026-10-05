Dar al-Fatwa: La sucesión de Abdel Latif Deriane se juega por primera vez en el campo legal

La sucesión de Abdel Latif Deriane a Dar al-Fatwa depende primero de una batalla legal. La decisión del Consejo de Estado, las normas de vacantes y la posible transición pueden preceder a cualquier elección. Amin Al-Kurdi ocupa una posición institucional central, mientras que los candidatos, ex primeros ministros y saldos árabes complican aún más la búsqueda de consenso.

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Una sucesión que no es sólo una lista de candidatos

La batalla alrededor de la sucesión de los Mufti de la República, Abdel Latif Deriane, ha entrado en una fase donde el calendario institucional cuenta casi tanto como las relaciones del poder político. Durante varias semanas, los nombres de los candidatos han estado circulando, los ex presidentes del Consejo han estado siguiendo el expediente y los saldos de Dar al-Fatwa han sido analizados. Sin embargo, la primera cuestión aún no es quién ganará una elección. Es determinar en qué condiciones el puesto podría quedar vacante y quién tendría derecho a desempeñar las funciones de mufti durante el período entre la salida de Deriane y la elección de su sucesor.

La disputa sobre la extensión del mandato de Deriane es por lo tanto central en la ecuación. La decisión prevista del Consejo de Estado puede cambiar el ritmo de toda la sucesión. Los adversarios de la extensión se preparan en paralelo una batalla de recurso y impugnación. Incluso un escenario que parece resolverse políticamente podría ser impugnado ante los tribunales competentes. Esta dimensión explica por qué las discusiones sobre una « transición mufti » siguen siendo frágiles: una personalidad elegida por compromiso político no puede establecerse permanentemente si el mecanismo utilizado para colocarla en la cabeza de la institución está expuesta a recurso.

El expediente también se distingue por la ausencia de un candidato a consenso. Varias figuras religiosas tienen un establecimiento real, una experiencia institucional o una red de relaciones. Pero cada encuentro se reserva en una parte del paisaje suní. Esta dispersión da más peso a la ley interna de Dar al-Fatwa. En ausencia de un acuerdo político rápido, el mecanismo institucional existente podría imponerse y colocar al secretario de fatwa, Amin Al-Kurdi, en el centro de una transición que algunos actores hubieran preferido organizar de manera diferente.

Amin Al-Kurdi, la variable legal que altera escenarios

El nombre de Amin Al-Kurdi no sólo debe leerse como el de un candidato adicional. Su posición institucional le da una importancia diferente. En caso de la salida de Abdel Latif Deriane, el secretario de la fatwa se presenta como el que podría desempeñar las funciones Mufti bajo el mecanismo interno aplicable a la vacante. Se recuerda un precedente: después del asesinato de Mufti Hassan Khaled, el funcionamiento institucional ya había llevado al secretario de Fatwa a asumir las responsabilidades necesarias durante el período de transición.

Estos datos cambian la naturaleza de la batalla. Si la extensión del mandato de Deriane cae, la cuestión no sería necesariamente: ¿qué personalidad elegirán los políticos para gestionar la transición? Podría convertirse en: ¿se aplica automáticamente el mecanismo institucional? En este caso, gran parte del debate sobre la designación de una personalidad transitoria perdería su carácter obvio. Cualquier intento de eludir la sucesión prevista por las normas internas podría abrir una nueva batalla legal.

Al-Kurdi también tiene activos que van más allá de su función administrativa. Hay evidencia de apoyo familiar, político, religioso y popular. La reciente circulación de su imagen en las redes sociales se ha interpretado como la expresión de una tendencia favorable a su papel. It is also stated that Riyadh would not opposition his assumed of responsibility, while Damascus would not be hostile to that assumed. Estas indicaciones no constituyen anuncios oficiales de apoyo. Sobre todo, muestran que su nombre no parece causar, en esta etapa, el rechazo externo que podría bastar para bloquear una aplicación en un dossier tan sensible.

Fouad Siniora y la idea de una transición antes de la elección

En ausencia de consenso, otra fórmula se hizo más importante: introducir un período de transición antes de la elección del próximo mufti. El ex presidente del Consejo Fouad Siniora parece ser uno de los líderes más involucrados en esta reflexión. La idea sería confiar temporalmente a Dar al-Fatwa a una persona que conoce su funcionamiento, tiene una experiencia institucional y es capaz de llevar a cabo una reorganización interna antes de la apertura de una nueva etapa.

El perfil buscado cumpliría varias condiciones. La personalidad transitoria debe tener un nivel suficiente de confianza. También debería poder llevar a cabo una reforma institucional y una reorganización de su funcionamiento. Por último, su edad o compromiso explícito debe impedir que esta misión provisional se convierta en un trampolín para su propia candidatura. Por lo tanto, el objetivo sería separar dos funciones: poner a Dar al-Fatwa en orden y luego organizar la competencia para el puesto de Mufti.

Esta fórmula responde a una verdadera preocupación. Una elección inmediata en un clima de confrontación podría transferir todas las tensiones actuales al próximo mandato. Pero encuentra el obstáculo que plantea el estatus de Amin Al-Kurdi. Si las reglas confieren al secretario de la fatwa la responsabilidad de desempeñar las funciones en caso de vacante, podría impugnarse la designación política de otra personalidad. Siniora es particularmente familiarizado con este archivo. Había rechazado públicamente en 2023 la extensión del mandato de Deriane y le había pedido que no participara en una solución que consideraba contraria a los intereses de la comunidad.

Naguib Mikati confía en Ali Assaf, sin crear consenso

El ex Presidente del Consejo Naguib Mikati aparece en otro campamento. Apoya a Ali Assaf, considerado como perteneciente a su círculo cercano. Para Mikati, la llegada de Assaf a la cabeza de Dar al-Fatwa sería una ganancia política obvia: mantendría un interlocutor cercano al jefe de la principal autoridad religiosa suní del país, en un momento en que las relaciones de poder interno con la comunidad siguen siendo particularmente sensibles.

Sin embargo, este apoyo no fue suficiente para transformar a Assaf en un candidato de consenso. Nawaf Salam no parece estar a favor de esta opción y los intentos de Abdel Latif Deriane de acercar sus posiciones a los del Serail no han cambiado esta realidad. Fouad Siniora también expresó reservas acerca de la posible adhesión de Assaf al puesto de Mufti. El apoyo de Mikati se vuelve así ambivalente: aumenta la visibilidad de su candidato, pero también puede empujar a otros actores a unirse a fuerzas contra una aplicación que se percibe como demasiado directamente vinculada a un ex Presidente del Consejo.

Ali Assaf, sin embargo, no se describe como una personalidad aislada de las redes árabes. Ha evolucionado durante años en los círculos de toma de decisiones y su nombre no parece provocar oposición automática a las representaciones de Egipto y Arabia Saudita. También fue hijo de Sheikh Ahmad Assaf, asesinado en 1982. Las críticas contra él deben ser presentadas por lo que son: evaluaciones de sus oponentes, no hechos judiciales establecidos.

Osama Haddad, el candidato con un acuerdo popular

Sheikh Osama Haddad pertenece a una categoría diferente. Inspector de waqfs islámicos, su nombre ha estado entre los posibles candidatos durante varios años. Su principal activo radica en su presencia social y en su red de actividades religiosas y educativas. Se describe como una personalidad carismática, conocida por un gran número de familias Beyruthin, especialmente a través de generaciones de personas que han seguido su enseñanza.

Esta es una elección que no puede reducirse a las decisiones de los líderes políticos solos. Dar al-Fatwa es una institución nacional, pero su entorno beyruthin mantiene un peso social significativo. Familias, religiosos, miembros del Consejo Superior Islámico y redes de antiguos estudiantes son todos relés que pueden influir en la percepción de un candidato.

Sin embargo, la popularidad no garantiza la elección. Un mufti debe gestionar una institución religiosa, equilibrios políticos, relaciones con el Estado, relaciones árabes y a menudo problemas internos conflictivos. Por lo tanto, las cualidades necesarias para predicar o enseñar no son las mismas que las requeridas por la dirección de Dar al-Fatwa.

Fouad Zarrad, el oponente interno que resistió a Deriane

Sheikh Fouad Zarrad presenta otro perfil. Se estableció como uno de los opositores más constantes de Abdel Latif Deriane dentro de las estructuras Dar al-Fatwa. Realizó avances en las dos últimas elecciones y durante mucho tiempo representó una oposición casi solitaria al mufti en el Consejo Superior Islámico, antes de que el juez civil Hamza Charafeddine se uniera al círculo de opositores.

Sus seguidores destacan su conocimiento religioso, su calma y su capacidad de escuchar. Consideran que tiene las cualidades necesarias para dirigir la institución sin repetir los conflictos del mandato actual. Su independencia política también se presenta como un activo. Pero este mismo rasgo puede convertirse en una debilidad en una competencia donde el apoyo externo y las redes políticas juegan un papel considerable.

Algunos interlocutores consideraron que su nombre no estaría en la cima de las preferencias de las representaciones árabes precisamente porque sería menos fácil integrarse en los equilibrios políticos habituales. Esta evaluación no es una posición oficial de esas capitales. Sin embargo, revela una tensión fundamental: ¿se debe dar prioridad a una persona autónoma o candidata con apoyo político para estabilizar su mandato?

Ahmed Kanaan, Bassem Itani y candidatos restantes

Sheikh Ahmed Kanaan was also mentioned. However, his name was accompanied by a campaign of suspicions concerning financial and legal records. No hay pruebas disponibles para convertir estos cargos en hechos establecidos. Por consiguiente, deben seguir presentándose como denuncias difundidas en el contexto de la batalla de la sucesión. Algunos vinculan esta campaña con las difíciles relaciones entre Kanaan y Abdel Latif Deriane.

Sheikh Bassem Itani también surgió en las discusiones unas semanas antes. Su candidatura parece haber perdido el impulso, sin desaparecer completamente. En tal competencia fragmentada, un nombre considerado secundario en un momento dado puede ser más importante si los principales candidatos se neutralizan.

Se citaron otras personalidades religiosas, entre ellas los jueces religiosos Abdel Rahman Al-Maghrabi y Mohammad Al-Naqri, que fueron presentados con el apoyo de Fouad Siniora, así como el Jeque Ahmad Darwish Al-Kurdi. Su presencia demuestra que el grupo de candidatos sigue siendo amplio. Confirma sobre todo que ninguna personalidad ha logrado transformar una posible candidatura en una solución colectiva.

Nawaf Salam mantiene su distancia

La posición del Primer Ministro Nawaf Salam es uno de los elementos más importantes del caso. En las últimas semanas, Abdel Latif Deriane ha tratado de mejorar sus relaciones con el Serail y de obtener una intervención que podría alterar el equilibrio de poder. Estos pasos no produjeron ningún cambio visible. La relación sigue siendo fría y Salam no parece dispuesto a utilizar la Presidencia del Consejo para imponer un resultado favorable a los mufti.

Esta restricción es significativa. Los Presidentes del Consejo ocupan un lugar importante en el equilibrio que rodea a Dar al-Fatwa. Pero intervenir directamente en la sucesión expondría a Nawaf Salam a la acusación de politizar aún más una institución ya cruzada por fuertes rivalidades. Por el contrario, permanecer totalmente atrás deja más margen para los ex presidentes del Consejo, redes religiosas e influencias externas.

Naguib Mikati apoya a Ali Assaf. Fouad Siniora está trabajando en escenarios de salida y transición. Hassan Diab parece mucho más lejos del caso, especialmente debido a su relación anterior con Deriane. Por consiguiente, el grupo de ex Presidentes del Consejo no actúa como un bloque homogéneo. Esta fragmentación hace más difícil cualquier solución preparada de antemano.

Riyadh, presente por su peso incluso cuando afirma no elegir

La dimensión saudí es probablemente la más paradójica. Los funcionarios saudíes afirman que no tienen la intención de intervenir directamente en la selección de un candidato. Sin embargo, la aceptabilidad de un futuro mufti a Riyadh cuenta en los cálculos de los protagonistas. La ausencia de un veto puede ser casi tan importante como un apoyo explícito.

Por lo tanto, no es necesariamente una cuestión de esperar a que Riyadh designe un nombre. Más bien, se trata de que los candidatos no se reunirán con la oposición y de qué fórmula de transición se beneficiará de un entorno árabe favorable. En el caso de Amin Al-Kurdi, la información disponible indica la falta de oposición saudita a su posible asunción de su cargo. Ali Assaf, por su parte, no se presenta como una personalidad que causa un rechazo automático de las representaciones sauditas y egipcias.

Fouad Siniora puede conocer en detalle los mecanismos de Dar al-Fatwa y poder reunir a algunos ex Presidentes del Consejo. Sin embargo, no controla esta variable externa. Esta es una razón por la cual una solución que parece consistente en Beirut puede permanecer suspendida de la manera en que se recibirá en el medio árabe.

Una batalla para la institución tanto como para el puesto

La sucesión de Abdel Latif Deriane supera finalmente la competencia entre varios jeques. Implica el funcionamiento mismo de Dar al-Fatwa después de un período de controversia sobre la prórroga del mandato, tensiones con algunos de los ex Presidentes del Consejo y el surgimiento de la oposición interna. La cuestión central es si la institución pasará directamente de un mufti a otro o si se someterá a un período de transición para revisar su funcionamiento.

La fórmula de transición tiene una lógica: evitar una elección organizada en una emergencia reproduciendo inmediatamente las divisiones existentes. Pero también conlleva un riesgo legal. Si las reglas establecen que Amin Al-Kurdi desempeña las funciones en caso de vacante, la creación de otro mecanismo puede abrir una serie de apelaciones. Una transición diseñada para estabilizar Dar al-Fatwa podría producir entonces el efecto opuesto si su legalidad se impugna desde el primer día.

La otra dificultad es política. Ninguno de los principales candidatos actualmente reúne a todos los actores. Ali Assaf tiene el apoyo de Naguib Mikati pero cumple importantes reservas. Osama Haddad goza de una ubicación popular pero debe convencerse de la gestión institucional. Fouad Zarrad tiene una carrera de oponente interno y una reputación de seriedad religiosa, pero su independencia puede complicar la constitución de un bloque político a su alrededor. Ahmed Kanaan y Bassem Itani permanecen en la carrera sin aparecer, en esta etapa, como soluciones consensuales. Amin Al-Kurdi, por fin, puede estar en el centro del juego incluso antes de que los votantes sean llamados a elegir.

El siguiente paso no será necesariamente la elección del nuevo mufti. Podría ser una decisión jurídica sobre el mandato actual, seguida de una batalla por la interpretación de las normas de vacantes. Sólo después de este paso se pueden aclarar las relaciones de poder electoral. En esta sucesión, la ley no constituye el marco político. Puede decidir quién entrará primero en la oficina del mufti cuando Abdel Latif Deriane será más.

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