El Banco del Líbano anuncia un plan de trabajo después de la reunión de Karim Suaid y Jihad Azour en Washington. Se celebraron deliberaciones sobre el proyecto de ley sobre estabilización financiera y devolución de depósitos. The BDL does not provide a date for submission to Parliament or a repayment deadline.

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El Banco del Líbano anuncia un plan de trabajo hasta finales del año después de la reunión de su gobernador, Karim Suaid, con Jihad Azour en Washington. El comercio se refiere al proyecto de ley sobre estabilización financiera y devolución de depósitos. El banco central no menciona un acuerdo de financiamiento con el FMI o la adopción del texto.

Karim Suaid se reunió con el Director del Departamento de Oriente Medio y Asia Central del Fondo Monetario Internacional en presencia del equipo del Líbano. La célula de comunicaciones del Banco del Líbano, cuyo informe fue publicado el sábado 21 de noviembre, informó que los participantes habían revisado el progreso de los principios del proyecto con miras a presentarlo al Parlamento. El informe no especifica el día de la reunión.

Lo que el BDL dice que quiere establecerse a finales de año

El Banco del Líbano describe el plan como una forma de establecer los puntos de convergencia y continuar la labor sobre los que quedan por aclarar, incluida la forma en que se aplican. Dijo que la labor debía tener en cuenta los requisitos del FMI y su propia posición, en coordinación con el Gobierno libanés. No publica una lista de cuestiones o desacuerdos, ni proporciona una fecha para que el proyecto sea presentado al Parlamento.

El plan es reportado por el banco central. No constituye la confirmación por el Fondo de un acuerdo sobre el contenido del proyecto ni sobre un programa de financiación para el Líbano. El registro no fijará ninguna cantidad o plazo para el regreso a los depositantes. Su horizonte de fin de año se refiere a la labor que debe continuar, no a su entrada en vigor.

La distribución de las pérdidas sigue siendo el centro del caso

Tras una misión al Líbano en septiembre, los servicios del FMI habían distinguido dos textos. Acogieron con beneplácito las enmiendas ya aprobadas a la Ley de Resolución Bancaria, que rige el procesamiento y, cuando proceda, la liquidación de bancos. Sin embargo, a propuesta de estabilización financiera y devolución de depósitos, pidieron prioridad a las reclamaciones: los depositantes no deben soportar pérdidas ante los accionistas y los acreedores de menor rango. El FMI también pidió que los arreglos de reembolso fueran compatibles con la viabilidad del sector bancario y la sostenibilidad de la deuda pública.

La reunión en Washington se refiere a este segundo texto. En el informe del Banco del Líbano no se indica cómo se traducirán esas necesidades al proyecto. El próximo paso anunciado es continuar las discusiones antes de presentarlo al Parlamento.

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