La oposición israelí se reúne el martes en Herzliya

Los líderes del bloque de oposición israelí se reunirán en Herzliya el martes 3 de noviembre. El partido Yashar de Gadi Eisenkot anunció esta reunión para discutir los próximos pasos después de las elecciones generales. El nombramiento tiene como objetivo coordinar las posiciones, sin implicar que ya exista un acuerdo de coalición. Continúan las discusiones entre las formaciones, incluyendo recomendaciones al Presidente Isaac Herzog y responsabilidades parlamentarias. Queda por negociar la composición del próximo gobierno.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Está previsto que la oposición israelí se reúna el martes 3 de noviembre de 2026 en Herzliya para coordinar sus esfuerzos hacia una mayoría. El partido Yashar, liderado por Gadi Eisenkot, anunció la reunión el lunes, según un comunicado de prensa de un medio británico. Esta reunión tiene lugar una semana después de las elecciones generales, mientras continúan las discusiones sobre el próximo gobierno.

Los líderes del « bloqueo para el cambio » deben considerar sus próximos pasos, dijo el anuncio. No menciona un acuerdo de coalición o una mayoría ya constituida. La reunión anunciada marca una etapa de coordinación entre los opositores de Benjamin Netanyahu.

La oposición israelí espera en Herzliya

El comunicado de prensa informó el lunes establece un lugar y un objetivo político: reunir a los líderes del bloque para discutir el futuro. No especifica, en el extracto publicado, el tiempo del nombramiento, su duración o la lista nominativa de participantes.

El principal reto es reunir las posiciones de los distintos partidos después de las elecciones del 27 de octubre. Un anuncio conjunto puede organizar las discusiones. No regula por sí solo las opciones sobre los socios del gobierno, su programa o los compromisos necesarios para su apoyo parlamentario.

La distinción cuenta para Gadi Eisenkot. El líder de Yashar busca transformar los contactos entre líderes en un enfoque político común. La reunión del martes debe permitirnos discutir esta coordinación; Su resultado no puede anticiparse de la liberación.

Apoyo a Eisenkot, sin una coalición anunciada

A finales del lunes, un medio israelí informó que los dirigentes del bloque habían anunciado su intención de recomendar a Eisenkot al Presidente Isaac Herzog. Esta convergencia sobre un candidato proporciona un marco para futuros debates.

No regula todas las condiciones para la participación en el gobierno. Según los mismos medios, Avigdor Lieberman excluye unirse a un gobierno minoritario. El líder de Israel Beitenou también apoya la candidatura de Yair Lapid para la presidencia del Knesset.

Por consiguiente, la reunión de Herzliya debe celebrarse en un contexto de nuevas posiciones. Una recomendación al Presidente, una elección para el liderazgo del Parlamento y un acuerdo de coalición son compromisos separados.

Coordinación separada del mandato presidencial

La reunión entre las partes no sustituye el procedimiento institucional. El presidente israelí consulta con representantes de formaciones parlamentarias antes de confiar a un diputado la tarea de formar un gobierno.

El candidato a cargo de este primer intento tiene 28 días. El Presidente podrá prorrogar este período hasta un total de 14 días adicionales. Estos plazos están dentro del marco del mandato oficial: no comienzan con una reunión oficiosa entre los dirigentes de la oposición.

La formación de un nuevo ejecutivo implica entonces una presentación al Knesset y un voto de confianza. Por el momento, el anuncio de Yashar es sobre preparar los próximos pasos del bloque. Será necesario esperar la reunión del martes y las declaraciones de sus participantes para saber qué compromisos conjuntos surgirán.

Fuentes

Crédito para la ilustración : Suicasmo / Wikimedia Commons —fuente de fotografía. Composición y fotografía bajoCC BY-SA 4.0; la fotografía entera redimensionada, añadida el apósito editorial.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews