Revisión de prensa del 12 de noviembre: armas y reformas

El debate sobre las armas de Hezbollah domina las noticias libanesas, mientras que el Parlamento examina varios temas sensibles. La electricidad, las cuentas públicas y los enfoques sociales siguen siendo el centro de preocupación. Los debates regionales distinguen los anuncios diplomáticos y los compromisos concretos. Irán, Ucrania y la cooperación en el Sahel completan este panorama. La vida cultural libanesa continúa sus iniciativas entre giras, exposiciones y memoria. En Europa, la protección digital avanza en la etapa de la propuesta, sin nuevas reglas ya aplicables.

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En la primera página: armas, estado y seguridad en el corazón del día

El discurso del 11 de noviembre de Naïm Kassem domina las ediciones libanesas del 12 de noviembre de 2026. Al Bina, Al Akhbar y Ad Diyar destacan la negativa de Hizbullah a entregar armas bajo las condiciones actuales. Su intervención también incluye una apertura condicional al debate. Lo subordina al retiro israelí y al final de lo que él llama tutela extranjera. No se anuncian fechas de desarme, procedimientos de rendición y mecanismos de vigilancia.

Esta distinción permite leer juntos dos formulaciones a menudo separadas: la negativa a desarmar bajo ocupación y la disposición a discutir más adelante. Uno no cancela el otro. Kassem defiende el mantenimiento de las armas mientras deja abierta una negociación futura, en condiciones que él mismo establece. En los informes del 12 de noviembre se describe así un desacuerdo sobre el orden de los compromisos, no una nueva decisión de transferir el arsenal al ejército.

Rehabilitación de Israel y autoridad del Estado: dos obligaciones por distinguir

En su edición del 12 de noviembre, Ad Diyar pone esta posición en perspectiva con la afirmación de Joseph Aoun de la soberanía estatal. El Presidente de la República defiende la autoridad de las instituciones y la búsqueda de un acuerdo para proteger al país. Por lo tanto, el desacuerdo no se trata sólo de la seguridad fronteriza. También se refiere a la institución facultada para decidir sobre la guerra, la paz y el uso de armas en el territorio libanés.

Kassem invoca la Resolución 1701, Armistice y el Acuerdo de 27 de noviembre de 2024. Sin embargo, estos textos no se limitan a la retirada israelí. El acuerdo de cesación de las hostilidades combina esta retirada con el despliegue del ejército libanés y el tratamiento de armas no autorizadas. Esperar que el retiro comience a discutir es la secuencia defendida por Hezbollah. En sí misma no se resumen todas las obligaciones mencionadas en los documentos.

Al Akhbar y Al Bina, de fecha 12 de noviembre, hacen gran hincapié en rechazar el acuerdo marco y defender las negociaciones indirectas. Esta posición es parte del equilibrio de poder. No prueba el abandono del marco diplomático ni el acuerdo de las demás partes en otro procedimiento. Del mismo modo, la evaluación de Kassem sobre las dificultades políticas de Donald Trump y Benjamin Netanyahu es parte de su argumento. No son una decisión estadounidense o israelí.

En el Sur, no confundir la narrativa política con el examen operacional

Las ediciones del 12 de noviembre colocan estos discursos en la continuación de las tensiones en el sur del Líbano. Los disparos y disparos fueron reportados el miércoles por la noche. No es posible establecer un balance humano consolidado. Los lugares, horas de operaciones y socorro deben permanecer separados de las declaraciones políticas que los acompañan. Una falta de registro publicado no significa que no exista víctima.

Los escenarios post-FINUL también ocupan periódicos. On 12 November, Al Bina referred to a formula based on truce observers. Ad Diyar informa sobre los debates sobre el apoyo militar y la cooperación internacional. Estas suposiciones no pueden fusionarse en un dispositivo que ya ha sido interrumpido. No hay formato de sustitución, dotación final ni calendario operacional común que surja de los elementos auditados para este examen.

