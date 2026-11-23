Capita ha acordado con el Gobierno del Reino Unido un plan para reorganizar el servicio de pensiones de los funcionarios públicos. El Grupo estima que este contrato le costará más en 2027. Cambió de director general y previó una recaudación de fondos de £190 millones, todavía sujeto al apoyo de los acreedores.

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Capita, que administra el Plan de Pensiones de la Administración Pública Británica, anunció el lunes 23 de noviembre que ha entrado en un plan de reorganización de servicios con la Oficina del Gabinete. El reclamante británico espera gastos adicionales en 2027. También ha cambiado el director general con efecto inmediato y está considerando un aumento de capital de alrededor de 190 millones de libras.

La tramitación de los expedientes de pensiones sigue siendo tardía

La administración del plan indicó el 12 de noviembre que el número de casos en curso había aumentado de 150.000 a 156.000 en su cuadro de seguimiento. Estos son archivos, no tantos pensionistas sin pensión. En particular, el plan establece que la misma reclamación podría contabilizarse varias veces cuando una persona asegurada planteó al reclamante; los expedientes conexos se consolidan ahora.

El mismo punto de fase indicó una mejora en el servicio telefónico: el 99,8% de las llamadas habían recibido respuesta la semana anterior, de las cuales el 79,9% en 30 segundos. However, an appeal made did not amount to a closed file. Para casos complejos, el plan todavía requiere documentación o datos de empleadores y personas aseguradas antes de realizar una estimación o pago. El anuncio del lunes no cambia las reglas del plan ni los derechos de pensión.

Una previsión revisada de los resultados, aún queda por recaudar fondos

Para 2027, Capita pronostica un ingreso operativo ajustado de £85 a £95 millones menos de lo previsto anteriormente. Esta diferencia no es una pérdida pronostica de esta cantidad. El grupo calcula el costo adicional del plan de ajuste de pensiones a 15–25 millones. También espera que alrededor de 40 millones de personas se vean afectadas por la liberación de dos contratos principales, 20 millones en sus actividades locales y regionales y 10 millones porque tiene previsto ganar menos nuevos mercados en otros lugares.

El ex director financiero, Pablo Andres tiene éxito en Adolfo Hernández con efecto inmediato. El aumento de capital previsto para la primera mitad de 2027 tiene por objeto reducir la deuda. El principal accionista indicó que deseaba participar, pero el proyecto seguía sujeto al apoyo de los acreedores financieros. Ni este proyecto ni el cambio de dirección fijaron una fecha para resolver los retrasos del régimen.

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