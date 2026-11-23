The CNDH requests a statement detailing the recognized balance, adjustments, exchange rates and remedies. Su opinión apunta también a un umbral de 100.000 dólares que el proyecto de ley no reduce explícitamente.

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La Comisión Nacional de Derechos Humanos pide que cada depositante pueda saber cuánto reconoce su banco, cómo lo calculó y cómo desafiarlo. Su opinión del 19 de noviembre se refiere al proyecto de recuperación del depósito. No crea un derecho de pago, pero apunta a una pregunta concreta: ¿cómo verificar un saldo que determinaría los términos del reembolso?

La encuesta debe explicar lo que ha cambiado

Saber su antiguo equilibrio no es suficiente para verificar la cantidad retenida después de revisar el archivo. Si dos dígitos no coinciden, entonces todavía es necesario poder encontrar la operación en el origen de la desviación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicita que cada solicitante reciba una declaración individual indicando la cantidad retenida por el banco, las razones de cada corrección, las paridades utilizadas y las fechas de reembolso, así como el procedimiento para corregir el cálculo.

Tomemos un caso ficticio. Un depositario recibe una declaración cuyo total es inferior al de su anterior declaración bancaria. Sin explicación, no puede saber si la diferencia se debe a una retirada, conversión u otra corrección ya registrada. Un documento detallado permitiría que cada línea se reconciliara con la transacción correspondiente y, si hay una falta o parece ser un error, aclarar lo que plantea. The CNDH also calls for temporary suspensions of judicial proceedings related to the resolution of a bank to be subject to judicial review.

El caso de los 100.000 dólares exactamente

El proyecto presentado al Parlamento a finales de diciembre de 2025 ilustra la importancia del cálculo. En su versión, el artículo 8 prevé, después de la verificación y el ajuste de los saldos, depósitos de menos de 100.000 dólares y depósitos de más de 100.000 dólares. En el primer caso, el texto prevé pagos durante un período de hasta cuatro años. Por encima del umbral, distingue entre un primer tramo y un balance que estaría sujeto a valores respaldados por activos.

La Comisión observa que esta redacción no indica explícitamente el régimen aplicable a un saldo reconocido de 100.000 dólares. Pidió al legislador que aclarara eso. Esta brecha no conduce a la conclusión de que un solicitante en este caso sería excluido del reembolso o automáticamente adscrito a uno de los dos esquemas. Los plazos del proyecto no se adquieren.

Un registro común no reemplaza una explicación individual

El Banco del Líbano proporcionó, en una decisión separada del 17 de agosto de 2026, un registro central y la asignación de un identificador único a cada depositante, incluso cuando tenía cuentas en varios bancos. Esto debería hacer posible vincular las cuentas con la misma persona. La decisión requiere su entrada en vigor al adoptar su mecanismo de aplicación. Por sí solo no se establece que el Registro ya está funcionando o que un solicitante puede consultar los detalles de los ajustes realizados.

El registro y el estado responden así a dos preguntas diferentes: ¿cuáles cuentas son responsabilidad del mismo depositario, y cómo se ha calculado la cantidad a reconocer? La primera facilita la conciliación de los datos bancarios. El segundo permitiría a la persona interesada supervisar el resultado y saber a quién desafiarlo. Es esta posibilidad que la CNDH pida incluir en la ley todavía en discusión.

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