Política local: la sesión parlamentaria ante textos aún separados

Las ediciones del 12 de noviembre anuncian una sesión legislativa a las 11.00 horas de Beirut. Varios casos combinan acuerdos internacionales, servicios públicos y normas profesionales. Su inclusión en el programa no es válida para su aprobación. Los textos transmitidos por los comités pueden ser examinados, modificados, aplazados o rechazados en la sesión. Por lo tanto, este examen distingue las propuestas examinadas de las leyes efectivamente aprobadas.

An Nahar, in its national edition of 12 November, examines the issue of irregular constructions. La discusión es sobre una enmienda a la Ley de 2019. Debe distinguirse el período abarcado por el esquema original y el alcance de la enmienda. El texto que se examina no permite anunciar una amnistía general para todas las construcciones nuevas. Tampoco transforma el pago de una suma en un certificado de seguridad del edificio.

Las obligaciones documentales y técnicas siguen siendo fundamentales. La regularización administrativa no resuelve necesariamente las controversias sobre bienes. Tampoco elimina los derechos de terceros. El procedimiento de ocupación y los controles de estabilidad tienen su propio propósito. El alcance exacto de la enmienda dependerá del texto elegido por los Miembros y de las medidas necesarias para su entrada en vigor.

Citas y discursos: condiciones políticas, no resultados

En las ediciones del 12 de noviembre de Al Akhbar y d’Al Bina, las palabras de Naïm Kassem se construyen alrededor de una condición: discutir armas después de la retirada y el fin de la tutela. La palabra « discusión » es esencial. No significa abandono inmediato ni horario aceptado. El discurso mantiene una capacidad de confrontación, sin anunciar una fecha ni un orden operativo para una nueva guerra.

El lugar dado al ejército es tan preciso. Kassem acoge con beneplácito su papel y su contribución a la paz civil. Pero este reconocimiento no está acompañado por la aceptación inmediata de su monopolio de armas. El apoyo a la institución militar y el rechazo de la política de desarme coexisten en su razonamiento. La tensión entre estas dos posiciones sigue siendo un problema interno, no sólo una cuestión de presión extranjera.

Nida Al Watan, el 12 de noviembre, informó sobre los comentarios del ministro de energía Joe Saddi sobre la financiación de la producción de electricidad. El Ministro insiste en la imposibilidad de que el Estado invierta solo. Se celebraron conversaciones con Qatar entre las soluciones previstas. Sin embargo, una negociación avanzada no es un contrato firmado ni una central eléctrica entregada ni un período de alimentación garantizado para los hogares.

Al Sharq del 12 de noviembre informa finalmente de los anuncios del Ministro de Trabajo Mohammad Haidar y del Director General del CNSS Mohammad Karaki. En la práctica se puso en marcha el pago de las contribuciones de las empresas de transferencia. Por otra parte, las ampliaciones a otras categorías y las reformas relativas a los subsidios o medicamentos siguen siendo distinguidas desde esta primera etapa. Las declaraciones sobre medidas futuras no crean automáticamente nuevas obligaciones que se aplican hoy.

Diplomacia: la cooperación regional espera una traducción concreta

Damasco y Ammán, desde firmas hasta proyectos

Al Akhbar, de 12 de noviembre de 2026, recuerda los once documentos de cooperación concluidos entre Siria y Jordania. La reunión se celebró en Damasco los días 8 y 9 de noviembre. Congregó a delegaciones dirigidas por los Ministros de Relaciones Exteriores Asaad al-Shaibani y Ayman Safadi. The rapprochement concerns transport, water, agriculture and trade. Por lo tanto, no se limita a una declaración política. Sin embargo, todavía es necesario distinguir entre las inversiones firmadas y reales.

Los registros oficiales de los dos países especifican la composición de este paquete: ocho memorandos, dos programas ejecutivos y un protocolo. La cooperación educativa y académica incluye programas para 2027–29. El componente ferroviario se refiere a una conexión entre los dos países. Los debates regionales también prevén un vínculo entre Arabia Saudita y Turquía. Es necesario seguir desarrollando estudios técnicos, costos y oportunidades de financiación. No hay tal cosa como un servicio ya abierto.

