El embajador israelí en la ONU, Danny Danon, rechaza la presencia de tropas francesas en el sur del Líbano después de la FPNUL. Para Beirut, la cuestión es quién verificará los incidentes y acompañará el retiro israelí.

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El embajador israelí en la ONU, Danny Danon, declaró el 25 de noviembre que Israel se oponía a enviar tropas francesas al sur del Líbano después de la FPNUL. Su objeción no sólo se refiere a la posibilidad de un mando francés: impugna el despliegue en sí mismo en el sur y prefiere un arreglo basado en el ejército libanés sin fuerza adicional. Para Beirut, el desacuerdo plantea una cuestión de que la partida de los miembros del personal de mantenimiento de la paz no resuelve: ¿quién verá los incidentes y enlace entre los dos ejércitos hasta que se termine el retiro israelí?

Lo que Danny Danon rechaza, y lo que su negativa no dice

En una entrevista publicada el miércoles, Danny Danon distinguió al sur del Líbano de otras áreas donde se podría considerar la asistencia francesa. Cree que una fuerza extranjera desplegada en el Sur obstaculizaría la acción israelí sin impedir que Hezbollah reconstituyera su presencia cerca de la Línea Azul. El Embajador dijo que prefería la coordinación con el ejército libanés y citó los mecanismos que Israel tenía con Egipto y Jordania. Esta es la posición que ha defendido públicamente, no la observación de que tal mecanismo ya existe en esta forma en el Líbano.

La información diplomática publicada el 20 de noviembre sugería una negativa más estrecha: Israel rechazaría una fuerza exclusivamente europea bajo el mando francés, pero podría aceptar la participación francesa en un paquete más amplio. La entrevista de Danon no confirma esta apertura. Tampoco es posible concluir que Israel se oponga a cualquier cooperación militar entre París y Beirut o que se cierren las negociaciones. La distinción es concreta: la capacitación o el equipamiento del ejército libanés no está desplegando unidades francesas en el sur para llevar a cabo una misión de seguridad.

París y Roma están preparando una coalición, no un despliegue acordado

Francia e Italia anunciaron en Antibes el 25 de junio que trabajarían juntos en una coalición internacional para apoyar al Líbano tras la salida de la FPNUL. On 18 November, the Quai d’Orsay confirmed that this initiative was still under discussion, first with the Lebanese authorities. París presenta este apoyo como medio de prevenir un vacío de seguridad y fortalecer al ejército libanés, sin asumir la responsabilidad por él desde el territorio. La declaración franco-italiana no especifica el número de personal, las áreas de intervención o la cadena de mando.

Al 4 de noviembre, 608 efectivos militares franceses prestaron servicios entre los 7.485 efectivos de mantenimiento de la paz de la FPNUL. Hoy funcionan bajo la autoridad de la ONU. Esta cifra mide una contribución a la misión actual, no un contingente disponible para una operación futura. El Consejo de Seguridad estableció el 31 de diciembre de 2026 como fin del mandato operacional de la FPNUL. La retirada comenzará entonces, con funciones limitadas, y tendrá que completarse dentro de un año. Que quedan soldados franceses bajo casco azul a principios de 2027, por lo tanto no significa que París haya obtenido permiso para formar una nueva fuerza.

Israel no tiene veto en la ONU, pero puede complicar una sucesión

Israel no se sienta en el Consejo de Seguridad y no puede vetarlo. Una nueva resolución sustantiva debe recibir nueve de quince votos y no ser vetada por ninguno de los cinco miembros permanentes. Por lo tanto, Washington puede sopesar el mandato, incluso si París prepara el texto. Por el contrario, el acuerdo entre Francia y los Estados Unidos sobre la redacción no sería suficiente para establecer condiciones de acceso o enlace sobre el terreno.

La cooperación concluida a petición de Beirut no depende de la autorización israelí como tal. Pero un acuerdo bilateral no transforma las tropas extranjeras en miembros del personal de mantenimiento de la paz y no les transmite las prerrogativas de la FPNUL. En la zona entre la Litani y la Línea Azul, donde la resolución 1701 establece un régimen especial, una fuerza de seguridad debe tener una base jurídica y poderes explícitos. Incluso si se autoriza, una misión destinada a comunicarse con ambos ejércitos y verificar los incidentes será limitada si una de las partes se niega a ponerse en contacto o se impide el acceso.

Entrenar al ejército y comprobar un incidente son dos misiones diferentes

La misión de apoyo establecida por la Unión Europea el 12 de octubre por invitación del Líbano debe asesorar y capacitar al ejército y a las Fuerzas de Seguridad Interna. La decisión de creación prevé un acto separado para poner en marcha la misión una vez que la planificación esté completa. Puede fortalecer la capacidad del Líbano para controlar las fronteras y las costas; No se le ha acusado de verificar las violaciones de 1701 como la FPNUL. El grupo trilateral de coordinación militar resultante del Acuerdo Marco de Washington del 26 de junio ofrece un canal entre las partes. Coordinar una discusión y encontrar los hechos independientemente en el lugar no son funciones equivalentes.

La carta del Secretario General de las Naciones Unidas de 1° de junio nos permite medir la diferencia. Estudia tres formatos de presencia uniformes, de aproximadamente 5.525.370 y 1.980 personas, incluido el personal de apoyo. En el más pequeño, las Naciones Unidas prevén una observación y verificación parciales, pero no hay interposición entre los dos ejércitos. Estas cifras son hipótesis de trabajo, no números votados. En la carta también se subraya que los observadores desarmados de las Naciones Unidas ya presentes en el Líbano necesitarán protección y apoyo logístico después de la partida de la FPNUL.

Para el Líbano, la prueba será la retirada israelí

Al recibir a los parlamentarios franceses el 24 de noviembre, Joseph Aoun defendió una bandera de las Naciones Unidas y apoyó la resolución 1701. La elección no se opone mecánicamente a una fuerza extranjera a la soberanía libanesa: el ejército puede ejercer la autoridad estatal, mientras que un tercero documenta incidentes, transmite alertas y facilita contactos. En la resolución 2790 se pide la retirada israelí al sur de la Línea Azul y el despliegue de las autoridades libanesas en las posiciones liberadas. El fin del mandato de la FPNUL no aborda esta solicitud ni el objetivo de colocar las armas bajo la autoridad exclusiva del Estado libanés.

En su informe de 12 de noviembre sobre la resolución 1701, el Secretario General de las Naciones Unidas describe el desacuerdo sobre la secuencia de etapas: Beirut considera que el cese de las hostilidades y el retiro israelí son las condiciones para la ampliación de su autoridad; Israel exige en primer lugar esta prórroga y el desarme de los grupos armados no estatales. En el informe se pide un acuerdo sobre la vigilancia y la presentación de informes después de la FPNUL al Consejo de Seguridad.

Por consiguiente, la preferencia israelí por la coordinación sin fuerza adicional plantea un problema de secuencia. Si los Cascos Azules cesan su vigilancia antes de la retirada israelí, el ejército libanés no puede asumir los derechos restantes. Y sin un mecanismo independiente de presentación de informes, un incidente puede resultar en dos versiones incompatibles sin verificación in situ. Para los habitantes, la cuestión se mide con hechos más precisos que la bandera de un contingente: un camino reabierto, un convoy que puede pasar y un retorno que no depende de un acuerdo improvisado en cada incidente. En esta etapa, no existe una decisión pública que establezca tanto el calendario para la retirada israelí como el mecanismo para verificar su ejecución.

Archivo fotográfico: FPNUL French military in At Tiri, 14 July 2009. © Libnanews.

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