Se reporta una huelga en Qantara. Joseph Aoun debe hablar a las 6 p.m. en Nahr al-Kalb para la Independencia. En Riad, la protección civil levantó la alarma, y Perú registró un segundo choque cerca de Junín. En Beirut se anunciaron tres proyecciones en el cine de Metrópolis.

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Sábado 21 de noviembre 2026, edición del mediodía, hora de Beirut. The National Information Agency reports a strike in Qantara, without providing any balance sheet. La Presidencia mantiene la reunión de las 18.00 horas en Nahr al-Kalb, donde Joseph Aoun debe hablar por la Independencia. En Riad, la protección civil levantó una alerta después de nuevas interceptaciones anunciadas por la coalición.

Al sur, una huelga reportada en Qantara

The National Information Agency reported an Israeli air strike on Qantara at 1021 hours. El tiempo es el del despacho, que no especifica el tiempo de la huelga o un balance. Este es un informe separado de los de Shukin y Nabatiyah al-Faukah: en un envío anterior, la agencia informó una explosión al amanecer en el primer lugar y otro, sin un calendario específico, en el segundo. No reportó ningún resultado para estas dos alertas.

En su informe publicado el viernes, la Oficina del Coordinador Especial de las Naciones Unidas volvió al período de sesiones cerrado del Consejo de Seguridad el 19 de noviembre. Jean Arnault compartió las preocupaciones del Líbano acerca de la interrupción de ciertas funciones de la FPNUL. Las necesidades mencionadas se refieren al enlace entre las partes, la observación de la Línea Azul y el acceso humanitario. No constituyen un acuerdo ni la creación de una fuerza de reemplazo. El mandato actual termina el 31 de diciembre y la retirada debe proceder gradualmente.

Independence: the 6 p.m. meeting in Nahr el-Kalb

La Presidencia anunció un levantamiento de bandera a las 18.00 horas, seguido de un discurso de Joseph Aoun. Al mediodía, este discurso sigue por venir. Las restricciones anunciadas en la zona comienzan a las 15.00 horas. Los que cruzan este eje deben distinguir entre el tiempo de la ceremonia y el tiempo de la ceremonia. El homenaje a Camille Chamun en Deir el-Qamar está programado a las 13.00 horas según el programa corregido.

En Rachaya, una mesa redonda dedicada al sentido de la independencia está programada a las 15.00 horas en el Museo de la Independencia en la ciudadela. El anuncio del Ministerio de Información indica el lugar y el tiempo, sin especificar las condiciones de acceso. El Día Nacional cae el domingo 22 de noviembre. El cierre anunciado el lunes 23 está dirigido a administraciones públicas, instituciones públicas y municipios; Esto no es un anuncio de cierre para todas las empresas o bancos.

Riyadh: La protección civil advierte

El portavoz de la coalición liderada por Arabia Saudita afirma que los misiles atribuidos a los Houthis fueron interceptados a Riad la noche del viernes al sábado. La protección civil emitió una alerta y luego anunció el fin del peligro. Estas declaraciones no dan una evaluación humana. Esta nueva secuencia es distinta de la reportada el jueves en el distrito financiero.

La confrontación continúa después de que la coalición anunció una operación en el puerto yemení de Hodeida el viernes. La coalición asigna a esta operación un objetivo militar. El estado del puerto y los efectos sobre las entregas civiles no se pueden inferir únicamente de las declaraciones de las partes.

En Perú, un segundo temblor cerca de Junín

El Instituto Geofísico peruano registró un terremoto de magnitud 5.0 el sábado a las 0012, hora del Perú, o 0712 horas en el Líbano. Su epicentro se encuentra a 30 kilómetros al noroeste de Junín. La profundidad anunciada es de 127 kilómetros. El boletín del Instituto Nacional de Defensa Civil no da ningún resultado para este terremoto.

El primer terremoto, de magnitud 6.7, ocurrió el viernes por la noche en Perú. En su primera encuesta, la defensa civil informó a un hombre herido en el centro de Lima y daños. Este balance se refiere al primer terremoto: no debe atribuirse al terremoto del sábado. El nuevo boletín no llama formalmente al terremoto 5.0 una réplica.

Protección de menores: un programa de prevención

El viernes, el Ministerio de Información del Líbano lanzó una iniciativa de prevención del uso de Internet entre menores. Está destinado a niños y adultos acompañantes. Se presentó un documental, con una emisión anunciada en los medios de comunicación. This is not a new regulation and does not impose an additional obligation on families.

En Beirut, el cine juvenil en Mar Mikhaël

Programa de cine de Metrópolis Sábado a las 4 p.m Dounia, El Gran País Blanco, por André Kadi y Marya Zarif. Cuatro cortometrajes de jóvenes participantes en el taller de cine están programados para seguir a las 5:30 p.m. A las 18.30 horas, la sala de reuniones anunció El viaje de ChihiroDe Hayao Miyazaki. El festival continúa el domingo. El cine muestra un precio de 500.000 libras libanesas para el billete, sin garantía de disponibilidad.

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