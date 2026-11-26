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El Reino Unido registró 77.000 más llegadas que salidas a largo plazo en los 12 meses finalizados en junio de 2026, según estimaciones provisionales publicadas el jueves 26 de noviembre por la Oficina de Estadística Nacional (ONS). El saldo fue 204.000 al año anterior, después de la revisión. La disminución se debe principalmente a la disminución de las llegadas de nacionales de países fuera del grupo europeo definido por la ONS.

La oficina del Reino Unido tenía 738 000 llegadas, en comparación con 893.000 en los 12 meses anteriores, y 661.000 salidas, en comparación con 689.000. La cifra de 77.000 mide la diferencia entre estos dos flujos, no el número de inmigrantes. El cálculo es para las personas que llegan o salen por lo menos 12 meses, británicos o extranjeros. Por consiguiente, no corresponde al número de visados expedidos o solicitudes de asilo.

La vista viene sobre todo de las llegadas

Entre los nacionales fuera del grupo UE+, las estimaciones ONS llegan a 550 000, en comparación con 671.000 un año antes. Las salidas siguieron siendo ampliamente estables. El saldo de este grupo aumentó de 379.000 a 258.000. En esta nomenclatura, « EU+ » significa nacionales de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y Suiza, fuera del Reino Unido.

Las llegadas relacionadas con la escuela siguen siendo la primera razón entre los nacionales no europeos, con unas 257 000 personas, en comparación con 290 000 al año anterior. Las llegadas relacionadas con el trabajo han disminuido aún más: la Oficina las estima en 135.000, en comparación con 180.000, incluidas las personas acompañantes. Las llegadas de asilo también están cayendo hacia atrás. Este último recuento incluye a las personas que solicitan asilo después de haber entrado por medios regulares como los que entraron sin autorización; No se limita a cruzar el Canal.

Más salidas que llegadas entre los británicos

El saldo de la población británica se estima en -137 000 y el de los nacionales de la UE+ en -45 000. Sin embargo, el componente británico es más incierto de lo habitual. A falta de datos administrativos actualizados, la Oficina debía prorrogar su proyección hasta 15 meses. Planea revisar estas cifras en su próxima publicación el 27 de mayo de 2027.

Sin períodos de restricciones Covid-19, ONS presenta este equilibrio como el más bajo desde 1997. Queda por leer con cautela la comparación a largo plazo: la Oficina recurrió entonces a las encuestas y hoy utiliza principalmente datos administrativos.

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