La demanda del 17 de noviembre de 2026 es de 50.100 millones de dólares, de los cuales 10.100 millones corresponden a la modernización del control del tráfico aéreo y 40 mil millones de dólares a la infraestructura. Los reemplazos anunciados por la FAA están progresando, pero la auditoría de la GAO distingue el despliegue, el costo completo y la coordinación. Estos documentos no constituyen una votación presupuestaria ni una opinión de expertos sobre el desglose de noviembre.

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Modernizar el control aéreo de Estados Unidos no es solo reemplazar cables. También es necesario coordinar miles de obras, planificar su mantenimiento y distinguir entre edificios y equipos. La solicitud de 50.100 millones de dólares al Congreso el 17 de noviembre de 2026 ilustra esta diversidad: sólo una parte del sobre propuesto se refiere a los sistemas informáticos y operativos.

Solicitud de financiación, no presupuesto aprobado

La carta firmada por Transporte, Presupuesto Federal y Administración Federal de Aviación (FAA) se divide en cinco bloques. Se reservan 10.1 mil millones de dólares para la modernización del control del tráfico aéreo. Los 40 mil millones restantes se comparten por igual entre la infraestructura del aeropuerto, el programa terminal, los centros de control de rutas y las torres de control.

En el primer bloque, 7.200 millones tienen que financiar una plataforma de automatización común y estaciones de trabajo para los controladores. Dos mil millones se refieren a la informática y las telecomunicaciones en la nube, 600 millones a la gestión estratégica del flujo y 300 millones a la consolidación de las instalaciones de control terminal. Así que todo no se trata de comprar nuevos radares.

El documento incluye hasta cinco nuevos centros de control consolidados en ruta y hasta 140 torres FAA. Estos objetivos siguen vinculados a la demanda de consignaciones. La carta no prueba su aprobación por el Congreso ni el lanzamiento de cada proyecto.

Reemplazamientos ya anunciados

La renovación del equipo no espera este nuevo sobre. En su comunicado de prensa del 5 de noviembre, la FAA anunció que había reemplazado el 69% de los enlaces de cobre, instalado dispositivos de vigilancia en el suelo en 143 torres, pasado 26 vueltas a los registros de vuelo electrónicos e instalado 226 interruptores de voz utilizando protocolo Internet. Estos son indicadores declarados por el Organismo en esa fecha, no una medida independiente de la fiabilidad de toda la red.

El Organismo también presentó el despliegue de un sistema unificado para mostrar información operacional. Es reemplazar cuatro sistemas que datan de la década de 1980, algunos de los cuales se basaron en disquetes. Las cinco primeras instalaciones anunciadas incluyen aeropuertos Atlantic City, Nashville y Greater Rochester, así como centros de procesamiento de datos de Atlanta y Salt Lake City. El objetivo es de 435 sitios a finales de 2028.

Estas pantallas incluyen alertas, información meteorológica y consejos para los controladores. Su instalación no significa que todos los componentes de control de tráfico aéreo hayan sido reemplazados. Las comunicaciones, monitoreo, visualización y gestión de flujo siguen siendo funciones diferentes.

El costo de compra no es suficiente

Una auditoría de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO), publicada el 14 de septiembre de 2026, ya estaba revisando el programa de modernización. Se distingue los 12.500 millones votados en julio de 2025 de la cuota para los sistemas, alrededor de 9 mil millones. The cost of building the facilities was not part of its review.

El informe reconoce los progresos realizados. En la encuesta de mayo de 2026, la FAA informó que había reemplazado 2.560 de los 5.170 enlaces de cobre antiguos. Este punto de medición anterior no debe presentarse como el progreso de noviembre. The auditors also stated that they could not fully establish the reliability of the monitoring table data due to the lack of visibilidad on the systems that provided them; Sin embargo, consideraban que eran suficientes para describir aproximadamente el estado del programa.

Su crítica se centra en estimar el costo completo. La estimación de 10.600 millones de dólares para los sistemas de primera fase no abarcaba todos los gastos administrativos ni la mayor parte del funcionamiento y mantenimiento después de los primeros años. Tampoco integró la segunda fase. La compra de equipo y la financiación de su funcionamiento durante toda su vida son dos compromisos separados.

Miles de calendarios para coordinar

Otra dificultad señalada en mayo fue que 11.389 calendarios de proyectos todavía no eran un proceso de planificación general que vinculaba correctamente las intervenciones. Varios equipos podrían planificar visitas sucesivas al mismo sitio sin optimizar sus dependencias. En el control del tráfico aéreo, esta falta de coordinación puede afectar a las instalaciones que deben seguir funcionando durante su transformación.

La Administración aceptó parcialmente las dos recomendaciones de la GAO. Afirma tener estimaciones actualizadas y calendarios detallados, y trabajar con su integrador en una herramienta que utiliza inteligencia artificial para coordinar mejor las operaciones. The OAG maintains that the elements reviewed did not yet demonstrate a reliable full cost or a truly integrated schedule. Este desacuerdo se refiere a las pruebas y métodos de pilotaje, no a la necesidad de modernizar.

La carta de 17 de noviembre invocó la interrupción nacional de la semana anterior para exigir una aceleración financiera. Esto no transforma la auditoría de septiembre en experiencia técnica para este desglose: es anterior a ella y no establece la causa. Para juzgar la continuación del programa, los indicadores útiles serán las consignaciones efectivamente adoptadas, el equipo puesto en servicio, los costos de mantenimiento y la coordinación de la labor. Ninguno de estos elementos se deduce de la cantidad única reclamada.

Ilustración: fotografía del archivo del aeropuerto JFK, publicada en la biblioteca de medios Libnanews en septiembre de 2019; fecha de tiro no proporcionada. No muestra el desglose del 2026 de noviembre ni el nuevo equipo descrito. Crédito: archivo Pixabay / Libnanews.

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