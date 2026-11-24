La Zona Económica Trípoli presentó su futuro centro industrial y logístico en Arabia Saudita. La reunión con la autoridad portuaria incluye la prospección en la preparación de un procedimiento internacional. El comercio no es compromiso financiero ni contrato. Las especificaciones especificarán las obligaciones del socio.

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The Tripoli Special Economic Zone presented its project for an industrial and logistics centre in Saudi Arabia. Las reuniones, comunicadas el 18 de noviembre por la autoridad libanesa, reunieron al Presidente Hassan Dennaoui y a su homólogo de la Autoridad Portuaria de la Arabia Saudita. El objetivo era explorar los asociados antes de un procedimiento internacional, no anunciar un contrato.

Delegación libanesa recibida en Arabia Saudita

Hassan Dennaoui met Suleiman Khalid Al-Mazrou, President of the Saudi Port Authority, with the Lebanese Ambassador to Riyadh, Ali Qaranouh. El informe de la zona económica se refiere a intercambios sobre gestión portuaria y desarrollo logístico. No especifica si la autoridad saudita desea participar en el proceso.

The initiative also targeted Saudi companies active in logistics, ports and industrial areas. La embajada reunió a empresarios libaneses en el reino. Estos intercambios muestran qué tipos de actores busca atraer la autoridad Trípoli. No indican qué grupos financiarán el proyecto, aplicarán o se asociarán entre sí.

Lo que se confiaría a un socio privado

La zona económica busca un socio capaz de desarrollar y operar el futuro centro. Esta misión no se confunde con la gestión del puerto de Trípoli, ya en funcionamiento. El interés económico del centro está cerca del puerto: las actividades industriales y los servicios logísticos pueden implantarse cerca del flujo de bienes. Pero la proximidad de las dos instalaciones por sí sola no dice nada sobre los costos, conexiones o condiciones de acceso que las empresas encontrarán.

Esta búsqueda de un operador sigue la decisión anunciada el 17 de septiembre por la autoridad de la zona. Según ella, el Consejo de Ministros aprobó los estudios del Centro y autorizó un procedimiento de calificación internacional. La precalificación se utiliza para seleccionar candidatos que cumplan los criterios de capacidad; No les asigna el proyecto. Las ofertas, entonces la elección de un titular y la firma de un contrato, son pasos distintos.

La convocatoria oficial será el próximo hito

El 18 de noviembre presenta de nuevo la competencia como un paso adelante. No da una fecha firme, condiciones financieras o lista de candidatos. A fin de evaluar el alcance de la prospección, los documentos de procedimiento tendrán que especificar lo que el socio tendrá que construir o operar, la duración de sus compromisos y la asignación de costos con los actores públicos. Estos elementos también permitirán distinguir una solicitud, un contrato y una inversión realmente comprometida en Trípoli.

Imagen del archivo: Puerto Trípoli en El Mina en 1934. Armée du Levant, Institut français du Proche-Orient, fonds Ifpo 22789, License Open 1.0. La fotografía no muestra el proyecto actual.

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