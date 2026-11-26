Andy Taylor murió a los 65 años. De Rio a Power Station, luego a Danse Macabre, el guitarrista dio alivio a la roca al pop de Duran Duran.

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Andy Taylor murió el lunes 23 de noviembre a los 65 años, anunció el miércoles su familia y ex socios de Duran Duran. El guitarrista británico había co-escrito y tocado en los tres primeros discos de la banda. También había encontrado sus antiguos cómplices del estudio Macabre Danceen 2023.

La familia de Andy Taylor informó que murió en casa, rodeado de sus familiares, después del cáncer de próstata. Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor y Roger Taylor firmaron un homenaje conjunto. Aquellos que han conocido a Duran Duran a través de sus clips o líneas sintetizadoras también han escuchado la guitarra eléctrica de Taylor en estos discos: corta el coro de Hambriento como el lobo y da Rio un ataque que no se confunde con bajo o teclados.

Una guitarra que no deja de bailar

Originario del noreste de Inglaterra, Taylor se unió a la banda en Birmingham en 1980. Participa en la escritura y grabación de Duran Duran (1981), Rio (1982) Siete y el Tigre Ragged (1983). On Girls on FilmRiff apoya el bajo de John Taylor y la batería de Roger Taylor. Los tres músicos llevan el mismo nombre, sin estar relacionados.

Los clips emitidos en MTV acompañaron el éxito internacional del grupo, que luego grabó Una vista a un asesinato para el James Bond liberado en 1985. Ese mismo año, Andy Taylor y John Taylor tocaron con el cantante Robert Palmer y el batería de Chic, Tony Thompson, en el primer álbum de The Power Station. Al reanudarse Pónganlo en (Bang a Gong) de T. Rex, la guitarra ocupa el frente de la mezcla, pero la batería mantiene un pulso de funk. El proyecto sugiere el lado más áspero de un músico cuyo juego fue hecho por primera vez conocido en un grupo pop.

La reuniónAstronauta a Macabre Dance

Después de salir de Duran Duran en los años 80, Andy Taylor volvió a la banda para Astronauta, liberado en 2004, y separado de nuevo en 2006. Fue uno de los músicos inducidos con Duran Duran en el Rock » Roll Hall of Fame en 2022. Absente la ceremonia, leyó una carta anunciando que está sufriendo de cáncer de próstata metastásico.

Su última colaboración con un álbum de estudio de la banda apareció el año siguiente. On Macabre Dance, Taylor revisa nuevas versiones de Velero y Secreto OktoberTambién juega Black Moonlight junto a Nile Rodgers. Cuarenta años después Rio, los dos guitarristas encontraron el diálogo entre riffs rock y ritmo de baile que había marcado los primeros discos de Duran Duran.

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