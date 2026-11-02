El municipio de Houla pide documentar la masacre del 31 de octubre de 1948 y transmitir la memoria de las víctimas. Por su 78o aniversario, su comunicado recuerda un registro de 90 civiles desarmados asesinados. En esta aldea del sur del Líbano afectada por la destrucción y el desplazamiento, se dirige a las instituciones nacionales, jurídicas y humanitarias. La solicitud se refiere a la preservación de los hechos, su transmisión a las generaciones posteriores y el lugar de esta memoria en los foros nacionales e internacionales.

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El municipio de Houla pide documentar la masacre de 1948 y mantener su memoria en foros nacionales e internacionales. En una declaración formulada por Al Akhbar el 2 de noviembre de 2026, recuerda la muerte de 90 civiles desarmados. Esta revisión es la del texto municipal, publicado dos días antes para el 78o aniversario de la masacre del 31 de octubre de 1948.

La conmemoración llega en un momento en que la localidad del Sur está experimentando más destrucción y desplazamiento de sus habitantes. El municipio vincula estos ensayos con la memoria transmitida por varias generaciones. Presenta la preservación de esta historia como derecho de las víctimas y de sus descendientes.

Un llamamiento a las instituciones nacionales y humanitarias

Según Al Akhbar, el municipio pide a las instituciones nacionales, jurídicas y humanitarias que documenten la masacre en Hula. También desea preservar las huellas de otros delitos que sufren los habitantes. Su llamamiento pretende mantener estos hechos presentes en foros nacionales e internacionales, en nombre de la memoria, la verdad y la justicia.

El comunicado de prensa describe una lesión profunda en la historia de la comuna. Recuerda que la historia de la masacre fue transmitida de una generación a otra. Rechaza que el paso del tiempo borra a las víctimas o reduce su destino a un evento cerrado.

La memoria del pueblo en medio de la destrucción

El texto municipal de Al Akhbar lleva el aniversario de los ataques actuales contra la vida de Hula. Menciona la muerte, el desplazamiento y la destrucción de viviendas, instituciones, instalaciones y medios de subsistencia. Estos elementos se presentan en el comunicado de prensa como una sucesión de ensayos que afectan a la aldea y sus habitantes.

La transmisión de la memoria sigue vinculada, en esta cuenta, al apego al territorio. El municipio afirma que los intentos de borrar la historia no pueden cortar a los habitantes de sus raíces. También expresa la esperanza de su regreso y rinde homenaje a las víctimas, al tiempo que llama a las familias a la paciencia y la tenacidad.

Así, la conmemoración da lugar a una petición específica: preservar los hechos, hacerlos accesibles a las generaciones siguientes y llevar la memoria de las víctimas más allá de la comuna. El comunicado municipal es el punto de partida, en una aldea cuyos habitantes todavía enfrentan las consecuencias de la destrucción y el desplazamiento.

Fuentes

Al Akhbar, 2 de noviembre de 2026, página 16, declaración del municipio de Hula.

Crédito de cobertura

Vista del pueblo de Houla, Líbano, 5 de agosto de 2018. Archivo fotográfico, antes de la destrucción mencionada en el artículo; No representa la masacre de 1948. Foto: Sütlaç / Wikimedia Commons — CC BY-SA 4.0.Fuente de fotografía.CC BY-SA 4.0. Fotografía redimensionada sin recorte; banners editoriales añadidos fuera de imagen.

Composición de cobertura distribuida bajo CC BY-SA 4.0.

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