El Líbano participa directamente en debates sobre energía. El Consejo de Coordinación de Siria y Jordania examinó el tránsito de gas al territorio libanés. También mencionó otra posibilidad: producir electricidad en centrales eléctricas sirias con gas suministrado desde Jordania y luego exportar al Líbano. En el comunicado se pide que se concluyan los arreglos técnicos, comerciales y contractuales. Esta precisión prohíbe confundir una opción discutida con entregas garantizadas.

Ad Diyar, de 12 de noviembre de 2026, aborda el mismo problema mediante el comercio entre Beirut, Doha y Damasco. Los informes diarios sobre costos de tránsito, garantías y condiciones de funcionamiento. No todos los acuerdos jurídicos y financieros están finalizados. Por consiguiente, las dificultades no pueden reducirse a una sola decisión política siria. Para Beirut, el desafío sigue siendo la transformación del apoyo diplomático en contratos ejecutables y luego en suministros reales.

Chipre, pasajes para reactivar la confianza

Asharq Al Awsat, de 12 de noviembre de 2026, sigue las conversaciones chipriotas sobre dos nuevos puntos de cruce. Los sitios mencionados son Mia Milia, también llamada Haspolat, y Louroujina, o Akincilar. El expediente se refiere a la reunión celebrada en Nicosia el 9 de noviembre entre Nikos Christodoulides, Tufan Erhürman y el enviado de la ONU María Ángela Holguín. La reunión se confirma en las comunicaciones públicas de las Naciones Unidas.

El diario presenta estos pasajes como medio de apoyar el diálogo. Sin embargo, un acuerdo político sobre su principio no debe transformarse en un anuncio inmediato de apertura. Los acuerdos de tráfico y la puesta en marcha siguen siendo pasos separados. La importancia diplomática radica precisamente en esta articulación: las medidas prácticas pueden crear confianza, sin resolver en sí mismas los desacuerdos sobre la solución de la cuestión de Chipre.

Política internacional: medidas limitadas ante grandes desacuerdos

Irán mantiene línea sobre materiales enriquecidos

Al Arabi Al Jadid, de 12 de noviembre de 2026, sitúa en uno la negativa iraní a transferir materiales nucleares enriquecidos extranjeros. Los diarios reportan las declaraciones de Mohsen Rezaei del 11 de noviembre. Afirma que estos materiales permanecerán en el país y que Moscú ha sido informado de ellos. En particular, invoca edificios con energía nuclear. Esta es la justificación presentada por el funcionario iraní, no una demostración de capacidades navales ya operativas.

La misma intervención contenía amenazas contra instalaciones estadounidenses involucradas en nuevas huelgas. La distinción entre la amenaza condicional y el ataque sigue siendo fundamental. La palabra expande los lugares que Teherán dice que puede apuntar. No prueba que una operación fue lanzada contra estas bases. Asimismo, la negativa a trasladar las existencias por sí solas no constituye el texto de un acuerdo ni el anuncio del desglose oficial de ninguna negociación.

Al Bina y Al Akhbar del 12 de noviembre de 2026 vinculan este enfrentamiento con incidentes marítimos alrededor de Ormuz. Las narrativas no están plenamente de acuerdo en los buques interesados, la naturaleza de los incidentes y sus circunstancias. Las declaraciones iraníes sobre minas o carreteras no autorizadas deben seguir atribuidas. No son suficientes para establecer todas las responsabilidades. Las cifras de tráfico publicadas en las diversas páginas también cubren los perímetros mal armonizados. No permiten la conclusión simultánea del cierre completo y el movimiento casi normal del estrecho.

Ucrania, un intercambio anunciado sin arreglo de la paz

Al Arabi Al Jadid, de 12 de noviembre de 2026, describe un resultado limitado a los dos días de las discusiones de Abu Dhabi. La parte humanitaria está progresando, con un acuerdo anunciado sobre un importante intercambio de prisioneros. Quedan en litigio cuestiones territoriales, garantías de seguridad y condiciones para la cesación del fuego. Por lo tanto, en el informe se distingue un resultado concreto que se debe aplicar de un arreglo político que sigue fuera de alcance.

