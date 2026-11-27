El Comité de Finanzas examinó 421 millones de dólares en pagos no pagados y exenciones. El voto de $100 millones no es un pago.

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El jueves 26 de noviembre, el Comité de Finanzas examinó una exposición de facturas y exenciones no pagadas de electricidad en el Líbano. Su presidente, Ibrahim Kanaan, citó un total de $421 millones, incluyendo aproximadamente $110 millones para exenciones relacionadas con la guerra. El Ministro de Energía, Joseph Saddi, dio listas de diputados de los organismos interesados; el registro público no da la cantidad adeudada por cada persona o los pagos ya efectuados.

Tres números que no designan lo mismo

Los 421 millones de dólares presentados a la Comisión suman las facturas y exenciones acumuladas. Los 110 millones citados por Ibrahim Kanaan se refieren a exenciones de la guerra; En su opinión, la carga debe ser en el Tesoro en lugar del electricista. Los 100 millones aprobados en noviembre entran en una tercera categoría: esta es la cantidad de una consignación adicional destinada a pagar parte de los atrasos públicos, no la cantidad ya pagada a EDL.

El 9 de noviembre, Kanaan había presentado una estimación de 248 millones de reclamaciones de órganos públicos y mencionó una suma de 428 millones al agregar exenciones. El informe del 26 de noviembre no proporciona la conciliación posterior a la posición entre estas cifras y el nuevo total. Por lo tanto, el aumento de 428 millones a 421 millones no permite decir que se han resuelto siete millones.

Las listas se han dado, sus detalles no se publican

El debate del 26 de noviembre se refería al proyecto de presupuesto para 2027. El comité aprobó el presupuesto operativo del Ministerio de Energía y Agua y sus organismos, pero dejó las deudas objeto de debate. Su presidente preguntó qué pasa con las cantidades que las administraciones registran cada año para pagar electricidad, mientras que las facturas siguen sin pagar. Planea presentar un análisis de las responsabilidades y controles del Departamento de Finanzas en la próxima sesión.

Para conciliar las cuentas, cada organización debe tener el importe facturado, las exenciones, el crédito ingresado, los pagos recibidos por EDL y el saldo restante. Las actas del Parlamento no publican estas columnas. En particular, no permite que un hospital, un municipio o una administración se asigne ninguna parte numérica del total anunciado.

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