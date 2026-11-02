Deposits in Lebanon: Ways of Reimbursing Debate

Los depósitos bancarios en el Líbano siguen siendo el centro de las negociaciones sobre pérdidas y reembolsos. According to the Lebanese press, the tracks discussed concern recognized cobrars, payment deadlines and the inclusion of amounts already received. Por consiguiente, la suma de 100.000 dólares a que se hace referencia no significaría un pago inmediato adicional. No se anuncia ningún acuerdo final con el FMI. El orden de las transacciones también determinaría la contribución de los bancos, los bancos centrales y los depositantes.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El orden en que se absorberían las pérdidas sigue siendo el centro de los debates sobre los depósitos bancarios. Fuentes cercanas a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional apuntan a una posible flexibilidad en dos puntos. La primera se refiere al tratamiento de depósitos clasificados como no regulares. El segundo es cómo calcular y pagar $100,000 por depositor. Estos intercambios no son un acuerdo definitivo con el FMI. Se refieren a mecanismos cuyos efectos dependerán tanto de la cantidad reconocida como del orden de las transacciones y del período de pago.

Las propuestas atribuidas al Gobernador del Banco del Líbano, Karim Suaid, plantean una cuestión central: algunas fórmulas reducirían la contribución de los bancos y el banco central reduciendo las reclamaciones reconocidas a los depositantes. Los intereses también aparecen en una cuestión contable. ¿Quién debería cobrar las sumas ya pagadas: bancos o el Banco del Líbano?

Despejar ciertos depósitos antes de movilizar capital

En particular, los debates se han estancado en la jerarquía de las pérdidas. En el enfoque del FMI, el capital bancario debe movilizarse antes de que se alcancen los depósitos. La propuesta presentada por Karim Souaid modificaría esta secuencia al tratar primero ciertos depósitos como no regulares. Por lo tanto, su remoción tendría lugar antes de que se absorbieran las pérdidas bancarias.

La orden cambiaría la cantidad que queda por distribuir. Si algunos de los depósitos desaparecen al comienzo de la transacción, los bonos que se financiarán disminuirán. El costo para los bancos y el Banco del Líbano se reduciría. Esta secuencia se centra en uno de los temas principales de la negociación: no es suficiente discutir la pérdida total; también es necesario determinar qué reclamaciones se reconocen antes de su asignación.

Sin embargo, la calificación no regular de presentación sigue siendo esencial. Esta calificación no significa automáticamente que los fondos sean de origen ilegal. Los criterios aplicables a cada cuenta siguen siendo decisivos en los mecanismos examinados. Para un solicitante, las consecuencias dependerán precisamente de estas definiciones y de los procedimientos utilizados.

Cien mil dólares: el calendario cambia el alcance de la cantidad

El segundo debate se refiere a los 100.000 dólares propuestos por depositante. Sobre la base de la información disponible sobre las negociaciones, los intercambios se refieren a una combinación de la cantidad, duración y cuenta de los reembolsos ya efectuados. La fórmula mencionada proporciona 60.000 dólares durante cuatro años, seguido del pago del saldo durante otros tres años. Los pagos en virtud de las circulares 158 y 166 se incluirían en el cálculo.

Por consiguiente, esa fórmula no equivaldría a 100.000 dólares adicionales inmediatos para cada beneficiario. Parte del dinero ya podría ser recogido. El resto se extendería con el tiempo. La cantidad mostrada no indica en sí misma el efectivo disponible para el depositante cada año.

Esto costaría a los solicitantes. Sus fondos han sido bloqueados desde la crisis y un nuevo calendario extendería la espera. Un pago diferido no tiene el mismo valor económico que una cantidad inmediatamente disponible, incluso si su cantidad nominal permanece invariable.

En las deliberaciones también se hizo referencia a una reducción de ciertas sumas que debían resolverse, de 21.000 a 15.000 millones de dólares después de la tramitación de los depósitos correspondientes. Esta reducción y estancamiento daría a los bancos más tiempo para reconstruir su capital y generar beneficios. Los depositantes sufragarían parte del costo en forma de reclamaciones reducidas o reembolsos retrasados.

Conversiones que cambiarían la naturaleza de las reclamaciones

Se mencionan otros mecanismos para las sumas pendientes. Algunos depósitos podrían convertirse en acciones bancarias sin derechos de voto. Otros se convertirían en libras a una tasa de 15.000 libras por dólar. Estas hipótesis forman parte de las propuestas examinadas; no constituyen condiciones definitivas de reembolso.

La transición de un depósito a una acción cambiaría la naturaleza del derecho. El depositante no simplemente recibiría su dinero disponible en efectivo. Tendría un título cuyas perspectivas dependían del banco, sin tener derecho a votar. La diferencia es sustancial entre una cantidad anunciada como devuelto y los medios realmente concedidos a su titular.

El tratamiento de los saldos sigue vinculado al de las pequeñas reclamaciones y a las contribuciones necesarias de las instituciones. Una reducción realizada al comienzo del proceso puede aliviar la cantidad que queda por financiar. Un pago tardío puede entonces extender la carga durante varios años. Es la articulación de estos mecanismos, más que individuales, que determinarían la contribución real de los diferentes actores.

Tres mil millones ya pagados al centro de un conflicto de imputación

Una carta de Karim Souaid a la Asociación de Bancos el 23 de octubre se refiere a una operación contable más precisa. Refiriéndose al 1/676, solicitó una reclasificación de 3.000 millones de dólares en relación con los pagos en las circulares 158 y 166. El período abarcado es de marzo de 2025 a octubre de 2026.

According to the figures reported, the Bank of Lebanon paid $3,373 billion during this period. Presenta tres mil millones como originalmente provenientes de sus propios recursos y 373 millones de las reservas mínimas. Pide que los tres mil millones sean clasificados en estas reservas, reconociendo al mismo tiempo su contribución al reembolso de los depósitos.

Los bancos defienden otra lectura. Desean, según la información disponible sobre su posición, que estos pagos sean imputados a su propia contribución, ya que los fondos correspondientes provienen de sus inversiones en el banco central. Por consiguiente, el desacuerdo no se refiere únicamente al registro de una transacción anterior. Se refiere al cálculo de lo que se consideraría que cada parte ya había pagado, y luego lo que todavía debería traer.

Esta cuestión está directamente relacionada con la distribución de las pérdidas. Reconocer una cantidad como contribución del banco central o los bancos puede cambiar el saldo de los bonos asignados a cada uno. Los pagos ya recibidos por los depositantes forman parte de la negociación sobre la financiación de futuros reembolsos.

Las negociaciones continúan sin un acuerdo final anunciado

También se informa de una reunión parisina entre Karim Souaid, Rothschild y varios grandes bancos. El Banco Audi, BLOM, Byblos, el Banco de Beirut y el Banco Libanés-francés están entre las instituciones mencionadas. The presence of these establishments does not mean that an agreement involving the whole sector has been concluded.

Las señales de flexibilidad dadas a los representantes del FMI por fuentes cercanas a las negociaciones no justifican la aprobación formal de los mecanismos detallados. La llegada de representantes del Fondo al Líbano se anuncia a partir del 9 de noviembre. Los puntos a examinar siguen siendo el orden de absorción de pérdidas, la definición de los depósitos correspondientes, el momento de los reembolsos y la contribución respectiva de los bancos y el banco central.

Fuentes

Al Akhbar, 2 de noviembre de 2026, página 4.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews