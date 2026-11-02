Netanyahu sin mayoría: opciones y obstáculos

Netanyahu mantuvo el primer partido del Knesset, pero su bloque de 53 asientos permaneció ocho elegidos por la mayoría. Un pariente evoca una unión con Eisenkot, sin un acuerdo anunciado. El lunes 2 de noviembre, Liberman dijo que su partido recomendaría a Eisenkot, según la prensa israelí. Esta elección aún no es una coalición. Entre la búsqueda de asociados y la retención temporal de funciones, las opciones siguen estando limitadas antes de que comiencen las consultas presidenciales el 4 de noviembre.

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Benjamin Netanyahu mantuvo el primer partido del Knesset, pero no una mayoría para renovar su gobierno. Después de la elección el 27 de octubre, su bloque tenía 53 escaños de 120. Domingo 1 de noviembre, un amigo cercano del Primer Ministro pidió un gobierno de unión con Gadi Eisenkot. Ningún acuerdo confirma esta posibilidad el 2 de noviembre.

El Likud tiene 27 diputados. Sus socios completan un conjunto que sigue siendo ocho escaños de mayoría absoluta. Para convertir este resultado en un nuevo gobierno, Netanyahu debe por lo tanto obtener apoyo fuera de su campamento o alcanzar un arreglo más amplio.

Netanyahu y la hipótesis de un gobierno sindical

Benny Biton, Alcalde de Dimona y cercano al Primer Ministro, dijo el domingo que Netanyahu quería un sindicato. Habló de garantías que podrían proporcionar el presidente Isaac Herzog y el presidente estadounidense Donald Trump a Eisenkot.

Esta declaración describe la posición de un aliado Netanyahu. No es un compromiso formal de los dos Presidentes ni el anuncio de una negociación exitosa. También se requiere atención sobre una posible rotación en el jefe de gobierno: no se han hecho públicos arreglos aprobados.

Un acercamiento con Eisenkot encontraría una gran dificultad política. El líder de Yashar hizo que el reemplazo de Netanyahu fuera un objetivo central. Antes de la elección, lo había excluido de gobernar bajo su autoridad, incluso en una fórmula de rotación. Por lo tanto, un sindicato exigiría un cambio explícito de posición o un arreglo aún desconocido.

Ocho asientos perdidos, pero ningún socio adquirido

La segunda ruta es atraer entrenamiento desde el otro lado. Sin embargo, añadir asientos no es suficiente para demostrar la viabilidad de una alianza. Cada parte tiene sus propios compromisos, prioridades y relaciones con el Primer Ministro saliente.

Después del domingo de Bennett, Liberman anunció el lunes 2 de noviembre que su partido recomendaría a Eisenkot, según el Jerusalem Post. Estas posiciones dirigen sus formaciones hacia una alternativa a Netanyahu, sin establecer una coalición. Liberman también apoya la candidatura de Lapid para la presidencia de Knesset; Todavía no se ha votado.

Rasam tiene ocho asientos, exactamente el número que falta en el bloque saliente para llegar a 61. Esta coincidencia aritmética no dibuja una coalición en preparación. Los socios de extrema derecha de Netanyahu rechazaron la cooperación con el partido Abbas Mansour. Una alianza que dejaría a los aliados existentes alteraría inmediatamente el cálculo.

Permanecer en el cargo no equivale a ser renovado

Netanyahu tiene otra realidad institucional: su gobierno permanece en su lugar durante la formación de la siguiente. No debe irse inmediatamente porque su campamento no obtuvo una mayoría absoluta.

Esta continuidad no le da una nueva mayoría en el Knesset. Se distingue la retención provisional del ejecutivo de la inauguración de un gobierno después de las elecciones. Por consiguiente, el resultado puede ampliar su presencia en el poder sin resolver su falta de apoyo parlamentario.

Está previsto que las consultas presidenciales comiencen el 4 de noviembre. El candidato a formar un gobierno tendrá 28 días, con una posible extensión de 14 días. Si el primer intento fracasa, el procedimiento prevé nuevas posibilidades antes de volver a la urna.

Por lo tanto, una nueva elección sigue siendo un escenario, no una decisión adoptada. El nuevo Knesset debe sentarse del 10 de noviembre, incluso sin una coalición. Las próximas recomendaciones oficiales de las partes determinarán quién obtendrá la primera oportunidad de transformar la elección en un gobierno.

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