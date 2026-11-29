Yair Netanyahu tomó los subsidios familiares como argumento para exigir la eliminación del árabe de los signos y documentos oficiales. Ahmad Tibi denunció declaraciones racistas. La ley básica y las normas para asignar prestaciones no han cambiado.

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Yair Netanyahu tomó los subsidios familiares como argumento para exigir la eliminación del árabe de los signos y documentos oficiales. Ahmad Tibi denunció declaraciones racistas. La ley básica y las normas para asignar prestaciones no han cambiado.

Lo que Yair Netanyahu preguntó

En un mensaje transmitido en la noche del 21 al 22 de noviembre, Yair Netanyahu pide la eliminación del texto árabe de todos los signos y documentos oficiales del país. Para justificar esta solicitud, afirma que Israel no es un estado binacional y se opone al lugar del árabe en otros países al hebreo en Israel.

A continuación, tomó como ejemplo a los ciudadanos árabes que recibieron beneficios para niños o seguros nacionales: si lo fueran, escribió, « lo suficientemente israelíes » para beneficiarse de ellos, podrían ser suficientes para leer un hebreo elemental. Así, utilizó beneficios sociales para defender la retirada del árabe de los medios públicos. Su mensaje no contiene un mecanismo para retirar las prestaciones o una propuesta oficial de examen de idiomas.

Ahmad Tibi defiende la condición árabe en Israel

El diputado Ahmad Tibi, miembro de la Lista Común de Knesset, le respondió el domingo por la mañana en hebreo. Se opuso al árabe como una « lengua materna » a lo que él llama, por punción, racismo como la « lengua padre » de Yair Netanyahu. Afirmó que el árabe permanecería y predijo la desaparición política de Benjamin Netanyahu.

La ley y las prestaciones no han cambiado

Article 4 of the 2018 Basic Law on the Nation-State states that Hebrew is the language of the State and recognizes a special status in Arabic. Afirma que el uso del árabe por las instituciones públicas o en las relaciones con ellas se rige por la ley y que este artículo no afecta al lugar que ocupa el idioma en la práctica antes de su entrada en vigor.

El plan de prestaciones familiares se rige por otras leyes. Los criterios publicados por el Instituto Israelí de Seguro Nacional incluyen la residencia de los padres y la edad del niño, con condiciones y excepciones específicas para el beneficio. No se incluyen criterios para la lectura hebrea en la lista oficial para estas prestaciones. La propia organización publica información y formularios para familias en árabe. Para el subsidio ordinario, el Instituto especifica que el niño debe tener menos de 18 años, permanecer en Israel y no casarse.

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