El negociador ruso Vladimir Medinski se refiere a las convergencias parciales. El emisario estadounidense Jared Kushner, por su parte, presenta las discusiones como base para nuevos contactos. Ambas evaluaciones no están de acuerdo en todas las cuestiones. Los formatos de cambio cifrados mencionados durante las conversaciones no deben presentarse como versiones ya alcanzadas. La confirmación de un regreso efectivo de los presos es un paso separado.

Ad Diyar y Al Akhbar del 12 de noviembre de 2026 también destacan la disputa sobre el lugar de los europeos. Kiev desea participar en los debates sobre las garantías. Moscú desafía las condiciones en que se podría organizar esta presencia. La elección de los participantes se refiere así al fondo de la negociación: ¿quién ofrecerá las garantías, quién las aceptaría y cómo se aplicarían? El progreso humanitario no resuelve estos desacuerdos.

En Malí, Washington retoma el contacto sin nueva alianza anunciada

Asharq Al Awsat, de 12 de noviembre de 2026, señala la visita del comandante americano para África a Bamako. El gobierno maliense confirma que Assimi Goïta recibió al General Dagvin Anderson el martes 10 de noviembre. Dirigió la delegación de Estados Unidos a la Feria de Defensa y Seguridad de Bamako. Los debates se centraron en la situación en el Sahel y en la lucha contra el terrorismo.

El informe de Malí refleja la disposición estadounidense de continuar el diálogo sobre seguridad regional. No menciona ningún nuevo tratado militar o reemplazo de los actuales socios de Malí. Por consiguiente, el interés de la visita radica en la reanudación del contacto de alto nivel. Un público y una cooperación planificados no son suficientes para establecer un cambio de alianza.

Economía: ingresos del Gobierno y pruebas de inversión para su aplicación

Electricidad, entre negociaciones y recuperación

Nida Al Watan del 12 de noviembre de 2026 pone el archivo eléctrico en primer plano. Sigue dividido entre dos emergencias: financiar las instalaciones y recoger facturas. The Ministry of Energy confirms the opening of a fifth round of technical discussions with Qatar on 9 November in Beirut. Esta liberación no contiene ningún contrato firmado, poder garantizado o fecha de puesta en marcha. Por consiguiente, las propuestas de inversión no deben presentarse como un alimento adicional ya adquirido.

En las actuaciones de Nida Al Watan y d’Al Liwa del 12 de noviembre de 2026, Joe Saddi defendió también el interés de invertir en la producción en tierras estatales. Sus intervenciones también colocan la red y la recuperación en el centro de la reforma. El papel esperado del regulador se refiere a la organización del sector y sus normas. No se confunde con el de un financiador. Las dificultades de financiación, las pérdidas técnicas y las facturas no pagadas siguen siendo problemas separados, incluso cuando afectan conjuntamente la corriente de efectivo.

Un comunicado de prensa del 12 de noviembre de la Electricidad del Líbano especifica las condiciones para el restablecimiento de la corriente a los deudores públicos. La institución requiere un primer pago, un compromiso escrito sobre la liquidación de las cantidades adeudadas y el pago regular de nuevas facturas. Afirma que no concedió ninguna reconexión fuera de estas condiciones. También advierte que un defecto resultará en un nuevo corte. Por otra parte, se retiran las listas informales de deudores y las cantidades circulantes. Ningún balance de recibos costado acompañará este texto.

Qlayaat: tres citas, no una sola apertura

Al Sharq del 12 de noviembre de 2026 vuelve al calendario del aeropuerto de Qlayaat. Ahora distingue publicidad comercial, pruebas y vuelos programados. En un comunicado de prensa publicado el 10 de noviembre, después de una reunión celebrada el día anterior, Nawaf Salam anunció la presentación de destinos y horarios el 15 de noviembre. Las reservas deben estar abiertas el mismo día. Se anuncian vuelos de prueba para el 22 de noviembre y vuelos comerciales programados para el 14 de diciembre de 2026.

Esta secuencia difiere de anuncios anteriores de un primer comienzo a El Cairo el 15 de noviembre. Sin embargo, no permite que las reservas se consideren ya abiertas. The Government communiqué describes a technical and operational preparation that is still under way. Para los viajeros del norte, los elementos decisivos seguirán siendo las rutas realmente ofrecidas, sus frecuencias y las condiciones de venta. El calendario político no reemplaza esta información práctica.

