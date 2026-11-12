Inversión: el público sube, el privado cae

La inversión pública y privada siguió dos direcciones opuestas en el Líbano en 2024. Las cuentas revisadas de la Oficina Central de Estadística (CAS) muestran un aumento del 35,4% en el volumen del capital público fijo en comparación con una disminución del 10,2% en el sector privado. El rebote público no compensó el declive privado: la formación bruta de capital fijo disminuyó en un 4,1%. Estas tasas se recalculan sobre la base de las cantidades en la tabla CAS, que las presenta en forma redondeada. Se refieren al año 2024. No describen las inversiones anunciadas en 2026 ni el estado actual de progreso en los proyectos de construcción. La distinción es importante en un país en que una promesa de financiación, un compromiso presupuestario y un gasto efectivamente registrado pueden ocurrir en diferentes momentos.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La inversión pública y privada siguió dos direcciones opuestas en el Líbano en 2024. Las cuentas revisadas de la Oficina Central de Estadística (CAS) muestran un aumento del 35,4% en el volumen del capital público fijo en comparación con una disminución del 10,2% en el sector privado. El rebote público no compensó el declive privado: la formación bruta de capital fijo disminuyó en un 4,1%.

Estas tasas se recalculan sobre la base de las cantidades en la tabla CAS, que las presenta en forma redondeada. Se refieren al año 2024. No describen las inversiones anunciadas en 2026 ni el estado actual de progreso en los proyectos de construcción. La distinción es importante en un país en que una promesa de financiación, un compromiso presupuestario y un gasto efectivamente registrado pueden ocurrir en diferentes momentos.

Inversión pública y privada: el peso de las cantidades

A precios actuales, la inversión privada fija alcanzó 346.989 millones de libras en 2024, frente a 365.179 millones de libras en 2023. Por lo tanto, cae en un 5,0% en valor. Durante el mismo período, el público aumentó de 56.146 millones de libras a 80.450 millones de libras, lo que representa un aumento del 43,3%. En general, hay un ligero aumento de valor, de 421 325 a 427 439 millones de libras.

La corrección de precios cambia la lectura. A 2023 precios, la cantidad privada de 2024 es más de 327,879 millones de libras. El público alcanzó los 76.019 millones. Su total fue de 403.898 millones, menos que en el año anterior. Por lo tanto, el aumento nominal del 1,5% del total coexiste con una contracción real del 4,1%.

Formación de capital fijo LL 2023 mil millones LL 2024 mil millones Cambio en el volumen Privado 365 179 346 989 -10,2% Público 56 146 80 450 +35,4 % Total 421 325 427 439 -4,1%

El sector privado sigue siendo en gran medida la mayoría. Representa el 81,2% de la formación de capital fijo a precios corrientes en 2024, frente al 86,7% en 2023. La proporción pública aumentó del 13,3% al 18,8%. Por lo tanto, una rápida progresión del conjunto más pequeño no es necesariamente suficiente para compensar una disminución más moderada de la mayor.

El público amortigua el declive sin eliminarlo

El cuadro de contribuciones al PIB mide este efecto. La disminución de la inversión privada fija quita alrededor de 1,7 puntos porcentuales del crecimiento de 2024. El aumento público trae alrededor de 0.9 puntos. El equilibrio de la formación de capital fijo representa una contribución negativa de aproximadamente 0,8 puntos.

Una contribución puntual no se confunde con la tasa de crecimiento de un puesto. El aumento del 35,4 % del gasto público describe la evolución de esta inversión solo. Los 0,9 puntos indican su efecto contable en el cambio del PIB total, teniendo en cuenta su peso. Añadir directamente -10.2% y +35.4% no produce la tasa de crecimiento de la inversión total.

Estas contribuciones tampoco demuestran un efecto multiplicador dado en las empresas o en el empleo. Describen un desglose contable. Evaluar los beneficios de un programa público requiere conocer a sus beneficiarios, compras locales o importadas, horarios y actividades que hace posible.

El parámetro de referencia 2019 muestra trayectorias muy diferentes

Los índices de volumen, con 2019 fijados en 100, ponen las variaciones anuales en perspectiva. En 2024, el índice privado de inversión fija alcanzó 72, frente a 81 en 2023. La cifra pública es de 141, frente a 104. El total es de 80. Estos índices publicados son redondeados y no deben utilizarse para recalcular las tasas anuales precisas.

El desarrollo público está particularmente afectado. El índice subió de 96 en 2020 a 7 en 2021, luego subió a 57 en 2022 y 104 en 2023. El nivel de 2024 supera el de 2019, pero esta comparación no significa que toda la infraestructura haya recuperado su capacidad inicial. Un flujo anual de inversión no mide el valor o la condición de todo el equipo existente.

El hombre privado sigue otro camino. Su índice cayó a 30 en 2020, de 67 en 2021 a 99 en 2022. Luego se retiró por dos años. Por lo tanto, el resultado 2024 está claramente por debajo del nivel de referencia, a pesar de la captura observada después del shock inicial.

Cubre el capital fijo

La formación bruta de capital fijo corresponde a las adquisiciones, menos las enajenaciones, de los activos producidos sosteniblemente utilizados en la producción. Puede incluir edificios, maquinaria y equipo. El término « grandes » significa que el consumo de capital fijo, es decir, el desgaste económico y el desgarro de activos, no se reduce.

No mide las compras de acciones o bonos. Tampoco se reduce a la construcción. Una inversión en equipo puede aumentar sin sitio de construcción visible. Por el contrario, un aumento del valor de las tierras o edificios existentes no constituye automáticamente una nueva producción.

El CAS distingue esta medida de la formación bruta de capital en el sentido más amplio. En los 2024 cuadros, este último también incluye adquisiciones netas de valor. Alcanzó £603,777 mil millones, en comparación con £427,439 mil millones para capital fijo solo. Consolidar los dos inflaría artificialmente la cantidad presentada como una inversión productiva fija.

Una lectura que no designa ningún sitio de construcción

La proporción de capital fijo en PIB nominal alcanzó alrededor del 15,7% en 2024, frente al 18,7% en 2023. Esta disminución se debe a la evolución comparativa de la inversión y el PIB a precios corrientes. No sustituye el análisis del volumen, que muestra directamente la disminución de las cantidades invertidas.

Las tablas no detallan los proyectos públicos que explican el progreso. Por lo tanto, no permiten que el aumento se atribuya a una operación específica de carretera, planta o reconstrucción. Para pasar de los países a la evaluación de la actuación profesional, todavía se necesitan datos sobre la ejecución de proyectos y fechas de ejecución.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews