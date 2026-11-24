Russell Brand fue condenado el 9 de noviembre de 2026 a diez años y seis meses de prisión por violación y tres agresiones sexuales. Las razones escritas del juez nos permiten entender este total: nueve años por violación y dieciocho meses por los otros tres delitos, cuyas sentencias son simultáneas. This dated decryption distinguishes between the duration of detention, conditional release and post-exit reporting obligations, without identifying the victims.

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Russell Brand fue condenado el 9 de noviembre de 2026 a diez años y seis meses de prisión por el tribunal de Southwark en Londres. The British prosecution confirmed a sentence for rape and three sexual assaults against four women between 2004 and 2009. Este desciframiento se remonta a esta decisión ya tomada, no a una audiencia futura.

Russell Brand: Cómo se calcula la pena

En sus razones escritas, el juez Joel Bennathan detalla cuatro sentencias. La violación tiene nueve años. The three sexual assaults result in nine, eighteen and eight months imprisonment, respectively.

Las tres últimas oraciones se llevan a cabo simultáneamente: la duración de estas tres oraciones es, por tanto, la más larga, 18 meses. Se suma a los nueve años pronunciados por violación. El total alcanza así diez años y seis meses, no la suma aritmética de cada una de las cuatro sanciones.

El juez explicó que había solicitado una sanción general proporcional. Afirmó que había desestimado las acusaciones por las que el jurado había pronunciado una absolución, así como las alegaciones fuera del veredicto.

Libertad condicional, no el fin de la sentencia

The grounds provide for a two-thirds period of detention and conditional release. Su violación puede conducir a un regreso a la cárcel. Se tienen en cuenta los días que ya se dedican a la detención. En la decisión también se prevén obligaciones de presentación de informes sin plazos previstos en la legislación sobre delitos sexuales.

The Metropolitan Police confirms that statements of the four victims on the consequences of the facts were read at the hearing. Afirma que el veredicto siguió cuatro semanas de juicio.

Las mujeres afectadas gozan de anonimato por la vida. La Fiscalía recuerda esto en su declaración del 9 de noviembre. Esta protección requiere que ni su identidad sea publicada ni evidencia para reconocerlos.

Southwark Crown Court en Londres, 2 de diciembre de 2011. Archivo ilustrativo: los transeúntes visibles no están asociados con el caso. Foto : Christopher Hilton / Geografía / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0. Archivo común reutilizado sin edición fotográfica.

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