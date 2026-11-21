Libanés Sayadiyé combina pescado blanco y arroz cocido en un caldo con cebollas marrones. Esta versión para cuatro personas explica cómo preparar el humo, cocinar el arroz y el pescado por separado, luego elegir entre una salsa de limón en el caldo y un acabado de tahini inspirado en el bistro d’Alan Geaam.

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En el Líbano Sayadiyé, el pescado se sirve en un arroz marrón y fragante. El color proviene principalmente de cebollas doradas, que también dan su sabor al caldo. Para el plato tradicional de la semana, aquí hay una versión para preparar con filetes de pescado blanco, caldo casero y, para elegir, dos salsas.

Libanés Sayadiyyy comienza con cebolla

Sayadiyé, o « el arroz del pescador », pertenece al repertorio de la cocina costera libanesa. Su nombre está asociado con la pesca. Hay platos con nombres vecinos en las costas de la región, incluso en Aqaba, Jordania. Esta relación no permite un solo lugar de nacimiento. En el Líbano, el principio es más importante que la variedad de peces: el líquido en el que se cocina el arroz debe ya saborear la cebolla y el pescado.

La versión presentada en la primavera de 2022 por el servicio de catering del centro médico de la Universidad Americana de Beirut ilustra este método. El pescado puede hornear en el horno después de marinar con limón y comino. Las cabezas y los bordes, al salir de un pez entero, perfuman el caldo filtrado. La mayoría se utiliza para cocinar arroz; el resto da una salsa de limón, ligeramente ligada al almidón. El pescado se coloca sobre el arroz al final, permitiendo ajustar su cocina sin prolongar la de los granos.

El punto delicado es el color de las cebollas. Se les debe permitir dorar más allá de la rubia, revolviendo y reduciendo el fuego si los bordes se oscurecen demasiado rápido. Un marrón sostenido profundiza el sabor del caldo; las cebollas quemadas le dan amargura. Una vez que se filtra el caldo, puede probar una cucharada antes de cocinar el arroz. Si es muy salado, es mejor diluirlo en esta etapa que tratar de corregir el plato en servicio.

Para cuatro personas: arroz de caldo y pescado de horno

700 a 800 g de filetes de pescado blanco, por ejemplo bacalao, y 300 g de arroz largo;

3 cebollas amarillas, 2 coágulos de ajo y alrededor de 800 ml de humo de pescado de baja sal;

2 limones, aceite, comino de tierra, una pizca de canela, sal y pimienta;

opcional: un puñado de gables a la parrilla, una cucharadita de almidón o tahini.

Prepara el caldo.Dobla dos cebollas y doradlas en un poco de aceite hasta que se doren, sin quemarlas. Añade el humo y deja hervir unos 20 minutos antes de filtrar. Con un pez entero preparado por el pescador, los bordes y la cabeza se pueden utilizar para hacer un humo; con redes solas, un humo ya preparado es adecuado. Cocina el arroz.Enjuague el arroz hasta que el agua se despeje. Saltear la tercera cebolla en la sartén, luego añadir el ajo, una cuchara de café de comino, canela y arroz drenado. Revise brevemente y verter el caldo caliente, siguiendo la relación líquido-rice indicada para sus granos (aproximadamente 550 a 600 ml aquí). Cubrir y cocinar a fuego lento hasta absorber. Salga por unos minutos, luego aeree los granos con el tenedor. Cocinar el pescado por separado.Sazona los filetes con relleno de aceite, un poco de jugo de limón, comino, sal y pimienta. Hornearlos en el horno a 180 °C hasta que la carne sea opaca y se desprenda en el tenedor; los filetes poco profundos pueden estar listos en unos diez minutos. Diríjalos sobre arroz, con gables a la parrilla si quiere.

Dos acabados: caldo de limón o tahini

Para mantenerse cerca de la versión del centro médico, calienta algunos del caldo reservado. Añadir jugo de limón y, para una salsa que levemente cucharadas de pescado, una cucharadita de almidón previamente liberado en un poco de agua fría. Sirve la salsa para que el arroz no se remoje.

El menú del Qasti Bistrot d’Alan Geaam, en París, ilustra otro acabado: bacalao, arroz, cebollas fritas y salsa de tahini. Para la adaptación casera, relájese dos cucharadas de pasta de sésamo con jugo de limón, luego agregue un poco de agua fría hasta obtener una salsa de líquido. El caldo sigue siendo la base del arroz; el tahini trae un contraste de mesa, sin ser necesario para la receta.

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