Control de los gastos y conservación de los ingresos

Ad Diyar, de 12 de noviembre de 2026, informa sobre la labor del Comité de Finanzas. El examen del presupuesto de 2027 también pone de relieve los medios de los órganos de supervisión. In committee, Ibrahim Kanaan requests written proposals to strengthen their functioning. Entre los debates figuran la Inspección Central, el Tribunal de Cuentas y las autoridades encargadas de combatir la corrupción y las adquisiciones públicas. La aprobación de las consignaciones en esta etapa no constituye la aprobación del presupuesto por la Asamblea.

Los análisis de Nida Al Watan y d’Al Akhbar del 12 de noviembre de 2026 abordan el debate bancario. Abarca la definición de pérdidas y su financiación. Presentar la crisis sólo como banca o como crisis de todo el sistema implica diferentes lecturas del papel del Estado, del banco central e instituciones privadas. Pero un calificador no establece su responsabilidad legal solo. Las hipótesis y hipótesis de reembolso de los bienes públicos siguen sin distinguirse de las disposiciones vigentes. No se puede inferir ningún acuerdo final de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional solamente.

Justicia: investigaciones delicadas y garantías profesionales en debate

Los archivos de seguridad no son veredictos

An Nahar and Nida Al Watan of 12 November 2026 give a large place to the investigations of Bcharré and Batrun. Las cuentas disponibles se refieren a detenciones, documentos y verificaciones de presuntas actividades. No establecen la culpabilidad de las personas afectadas. Las afiliaciones políticas, las intenciones de los sospechosos y los supuestos vínculos con las organizaciones deben seguir siendo atribuidas, sin ser transformadas en conclusiones judiciales.

Nawaf Salam pide que la investigación se lleve a cabo sin protección política. Ahmad Hajjar insiste en seguir investigando. Estas posiciones institucionales no validan cada detalle en el archivo. Las versiones conflictivas relativas a las pertenencias y objetos incautados exigen que las autoridades competentes den prioridad a los materiales públicos.

Al Bina, Ad Diyar, Al Quds Al Arabi y Asharq Al Awsat, de 12 de noviembre de 2026, también siguen la investigación de la muerte de Ahmad al-Alwani. La cooperación entre las autoridades libanesas e iraquíes es una parte identificada del caso. Por otra parte, las cuentas difieren en el número de personas cuestionadas y las responsabilidades asumidas. Las posiciones políticas del ex diputado iraquí no son suficientes para establecer un motivo. The determination of perpetrators and circumstances is a matter of investigation, not of competition charges.

Protección de los médicos de los derechos de los pacientes

Al Akhbar, de 12 de noviembre de 2026, examina las versiones debatidas en el Parlamento sobre médicos. La reforma propuesta del artículo 44 que rige las órdenes de los médicos plantea una cuestión diferente: ¿qué garantías se deben proporcionar antes de un procedimiento que implique a un profesional? El trabajo parlamentario revela varias formulaciones. Se prefiere la autorización previa y el asesoramiento científico. Another is intended to preserve the non-binding nature of this opinion for the judge, while regulating pretrial detention. Estas versiones no deben fusionarse en un supuesto texto final.

El debate se refiere menos a la protección que a la falta de protección que a las diferentes distribuciones de poderes entre la justicia y los órganos profesionales. Los expertos médicos pueden informar de una investigación sin sustituir la decisión judicial. Por lo tanto, los tiempos de respuesta y las consecuencias del silencio del orden son esenciales. Hasta que se establezca el voto y la versión elegida, sería prematuro anunciar una nueva inmunidad en vigor.

Empresa: enfoques simplificados, pero todavía parciales

CNSS amplía los medios de pago

An Nahar and Al Sharq of 12 November 2026 report the launch of a new service of the National Social Security Fund. El 11 de noviembre, la Comisión inició el pago de ciertas contribuciones de cuatro redes de transferencia: OMT, Bob Finance, Whish Money y Cash Plus. La primera fase se refiere a los pensionistas, los mukhtars, los médicos y los asegurados voluntarios. La Caja estima que el público destinatario es de aproximadamente 65.000 personas. Es un plan de pago de contribuciones, no un nuevo sistema de pago de beneficios.

