Después de Antalya, Líbano tiene prioridades climáticas, pero no un nuevo sobre. Su plan nacional debe traducirse en propuestas impulsadas por fondos. Dos proyectos relacionados con el agua muestran la diferencia entre un concepto aprobado, una subvención regional aprobada y una transferencia de fondos a registros oficiales.

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COP31 concluyó el 22 de noviembre en Antalya sin acuerdo sobre el texto general de la Presidencia. Han avanzado las decisiones técnicas sobre la adaptación. Para el Líbano, la cuestión es cómo transformar las prioridades ya definidas por su plan nacional, en particular en el agua y la agricultura, en proyectos que los fondos internacionales pueden examinar. Las decisiones de Antalya no anuncian la asignación nacional.

Qué progreso en Antalya

En su informe de 23 de noviembre, la secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático distingue entre el texto general que no se ha acordado y las decisiones sectoriales. In particular, the parties made progress on how to use the 59 adaptation indicators from Belém. Han creado un marco para compartir experiencias de países de prueba voluntaria y de un grupo de trabajo para aclarar sus métodos. También continuaron el programa de trabajo sobre financiación del clima y la transición del Fondo de Adaptación a un servicio exclusivo del Acuerdo de París.

Se utilizan indicadores para medir los progresos e identificar las necesidades. Un proyecto de riego, por ejemplo, no establece su contribución a la adaptación contando sólo las instalaciones instaladas: el archivo también puede medir el servicio realizado durante un período seco, y luego seguir si el mantenimiento permite mantener este resultado. Tal indicador no es una nueva ventana ni una promesa de desembolso.

Prioridades libanesas ya definidas

The Lebanese Ministry of the Environment published a National Adaptation Plan for 2025–35. Para el primer período, 2026–28, incluye evaluaciones de riesgos para el agua, la agricultura, la biodiversidad y la salud, herramientas para alertar y compartir datos, y proyectos piloto en las zonas más expuestas. Se asigna coordinación al Departamento de Medio Ambiente, con departamentos y comunidades sectoriales.

Este marco nacional no es un presupuesto. Para pasar de una prioridad a un archivo, es necesario explicar la amenaza al servicio, que las personas se beneficiarán del trabajo, que se encargarán de la operación y cómo se medirá el efecto. Por ejemplo, la recogida de agua de lluvia y la rehabilitación de redes pueden ser útiles. Su justificación para la adaptación depende del riesgo climático documentado y del servicio que cada solución pueda mantener.

Dos ventanas, decisiones por distinguir

El Fondo Verde para el Clima publica un programa nacional libanés. El documento enumera los proyectos que el país quiere desarrollar: no es una decisión de invertir. Según las reglas del Fondo, una entidad acreditada presenta la solicitud de financiación, con una carta de no objeción de la autoridad nacional designada. En particular, este apoyo confirma la coherencia con las prioridades nacionales; no reemplaza la evaluación ni la decisión del Fondo.

El registro del Fondo de Adaptación muestra la diferencia entre los pasos. El Programa de Resiliencia del Servicio de Agua de ONU-Hábitat en Jordania y el Líbano tiene una decisión de aprobación de 2021. Se estima que 14 millones de dólares corresponden a la subvención regional, no sólo para el Líbano, y mucho menos para Antalya. Para otro caso, dedicado a soluciones basadas en la naturaleza para el agua en el norte del Líbano, la hoja informativa del Fondo indica sólo un concepto aprobado, con un proyecto de 2,14 millones de dólares. Esta condición no prueba la aprobación de la financiación final o el pago de la cantidad.

El próximo hito a ser monitoreado es por lo tanto en los registros de fondos y no sólo en el balance de la COP: una propuesta completa, una decisión de financiación o una transferencia identificada. Sin uno de estos actos, ni las necesidades identificadas por Beirut ni el progreso adoptado en Antalya pueden transformarse en un sobre para el Líbano.

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