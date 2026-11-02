En Damasco, la delegación del Líbano abre debates

La delegación libanesa, encabezada por Tarek Mitri, llegó a Damasco y se reunió con el jefe de la diplomacia siria en el Palacio de Tichrine. Luego comenzaron las discusiones sectoriales. Los refugiados sirios están en la agenda, según Hanine El Sayed. Mohammad Haidar, Ministro de Trabajo nombrado por Hizbullah, destacó que su participación formaba parte de sus funciones ministeriales, no relacionadas con su afiliación partidista. No se detalla ningún acuerdo firmado en los primeros elementos de esta visita oficial.

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La delegación ministerial del Líbano, encabezada por el Viceprimer Ministro Tarek Mitri, llegó a Siria el lunes 2 de noviembre. She met Syrian Foreign Minister Assaad Hassan al-Shaibani at Tichrine Palace in Damascus. Se celebraron entonces reuniones bilaterales entre los ministros de los dos países, cada uno sobre cuestiones que corresponden a su competencia.

El Ministro de Trabajo, Mohammad Haidar, desea aclarar el marco para su participación. Nombrado al gobierno por Hezbollah, dijo en el cruce fronterizo de Jdeidet Yabous que su desplazamiento era una cuestión de « trabajo ministerial que no tenía nada que ver con ninguna afiliación partidista ».

La delegación libanesa en Damasco se dirige a los refugiados

La cuestión de los refugiados sirios es uno de los temas de la visita. The Minister of Social Affairs, Hanine El Sayed, told Al-Jadeed television that the members of the delegation would discuss this with their Syrian interlocutors. El Ministro de Educación Rima Karami también participa en el viaje.

Tarek Mitri, por su parte, dijo que esperaba « los resultados positivos » de los intercambios. La llegada a Damasco marca la transición de los preparativos a los debates directos entre los funcionarios gubernamentales. Los períodos de sesiones sectoriales tienen por objeto abordar cuestiones comunes a nivel de los ministerios pertinentes.

Haidar distingue su función de su afiliación política

La declaración del Ministro de Trabajo pone explícitamente su participación en las relaciones entre los dos Estados. El orador hace uso de la palabra como miembro de la delegación oficial del Líbano, no como representante de Hezbollah. Por consiguiente, sus observaciones no constituyen el anuncio de un enfoque separado por el movimiento hacia las autoridades sirias.

La información proporcionada sobre esta primera etapa de la visita no detalla las medidas previstas para los refugiados. Tampoco mencionan un acuerdo firmado después de las primeras reuniones. Los resultados concretos siguen siendo determinados al final de los intercambios bilaterales en Damasco.

Credit Line

Tarek Mitri, un retrato de archivo publicado por Libnanews. Esta fotografía no representa la visita actual a Damasco. Fotógrafo no indicado en la página de origen. Libnanews composición gráfica, foto entera simplemente redimensionada.Fuente de fotos Libnanews.

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