En esta declaración sobre la vida de socorro y desarrollo, Tasneem Elridi habla con Mabrouk Shubail sobre las necesidades de las familias desplazadas en el Yemen, en particular en Taez y Lahj.

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Tasneem Elridi

369.000 desplazados necesita asistencia humanitaria esencial para sobrevivir.

necesita asistencia humanitaria esencial para sobrevivir. Taëz y Lahj se encuentran entre las principales provincias de origen de los desplazados internos y requieren una mayor movilización de los esfuerzos humanitarios.

se encuentran entre las principales provincias de origen de los desplazados internos y requieren una mayor movilización de los esfuerzos humanitarios. Mujeres y niñosestán entre las poblaciones más afectadas por el conflicto.

El desplazamiento interno continúa en el Yemen, en un contexto de empeoramiento de las consecuencias del conflicto y de aumento de la presión humanitaria sobre las familias afectadas. Según el informe publicado este mes por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en el Yemen, desde comienzos del año 369.012 personas, que representan a 61.502 hogares.

En el informe se indica que la provincia de Taez es la principal provincia de origen de los desplazados internos durante el período de seguimiento, con un 48% del total. A continuación se encuentra la provincia de Lahj, con un 45%, y Al-Hodeida, con un 3%. El 4% restante procede de otras provincias, entre ellas Marib, Al-Dhale, Ibb, Aden, Abyan, Sanaa, Hajjah, Shabwa, Al-Bayda, Al-Jawf, Al-Mahwit, Dhamar y Hadramaout.

Mujeres y niños en las poblaciones más afectadas

Ante esta creciente crisis humanitaria, varias organizaciones humanitarias han comenzado a aplicar iniciativas para ayudar a las personas necesitadas. Para comprender mejor la situación sobre el terreno, nos reunimos con el ingeniero Mabrouk Shubail, director de la oficina de LIFE para el Socorro y el Desarrollo en Yemen. Se refirió a la realidad humanitaria, las dificultades con que se enfrentaban las familias desplazadas y los desafíos que enfrentaban los agentes humanitarios.

Aquí está la entrevista que nos dio:

En primer lugar, ¿podría explicarnos cuál es la realidad de la situación humanitaria en Yemen tras la intensificación de las tensiones políticas en la región?

Por supuesto. De conformidad con el Plan de las Naciones Unidas para las Necesidades Humanitarias y la Respuesta a 2026 y los datos del UNICEF, aproximadamente 22,3 millones de personas en el Yemen necesitan asistencia humanitaria, de las cuales 10,95 millones de mujeres y niñas necesitan asistencia y protección.

Además, unos 2,2 millones de niños menores de 5 años padecen malnutrición aguda, mientras que 1,3 millones de mujeres embarazadas y lactantes corren el riesgo de malnutrición. Más de 7 millones de niños también se enfrentan a mayores riesgos de protección, mientras que a unos 4,5 millones de niños se les niega el acceso a la educación.

Estas cifras ilustran la magnitud de las consecuencias humanitarias del conflicto, que afectan especialmente a las mujeres y los niños.

Las evaluaciones de la protección revelan claramente los riesgos para las mujeres y los niños. ¿Por qué estos grupos son particularmente vulnerables?

En general, las mujeres y los niños que viven en zonas de conflicto y desplazamiento enfrentan riesgos humanitarios, sanitarios, psicológicos y sociales acumulativos. Su sufrimiento no se limita a la pérdida de sus hogares o al huido de zonas de combate. También incluyen amenazas a su integridad física, privación de servicios esenciales y exposición a diversas formas de violencia, explotación y acoso en alojamientos precarios e inseguros.

A medida que la situación en el Yemen se deteriora, cada vez hay más hogares encabezados por mujeres. Los movimientos repetidos agravan aún más sus dificultades, en particular debido a la falta de estructuras de alojamiento adecuadas, el hacinamiento en las zonas disponibles y el espacio habitable insuficiente.

Esto se complica por los riesgos para la salud asociados a enfermedades crónicas que afectan a algunos miembros de la familia, el inicio y la propagación de enfermedades y la falta de vacunas. También faltan servicios de primeros auxilios psicológicos y apoyo a las crisis, mientras que son intervenciones esenciales para garantizar la protección inmediata de las poblaciones vulnerables.

¿Cómo evalúa las necesidades humanitarias de las personas desplazadas?

