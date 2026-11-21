Pescadores Trípoli se movilizaron el sábado para exigir la congelación de los aumentos municipales en El Mina. El archivo publicado por el municipio contiene una decisión sobre residuos que cita mercados de peces y barcos. Su aplicación y su vínculo con el reto siguen siendo establecidos precisamente.

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Los pescadores volvieron a demostrar el sábado 21 de noviembre en Trípoli contra los aumentos en los levies municipales. El sindicato pesquero del norte del Líbano pide al municipio de El Mina que revise sus decisiones. Un documento municipal menciona mercados de peces y barcos, sin establecer que estas escalas ya se aplican.

Según un informe de la Agencia Nacional de Información, más de cien pescadores se reunieron el sábado en la entrada del puerto. Los buques se reagruparon como parte del movimiento. El presidente del sindicato, Mustapha Annous, pidió al Consejo de El Mina que congelara la decisión impugnada. El viernes tuvo lugar un primer mitin frente al ayuntamiento, donde se había cortado una carretera. El envío del sábado no reporta ningún cierre del puerto o detiene el envío.

Dos referencias en documentos El Mina

En su sitio, el municipio afirma que una decisión del consejo municipal de fecha 12 de noviembre, numerada 271, establece los impuestos mínimos para locales residenciales y no residenciales. El municipio justifica la medida por sus necesidades de financiación y buscando un equilibrio con los gastos de los contribuyentes.

Sin embargo, la decisión por fax en el mismo archivo lleva otro número, 270. También de fecha 12 de noviembre, modifica una decisión de agosto sobre el gravamen para la eliminación de desechos domésticos y comerciales. Las tablas incluyen una línea dedicada a los buques marinos y tres categorías de mercados de peces, por área. The National Information Agency does not give the number of the act contested by the union. Por lo tanto, no hay nada que asimilar las dos decisiones o identificar con certeza el acto al que se refieren los manifestantes.

Una tarifa municipal, no una tasa portuaria

El cuadro del texto No.270 muestra una tasa propuesta del 10% del salario mínimo del sector privado para buques marítimos. En los mercados de peces, se indican las tasas del 125 por ciento, el 188 por ciento o el 200 por ciento de este salario mínimo dependiendo de la categoría de locales. Estas son tasas reportadas a una base salarial, no el aumento porcentual en la factura de un pescador. Tampoco permiten decir a sí mismos quién sería cargado, desde cuándo o bajo qué local o barco.

La decisión establece que debe ser aprobada por la autoridad competente para su aplicación. En los documentos consultados no figura ninguna decisión sobre aprobación o congelación. El lugar de la reunión no cambia la naturaleza de la disputa: los pescadores han enviado su solicitud al consejo de El Mina, y no al establecimiento público que administra el puerto de Trípoli.

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