Mohammad Karaki informó de 115 transacciones exitosas en el momento de la ceremonia. Esta cifra no representa el número total de asegurados registrados o un balance anual. La ampliación para incluir estudiantes, conductores y negocios sigue anunciada para una etapa posterior. Los costos y arreglos específicos para cada situación deben verificarse antes de adoptar cualquier medida. La existencia de nuevos puntos de pago no significa que todas las transacciones ya estén disponibles en cada agencia.

Berlín y digitalización de enfoques

Un Nahar del 12 de noviembre de 2026 transmite un anuncio consular de la Seguridad General. La Embajada del Líbano en Berlín ha recibido solicitudes de recogida biométrica desde el 11 de noviembre. La apariencia personal y las citas todavía son necesarias. La recogida de huellas dactilares en Alemania no transfiere la fabricación del pasaporte a la embajada: su expedición sigue siendo responsabilidad de las autoridades competentes del Líbano. Por lo tanto, el posible uso del transporte expreso por sí solo no garantiza un tratamiento administrativo acelerado.

Al Sharq y Asharq Al Awsat del 12 de noviembre de 2026 informan sobre la recepción del Club de Líderes en Baabda. Joseph Aoun se refirió al objetivo de una tarjeta electrónica de identidad antes de finales de 2026. Esta ambición forma parte de la digitalización de procesos administrativos y bancarios. No vale la pena abrir un servicio accesible hoy. Las condiciones de la aplicación, el calendario detallado y los arreglos de protección de datos siguen siendo documentados antes de proponer una guía a los usuarios.

Protección social y derechos de los usuarios

Al Bina, Al Sharq y Al Liwa del 12 de noviembre de 2026 informaron sobre una reunión sobre la protección de los periodistas. Las organizaciones profesionales también están considerando un proyecto de cobertura mutua. Entre las deliberaciones figuran Joseph Kossaifi y Ghassan Daou. El plan previsto pasa primero por la adhesión a una estructura existente, antes de la posible creación de un fondo propio. El acuerdo en principio no significa que un nuevo mutuo ya esté funcionando. Las ventajas mencionadas por sus promotores no sustituyen un contrato publicado, ni reemplazan las condiciones de adhesión que son ejecutables.

Al Sharq y Al Liwa del 12 de noviembre de 2026 hablan de la preparación de una carta ciudadana. Otra lógica es aclarar los derechos y obligaciones en las relaciones con la administración. Fadi Makki presenta este trabajo como un enfoque de consulta. Una carta presentada a las observaciones no debe confundirse con una ley ya aplicable. Su pertinencia práctica dependerá también de los procedimientos de apelación, los plazos y las responsabilidades reales.

Al Liwa del 12 de noviembre de 2026 sigue a Hanine Sayed en el Akkar. La gira de Hanine Sayed se centra en el papel de los centros sociales y la reapertura del centro de Tekrit después del trabajo. El Ministro defiende el cambio de la asistencia a un enfoque de desarrollo social. Esta orientación no permite anunciar un nuevo beneficio universal. Los servicios disponibles, sus horarios y condiciones de acceso deben mantenerse distinguidos de los objetivos más amplios establecidos durante la visita.

Cultura: obras circulantes y recuerdos libaneses

En su edición del 12 de noviembre de 2026, Asharq Al Awsat vuelve al Monnot fuera de las paredes. El teatro está buscando nuevos públicos más allá de sus habitaciones habituales. La iniciativa se basa en asociaciones con espacios culturales y en actuaciones cuya circulación sigue siendo posible sin mecanismos pesados. Josiane Boulos describe un enfoque de difusión en las regiones, en lugar de un simple cambio único. La representación de « Aman Tarallali » en Saida, anunciada el 16 de noviembre, está en consonancia con esta lógica. Sin embargo, los lugares y horarios de los siguientes nombramientos deben confirmarse antes de constituir un programa práctico.

