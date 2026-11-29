El municipio de Odessa anuncia la muerte de una mujer después de un ataque ruso en la noche del 28 al 29 de noviembre. Un edificio residencial fue golpeado.

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El municipio de Odessa anuncia la muerte de una mujer después de un ataque ruso en la noche del 28 al 29 de noviembre. Un edificio residencial fue golpeado.

La ciudad de Odessa anunció el domingo 29 de noviembre que una mujer había sido asesinada cuando un edificio residencial de varias plantas fue golpeado en la noche. En un primer mensaje, el municipio informó de un edificio residencial dañado sin balance. A continuación, confirmó la muerte, sin especificar la edad de la víctima o anunciar un registro completo de los heridos.

Dos incidentes separados en la región

La huelga en el edificio es distinta de la anunciada el sábado por la administración regional contra un almacén de granos en el Odessa oblast. El gobernador Oleh Kiper declaró que el techo del edificio había sido dañado y que la mayor parte del grano almacenado había sido destruido. No reportó bajas en este otro incidente y no cuantificó la cantidad de cereales perdidos.

El sábado por la mañana, según el gobernador, otro ataque golpeó una instalación de distribución de electricidad en la zona. El operador de DTEK informó que más de 6.000 suscriptores estaban temporalmente sin poder. Este número se refiere al desglose anunciado el sábado, no a las consecuencias de la huelga nocturna en el edificio.

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