Ante el deterioro de la situación humanitaria causada por el renovado conflicto en el Yemen, muchas familias han perdido sus hogares y bienes. Como resultado, la necesidad de una respuesta humanitaria de emergencia ha aumentado considerablemente, incluso para proporcionar alojamiento a las familias desplazadas y afectadas, mejorar sus condiciones de vida, aliviar su sufrimiento y fortalecer su capacidad para hacer frente a las consecuencias del desplazamiento.

La Dependencia Ejecutiva para la gestión de los campamentos de desplazados internos, informando a la Oficina del Primer Ministro del Yemen, destacó que las familias desplazadas se enfrentan a varias necesidades humanitarias básicas que requieren una intervención urgente. Entre las principales prioridades figuran las siguientes:

Ayuda alimentaria: suministrar alimentos y necesidades básicas a los hogares afectados.

suministrar alimentos y necesidades básicas a los hogares afectados. Agua, saneamiento e higiene (EAH/WASH): garantizar el acceso al agua potable, los productos de higiene y los servicios de saneamiento adecuados.

garantizar el acceso al agua potable, los productos de higiene y los servicios de saneamiento adecuados. Salud: garantizar el acceso a los servicios de salud necesarios y la atención a las personas desplazadas.

garantizar el acceso a los servicios de salud necesarios y la atención a las personas desplazadas. Vivienda y alojamiento: proporcionar alojamiento adecuado y materiales de alojamiento para proteger a las familias de condiciones de vida precarias.

proporcionar alojamiento adecuado y materiales de alojamiento para proteger a las familias de condiciones de vida precarias. Protección: fortalecer las medidas de protección de los desplazados internos, especialmente los grupos más vulnerables.

fortalecer las medidas de protección de los desplazados internos, especialmente los grupos más vulnerables. Medios de subsistencia y asistencia financiera:apoyar a las familias para que puedan recuperar su capacidad de satisfacer sus necesidades básicas.

A la luz de esos indicadores, en el informe se pedía urgentemente que se movilizaran fondos y recursos, así como el fortalecimiento de la capacidad operacional, se ampliara el alcance de la respuesta humanitaria coordinada y se proporcionara el apoyo necesario a las familias desplazadas.

¿Cómo pueden los agentes humanitarios determinar las prioridades para la acción frente a tantas personas necesitadas?

La misión fundamental de los agentes humanitarios es asegurar que todo ser humano tenga acceso a los medios esenciales necesarios para su supervivencia. La creciente escala de desplazamientos, así como la dispersión de las familias afectadas en 10 gobernaciones y 59 distritos, hacen esencial fortalecer la coordinación entre las organizaciones humanitarias e intensificar los esfuerzos conjuntos para satisfacer las crecientes necesidades y asegurar que la asistencia llegue a los hogares más necesitados.

Hemos hecho esfuerzos considerables para determinar las esferas que aún no han recibido asistencia humanitaria, identificar las situaciones más urgentes y evaluar las necesidades de las familias más vulnerables.

Las intervenciones que estamos preparando en las gobernaciones de Taez y Lahj conciernen a los campamentos de desplazados internos e incluyen la distribución de equipo doméstico esencial. Estos incluyen colchones de espuma y almohadas, colchones de dormir grandes, colchones, estufas de gas de dos litros con utensilios de cocina, placas, contenedores de agua de dos galones, cubos de agua de 20 litros y botellas de gas de 25 litros.

En la primera fase, trabajamos para cuidar a unas 600 familias. Continuamos con el censo de los hogares más pobres para ampliar nuestra intervención y alcanzar un número aún mayor de beneficiarios.

En su calidad de Director de la VIDA para el Socorro yDesarrollo¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta en Yemen?

Algunos desafíos van más allá de las capacidades de una sola organización humanitaria y requieren movilización colectiva y cooperación entre todos los actores pertinentes. La necesidad es considerable debido al creciente número de personas afectadas por la ampliación del conflicto.

Por lo tanto, es esencial combinar los esfuerzos para llegar a las familias más pobres y vulnerables, verificar y actualizar las listas de beneficiarios a fin de excluir a las personas no directamente afectadas por la crisis y asegurar la prestación directa de asistencia a los beneficiarios sobre el terreno.

Sin embargo, creemos que estos desafíos pueden superarse.

La vida ha estado trabajando en Yemen durante 34 años. Esta larga experiencia nos ha permitido conocer a fondo el país, sus realidades y la naturaleza de las necesidades humanitarias de su pueblo.

Es por eso que operamos en paralelo en diferentes regiones, gracias a nuestros equipos en varias provincias. Estos equipos trabajan en estrecha coordinación para acelerar la evaluación de las necesidades y garantizar la ejecución oportuna de las intervenciones humanitarias.

Para más información:

https://lifeussa.org/#social-media

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