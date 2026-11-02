Saida: amenazas israelíes denunciadas por la prensa

Las amenazas israelíes a Saida están en escenarios denunciados por la prensa, sobre la base de advertencias transmitidas al Líbano. Estos mensajes buscan evitar que Hezbollah participe en una nueva guerra regional. La extensión de las operaciones sigue siendo una hipótesis relacionada con la confrontación con Irán y la intervención del movimiento. No es una ofensiva anunciada como disparada. Las negociaciones indirectas continúan paralelamente, mientras que Béchara Rai pide una sola decisión nacional sobre la guerra y la paz.

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Las advertencias enviadas al Líbano tratan de evitar que Hezbollah participe en una nueva guerra regional. According to official Lebanese sources cited by Ad Diyar on 2 November 2026, these messages have been received on several occasions through official and unofficial channels. They warn that an involvement of the movement would lead to destruction that neither Hezbollah nor the Lebanese State could control the consequences.

Estas advertencias están acompañadas de escenarios militares notificados por la prensa israelí y luego tomadas por los diarios libaneses. Ad Diyar cita a Maariv en una posible extensión de operaciones a Saida. Esta no es una ofensiva anunciada como desencadenada: la información se relaciona con una hipótesis relacionada con la reanudación de una confrontación con Irán y la intervención de Hezbolá.

Una amenaza a la decisión de Hezbollah

En su artículo, Paula Mourad presenta filtraciones sobre los preparativos israelíes como mensajes de disuasión. Su alcance no se limita a los lugares mencionados. Ellos buscan determinar, antes de la decisión de Hezbollah, el costo que el Líbano podría incurrir si el movimiento entró en un nuevo conflicto.

Las fuentes oficiales citadas por Ad Diyar también aproximan las advertencias de escalada militar observadas en el sur durante las 48 horas anteriores. Ellos ven mensajes indirectos a Líbano y Hezbollah. Esta lectura pertenece a los interlocutores del periódico; No constituye una confirmación israelí del objetivo de cada huelga.

Al Akhbar, de 2 de noviembre de 2026, también ocupa los escenarios de Maariv. La vida cotidiana sigue siendo condicional, vinculada a la acción de Hezbolá contra Israel. Por lo tanto, estas recapturas describen el mismo clima de presión, sin establecer que se ha decidido o sería inevitable una operación de esta magnitud.

Diplomacia de prensa

Las advertencias circulan a medida que los intercambios indirectos entre Washington y Teherán continúan a través de la mediación de Qatar. Ad Diyar informa sobre los progresos realizados por Abbas Araghchi, pero sin resultado final. Así pues, las negociaciones y los preparativos militares siguen en la misma secuencia.

En Bkerké, el patriarca Bechara Rai pidió la preservación del Líbano de una nueva guerra. En palabras de Ad Diyar, defiende una sola decisión nacional sobre la guerra y la paz. Su intervención pone la protección de los habitantes y la autoridad de las instituciones en el centro de un debate que las amenazas a Saida hacen más urgente.

Fuentes

Ad Diyar, 2 de noviembre de 2026, páginas 1, 2 y 4; Al Akhbar, página 2.

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