Esta organización pone a la vanguardia las condiciones concretas del recorrido. Una producción debe ser capaz de encontrar una recepción, transportar sus elementos y adaptar su instalación. La elección de obras de luz cumple con estas limitaciones. Los contactos con otras ciudades e instituciones no son la única manera de lograrlo. Asimismo, el apoyo solicitado a las autoridades públicas no es una subvención obtenida.

La agenda cultural puede complementarse con las indicaciones de la galería Kalim Bechara. En Beirut, Mireille Goguikian presenta « Un paseo por el Medio Oriente », cuya apertura se anuncia el 12 de noviembre. La exposición reúne veinte pinturas, realizadas entre 2023 y 2026. La ciudad proporciona su materia común. Beirut y el distrito de Saïfi albergan también otros paisajes urbanos de la región. Los soportes de lona alterna y jute. Son composiciones pictóricas, no encuestas fotográficas para documentar el estado actual de los sitios representados.

El catálogo anuncia una exposición hasta el 24 de noviembre, en el edificio Noor Gardens 1, Omar Daouk Street. Las horas indicadas son de las 11.00 a las 19.00 horas del lunes al viernes y de las 10.00 a las 14.00 horas del sábado. La galería está cerrada los domingos. Esta información forma parte del programa del organizador, no una visita del editor.

Asharq Al Awsat y Al Joumhouria, de fecha 12 de noviembre de 2026, también dan lugar a las cuentas del pasado. La literatura y el documental siguen trabajando en la memoria libanesa. Las memorias de Boutros Harb abordan décadas de poder. Su interés reside en el punto de vista de un actor involucrado en los eventos que él dice. Por lo tanto, sus interpretaciones y acusaciones no se confunden con las conclusiones judiciales ni con hechos independientes establecidos. Las historias alrededor de Taef llaman la misma distinción entre archivos, recuerdos de los protagonistas y reconstrucción.

Al Joumhouria del 12 de noviembre presenta la nueva obra de Nabil Mouqaddam, que también pertenece a esta exploración de los rostros de la guerra. Su publicación está fechada en octubre, no el 12 de noviembre. No debe asignarse automáticamente las características del volumen anterior de 2016. Al Quds Al Arabi, de 12 de noviembre, vuelve al libro de Khaled Ziyada en la década de 1960. Ya se publicó en agosto. Su regreso al debate cultural ofrece una oportunidad para releer Trípoli y las transformaciones de una década, sin convertir esta lectura en un anuncio fuera de día.

Tecnología: Las interfaces digitales se convierten en un problema de protección

An Nahar and Al Quds Al Arabi of 12 November 2026 address the European proposal on digital equity. Se mueve la mirada hacia cómo se diseñan los servicios. Presentada el 11 de noviembre por la Comisión Europea, el proyecto tiene como objetivo, en particular, las interfaces engañosas, las solicitudes reiteradas y las suscripciones difíciles de poner en peligro. Aún no es una ley aplicable. Su examen por el Parlamento Europeo y el Consejo debe determinar las obligaciones finales y su calendario.

La transición de un juicio libre a una fórmula pagada es una de las situaciones abarcadas. El proyecto prevé información previa y consentimiento explícito. También se ocupa de los recordatorios de renovación y el acceso a una función de terminación. No debe confundirse con el derecho de retirada, que cumple otras condiciones. El objetivo es reducir la brecha entre fácil de suscribir y difícil de dejar un servicio.

También preocupan los mecanismos que promueven el uso excesivo: la lectura automática, las exigencias no relacionadas con la acción de los usuarios o las recompensas que fomentan la asistencia permanente. El texto busca hacer accesible su desactivación. Las disposiciones propuestas sobre menores y compras virtuales abordan situaciones específicas. No constituyen una prohibición general del juego en línea ni ninguna notificación.

Por último, el proyecto prevé información más clara sobre los precios cambiantes de los billetes y sobre la intención comercial de las comunicaciones de influencia. El límite máximo de penalización del 6% de la facturación mundial mencionada en el mismo paquete es parte de una reforma separada de la cooperación entre las autoridades de protección del consumidor. Esto no es una multa ya impuesta ni una tasa automáticamente aplicable a cada servicio digital.

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