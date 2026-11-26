En Gaza, el 66% de los hogares encuestados en octubre informaron menos de seis litros de agua potable por persona y día. La red y la distribución explican por qué la producción no es suficiente.

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En la Franja de Gaza, dos de cada tres hogares informaron de que tenían menos de seis litros de agua potable por persona y día durante la encuesta humanitaria de octubre. La cifra no mide el agua producida por las instalaciones: mide lo que dicen los hogares que han obtenido. Entre los dos, la red, el transporte y los puntos de distribución son todos los enlaces que pueden dar paso.

De red a tanque: tres fallas documentadas

A finales de septiembre, la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación Humanitaria (OCAH) informó de que las tres líneas de la empresa israelí Mekorot entregaban aproximadamente un 40% menos que las cantidades contractuales durante el período que se examina. Las Naciones Unidas atribuyeron la disminución de las dificultades de desalinización en Israel, donde la presencia de algas había afectado a las plantas. Se trata de una medida de suministro corriente, no de la proporción de familias sin agua.

En Dayr al-Balah, otro enlace cedió el 24 de agosto: una huelga dañó la unidad d-osmosis inversa del pozo J32. Los asociados humanitarios limpiaron los escombros y luego regresaron al servicio. Las Naciones Unidas estimaron que la población atendida por esta instalación era de aproximadamente 100.000 habitantes. Este número se refiere a una población de servicios, no a un volumen producido o a pruebas de que cada persona recibió su parte.

En la ciudad de Gaza, las lluvias de noviembre recordaron que el saneamiento también requiere acceso al agua potable. En Sheikh Radwan, el nivel de la cuenca había aumentado casi un metro y medio según el grupo humanitario responsable del agua y el saneamiento. Agua de lluvia mezclada con aguas residuales de sistemas dañados; Los equipos carecían de equipo para evacuarlos. Un punto de agua puede permanecer accesible mientras se vuelve inseguro si la proximidad o la red está contaminada.

Mapa de riesgo, muestras y volumen distribuido

Un estudio publicado por Oxfam el 23 de noviembre identificó un alto riesgo de contaminación del agua potable en el norte de Gaza, la ciudad de Gaza y Deir el-Balah: los pozos o las instalaciones de desalinización que aún se utilizan están ubicados en zonas donde las aguas subterráneas son vulnerables y los escombros son altos. Es una tarjeta de riesgo, no una declaración de potabilidad en cada grifo. El análisis distinguió muestras de julio de este mapa: coliformes fecales habían sido detectados en el 19% de los 79 pozos estudiados. La parte se refiere a los puntos muestreados, no a todos los pozos del territorio.

Lo que los seis litros miden

En su informe de 18 de noviembre, la OCAH informa de que el 66% de los hogares encuestados por teléfono entre el 8 y el 15 de octubre estaban por debajo de seis litros de agua potable por persona por día. El 34% informó menos de 15 litros de agua en total. Estos dos umbrales distinguen el agua destinada a beber y todos los usos domésticos; las acciones no suman. Las respuestas describen la muestra entrevistada y no constituyen una medida por barrio o una encuesta al 26 de noviembre.

Para seguir el regreso al servicio, se requieren tres cifras separadas: la capacidad nominal de pozos y plantas; lo que realmente producen con energía y partes disponibles; y lo que afecta a las familias, conduciendo o camion. El boletín de las Naciones Unidas emitido el 20 de noviembre documenta la remoción de 121 instalaciones de oleoductos y de evacuación y la respuesta de emergencia en 69 lugares de desplazamiento. Sin embargo, no publica una lectura uniforme de los litros de agua potable entregados a cada barrio.

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