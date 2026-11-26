La compañía anunció que dejaría de cruzar entre Boulogne-sur-Mer y Cork el viernes. Promete un reembolso completo de los boletos correspondientes.
Hibernia Line termina el viernes 27 de noviembre de 2026 sus cruces entre Boulogne-sur-Mer y Ringaskiddy, en el puerto irlandés de Cork. El director gerente de la compañía, Aidan Coffey, anunció la decisión el jueves por esta ruta, que preveía el transporte de pasajeros y carga, sin escalas en el Reino Unido.
Los billetes pagados, incluso parcialmente, serán reembolsados
La empresa se compromete a realizar pagos completos para futuros cruces, incluso cuando los pasajeros habían pagado sólo un anticipo. Dice que estos reembolsos son una prioridad, sin especificar el plazo o anunciar la transferencia automática a otro operador. Para reservas realizadas a través de un intermediario, los viajeros pueden comprobar con su vendedor los términos y condiciones que se aplican a su registro.
El anuncio se refiere a los cruces de Hibernia Line entre los dos puertos, no todos los ferries entre Francia e Irlanda. El puerto de Cork también enumera una conexión con Roscoff, operado por Brittany Ferries. También ofrece un enlace entre Cherbourg y Rosslare, que no llega a Cork. Los días de salida y los lugares disponibles dependen de la fecha de viaje.
Una línea diseñada para trabajar todo el año
En mayo, Hibernia Line y el puerto de Boulogne-Calais habían presentado el enlace como un servicio anual con seis viajes semanales. Dos ferries, el St Patrick’s y MV Akkatenía que transportar pasajeros y vehículos de carga. Para los transportistas, el viaje directo evitó tener que pasar por Gran Bretaña entre Irlanda y el continente.
La Gran Boulogne estimó la inversión del puerto para modernizar la terminal y asegurar su acceso antes de la puesta en marcha. Esta cantidad se refiere a los desarrollos portuarios, no a las cuentas de la empresa. Hibernia Line no anunció el jueves ni fue el sucesor del enlace ni la fecha de reanudación.
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