Líbano meridional: bombardeos y casas afeitadas este 2 de noviembre

En el sur del Líbano, las operaciones israelíes el 2 de noviembre acompañaron ataques aéreos, artillería y destrucción terrestre. Bulldozers were reported razing houses in Zawtar al-Sharqiyah. Se realizaron ataques contra Kfar Tebnit, Qoussair y Aïta al-Jabal, mientras que varios sectores agrícolas fueron despedidos. El informe, aprobado a las 18.15 horas, distingue entre los hechos documentados, los daños no cuantificados y los criterios jurídicos aplicables. No se encontraron registros humanos consolidados para el día.

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En el sur del Líbano, las operaciones israelíes volvieron a asociar ataques aéreos, disparos de artillería y destrucción terrestre el lunes 2 de noviembre de 2026. In Zawtar al-Sharqiyah, bulldozers were reported razing houses. De Kfar Tebnit a Aïta al-Jabal, varias localidades también sufrieron redadas. Esta situación se detuvo a las 18.15 horas. El tiempo de Beirut distingue los hechos reportados hoy de los anteriores.

El día no sólo estuvo marcado por bombardeos. En la zona de Nabatiyah, un despacho de la agencia oficial de prensa libanesa describe el continuo nivel de viviendas e infraestructura en Zawtar al-Sharqiyah. Shots also targeted the vicinity of a source and farmland in the Marjayoun area. La información disponible todavía no permite elaborar un balance humano consolidado para estas operaciones.

Líbano meridional: Casas afeitadas en Zawtar al-Sharqiyah

El informe más preciso de la destrucción material es de Zawtar al-Sharqiyah. A 1535 news agency reported large Israeli bulldozers razing houses in the Al-Anissi family district. El texto también menciona la destrucción de la infraestructura, sin detallar su naturaleza y número.

En el mismo despacho se describe una localidad sometida casi diariamente a explosiones de viviendas y redadas en sus alrededores. Esta indicación se refiere a la repetición de operaciones, no a un recuento específico el 2 de noviembre. No se incluye ningún inventario de edificios destruidos el lunes en los artículos consultados. Por lo tanto, sería prematuro anunciar una serie de pisos o familias directamente afectadas.

Otros dos envíos informaron de explosiones de fuerzas israelíes: en Bani Hayyan, en el distrito de Marjayoun, y en Beit Yahoun, en el distrito de Bint Jbeil. La segunda llama a la explosión violenta. Estos textos, publicados a las 8:46 y a las 14:22 p.m. respectivamente, no especifican las obras previstas. Sólo ellos no permiten la grabación de nuevas casas destruidas.

De madrugada a tarde

Al amanecer, intensos bombardeos golpearon las proximidades de la fuente de Ibl al-Saqi. Más de 10 proyectiles cayeron allí, según un despacho emitido a las 08.18 horas. At 0745 hours it was reported that Mansuri and Majdal Zun had fired artillery at the Tyre area and that they had fired machine guns at the Houjeir and Slouki Valleys.

Por la mañana, aviones israelíes golpearon a Kfar Tebnit en la zona de Nabatiyah y Qoussair en el distrito de Marjayoun. Los envíos se emitieron a las 9.23 horas y a las 9.31 horas. No dan un objetivo detallado ni una evaluación de daños. Las horas mencionadas en el presente informe son las de publicación de la información, no el momento exacto del impacto.

Los disparos continuaron a mitad del día. A 1314 dispatch reported a bombardment of the outskirts of Kunin in Bint Jbeil district. In Khiam, an Israeli tank in the area of al-Shariqah fired at the agricultural land of Ibl al-Saqi, according to information published at 1319 hours. Gunfire from Khiam to Nabaa Ibl was reported at 1306 hours and again at 1541 hours.

Por la tarde, cinco proyectiles golpearon la llanura de Marjayoun. A las 4:43 p.m. el envío reporta este episodio. A raid on Ayta al-Jabal in Bint Jbeil district was subsequently reported at 1701 hours. Por último, a las 18.04 horas, un corresponsal de Tiro informó de movimientos militares israelíes en Mansuri, simultáneamente con bombardeos de artillería de la ciudad.

Pérdidas humanas no consolidadas

Los envíos examinados para estos episodios no proporcionan un registro de muertes o lesiones. Durante la auditoría no se encontró ningún comunicado consolidado del Ministerio de Salud del Líbano durante todo el día. Esta falta de información no permite decir que los ataques no causaron víctimas.

Los daños ambientales se denuncian por separado. El lunes, la ministra de Medio Ambiente Tamara al-Zein informó que los bombardeos israelíes habían quemado alrededor de 7.000 hectáreas durante cinco meses de 2026. Habló durante una visita a Akkar en prevención de incendios. Esta cifra abarca un período de varios meses: no es el balance del 2 de noviembre ni una estimación limitada a las localidades afectadas hoy.

Destrucción y crímenes de guerra: hechos por determinar

La destrucción de viviendas plantea directamente la cuestión del respeto del derecho internacional humanitario. Se requiere una distinción entre civiles y bienes civiles y objetivos militares. Prohíbe ataques y ataques indiscriminados cuyo daño civil previsible sería excesivo en relación con la ventaja militar concreta y directa que se espera. También requiere todas las precauciones posibles para salvar a los civiles.

La destrucción de la propiedad del oponente está prohibida, excepto cuando la necesidad militar imperativa así lo requiere. Las violaciones graves de estas normas pueden constituir crímenes de guerra. Sin embargo, la caracterización penal de una transacción determinada exige que se establezcan las circunstancias, incluido el objetivo, la información disponible en el momento de la decisión y las responsabilidades individuales. Una explosión o bombardeo por sí solo no es suficiente para establecer esta calificación.

Para las operaciones notificadas el 2 de noviembre, los temas consultados no incluyen una decisión judicial ni una investigación independiente que establezca esas responsabilidades. In Zawtar al-Sharqiyah, among other things, the extent of destruction remains to be documented, the use of buildings prior to demolition and the possible military justification invoked. A las 18.15 horas, el registro humano y material del día permaneció incompleto.

Fuentes y referencias

Crédito para la ilustración: François el Bacha para Libnanews.com. Todos los derechos reservadosfuente de fotografía. Archivo fotográfico, ilustración geográfica no relacionada con los ataques del día. Todos los derechos reservados.

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