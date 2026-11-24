Avichay Adraee jueces que transmiten las imágenes de la escuela pública de Debel fue un error. The sequence was published on 22 November, several weeks after the Lebanese authorities reported the visit. En el Líbano, el gobierno y el municipio también cuestionan las condiciones de entrada en el establecimiento y filmación.

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Avichay Adraee, ex portavoz árabe del ejército israelí, gobernó el martes 24 de noviembre, que la difusión de imágenes en la escuela pública de Debel en el sur del Líbano había sido una decisión muy mala. Su reacción es a la publicación. Las autoridades libanesas ya han condenado la entrada de soldados en la escuela y el uso de imágenes estudiantiles.

Adraee critica la decisión de transmitir las imágenes

En un mensaje árabe publicado el martes en su cuenta personal el X, Adraee vuelve a una entrevista con el canal 12. Dijo que desaprobó la decisión de hacer las imágenes públicas, invocando el tiempo y el lugar y las personas involucradas. Él presenta este error como involuntario.

Esta declaración no es una declaración del ejército israelí. Adraee no se pronuncia en este pasaje sobre las condiciones de entrada en el establecimiento o tiroteo. Ella Waweya, que le sucedió como vocero de habla árabe para el ejército, compartió la secuencia el domingo 22 de noviembre, el día de la Independencia del Líbano. Este es el día de la emisión, no el día de la visita.

En el Líbano también hay controversia sobre la entrada en la escuela

On 22 November, Prime Minister Nawaf Salam condemned the entry into school and the instrumentalization of students in a military communication. Los describió como una violación de la protección de las escuelas y los derechos de los niños.

La ministra de Educación, Rima Karamé, dijo que su ministerio no había sido informado de la visita. Su ministerio puso la grabación más de un mes antes de la emisión y anunció el seguimiento a las autoridades competentes, sin especificar ningún procedimiento o calendario.

El municipio de Debel indicó que la visita había tenido lugar aproximadamente un mes antes, sin coordinación previa con la administración escolar. También dijo que ni la escuela ni los estudiantes ni los habitantes habían decidido transmitirla o programarla. El municipio rechaza acusaciones contra estudiantes, maestros y residentes, y destaca que permanecer en el pueblo no significa aceptar la ocupación. The exact date of the visit and the conditions under which the images were taken were not publicly established.

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