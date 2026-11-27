El Presidente de Ucrania culpa a Washington por dar prioridad al Oriente Medio. Afirma que los envíos estadounidenses de misiles de defensa aérea son lentos, mientras que la UE hace referencia a sus discusiones sobre ayuda adicional hasta diciembre.

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El Presidente de Ucrania culpa a Washington por dar prioridad al Oriente Medio. Afirma que los envíos estadounidenses de misiles de defensa aérea son lentos, mientras que la UE hace referencia a sus discusiones sobre ayuda adicional hasta diciembre.

Volodymyr Zelensky pidió a los Estados Unidos que intensificaran la presión sobre Rusia en una entrevista transmitida el viernes 27 de noviembre. El presidente ucraniano cuestiona la actitud de Washington en las conversaciones y dice que la prioridad dada al Medio Oriente se refleja en la ayuda de Estados Unidos a Ucrania. La declaración no va acompañada del anuncio de una nueva sanción estadounidense o de un cambio en el calendario de negociaciones.

Kiev desafía la posición de Washington como mediador

Zelensky dijo que Donald Trump presentó a Vladimir Putin como amigo después de su reunión en China. Cree que la neutralidad mostrada por los Estados Unidos en su mediación no hace suficiente diferencia entre el país que lanzó la invasión y el país que la sufrió. Pide a Washington que use su peso para obtener concesiones de Moscú.

Entregas de defensa aérea en el centro de desacuerdo

El Presidente de Ucrania afirmó también que los envíos estadounidenses de misiles Patriot eran lentos mientras que Ucrania carecía de interceptores contra misiles balísticos. Según él, Washington dedica más atención al Medio Oriente. No cuantificaba las entregas tardías y no se anunció ningún nuevo calendario del Pentágono en respuesta a esta entrevista.

El día anterior, Zelensky anunció que Kiev estaba trabajando con sus socios para proporcionar apoyo adicional para proteger su infraestructura. También había dicho que, según la información de que disponía, Rusia se estaba preparando para una huelga mayor. Esta advertencia no fue el anuncio de un ataque que ya había ocurrido.

Europa hace referencia a discusiones sobre ayuda adicional hasta diciembre

En Bruselas, el Presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo que 24 estados apoyaron el proyecto de financiación adicional para 2027, incluyendo Bulgaria para el componente no militar solamente. La propuesta de la Comisión puede alcanzar los 45 mil millones de euros. Los líderes deben volver a la cuestión en diciembre: este apoyo político no vale la pena adoptar el préstamo o el calendario de pago.

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