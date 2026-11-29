Las restricciones del maratón continúan en Beirut. Los maestros del OOPS se movilizan el lunes, el Líbano recibe a China en baloncesto y España renueva su parlamento.

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Las restricciones del maratón continúan en Beirut. Los maestros del OOPS se movilizan el lunes, el Líbano recibe a China en baloncesto y España renueva su parlamento.

Domingo 29 de noviembre de 2026. Hora de Beirut a las ocho.

Beirut: los cierres de maratón continúan por la mañana

Las Fuerzas de Seguridad Interna han planeado mantener los cierres a lo largo del curso hasta que pasen los últimos pilotos. No hay una sola hora de reapertura: las calles están reabriendo gradualmente. El lugar de los mártires, punto de partida y finalización, sigue preocupado hasta el final del evento. La ruta fue cerrada al tráfico a las 4:30 a.m.

El programa del organizador estableció la salida del maratón y el semi-maratón a las 6:30 a.m. y los 10 km a las 7:45 a.m. A continuación se prevé la carrera de jóvenes a las 9.30 horas y la carrera de 6 km a 10.15 horas. Por lo tanto, el dispositivo también se refiere a los viajes realizados después del paso de los primeros maratones.

Escuelas del OOPS: movilización anunciada el lunes

La Unión de Maestros Palestinos en el Líbano pide una reunión el lunes 30 de noviembre en las escuelas del OOPS y en sus dos centros de formación profesional. El sindicato protestó contra los efectos de la crisis financiera de la agencia en puestos y servicios. Pidió que los estudiantes abandonaran las escuelas antes de los dos últimos períodos de estudio.

Esta apelación no es una decisión de cierre general: el organismo no anunció un calendario común. Las familias deben referirse a las instrucciones de su institución. El OOPS informó de que había recibido 34,541 estudiantes en 60 escuelas del Líbano durante el año escolar 2025-2026.

Cesta: El Líbano recibe China a las 9.00 horas

Los cedros compitieron contra China a las 9 p.m. Beirut tiempo, en el complejo de Nouhad Nawfal en Zuk Mikael, en Asia clasificando para la Copa Mundial 2027. Antes de este partido, Líbano ocupó el segundo lugar en el Grupo F, con seis victorias y tres derrotas. La selección libanesa se inclinó contra Japón el jueves, en casa. La Federación Internacional publicó el número de equipos comprometidos este domingo.

Palestina: Guterres pide progreso a dos estados · Voces Globales

Para el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, el Secretario General de las Naciones Unidas reiteró su llamamiento para poner fin a la ocupación ilegal del territorio palestino. António Guterres recordó que, en la solución biestatal defendida por las Naciones Unidas, Gaza y la Ribera Occidental forma parte integrante del mismo Estado palestino. La conmemoración, prevista para el 29 de noviembre, se refiere a la votación sobre el plan de división por la Asamblea General en 1947.

Óleo: Los ministros de la OPEP se reúnen este domingo

La coalición de países productores estableció el 29 de noviembre como su 42a reunión ministerial. La reunión tuvo lugar mientras los actuales techos colectivos se ejecutan hasta finales del año. Paralelamente, siete miembros de la alianza, incluida Arabia Saudita y Rusia, decidieron el 1 de noviembre mantener los niveles de producción requeridos para septiembre en diciembre. Estas son dos decisiones separadas: el comunicado dominical será necesario para determinar si se han acordado nuevos niveles.

España: mesas de votación abiertas a las 9 h hora local

El español renueva este domingo los 350 escaños del Congreso de Diputados y elige directamente a 209 senadores. Las oficinas deben cerrar a las 8:00. El 5 de octubre, Pedro Sánchez anunció la convocatoria de esta elección temprana. En el Congreso, un candidato debe tener 176 votos en el primer voto de candidatura; En ausencia de una mayoría absoluta, el segundo voto divide los votos a favor y en contra. Por consiguiente, la asignación de puestos determinará los acuerdos necesarios para formar un Gobierno.

Taiwán: la oposición mantiene a Taipei, el partido presidencial recupera a Taichung

Kuomintang conserva Taipei, donde el alcalde saliente Chiang Wan-an ganó el 53,72% de los votos válidos. El Partido Democrático Progresista, que ocupa la presidencia, gana Taichung con Ho Hsin-chun. El conteo da 11 de los 22 ejecutivos locales en Kuomintang, 10 en el Partido Democrático Progresista y uno en un independiente. El referéndum nuclear celebrado el mismo día es una elección separada y no autoriza el regreso al servicio de un reactor solo.

Rougeole: 59 países afectados por graves brotes en 2025

La Organización Mundial de la Salud estima que 72.000 personas murieron de sarampión en 2025, una disminución del 91% desde 2000. La disminución de la mortalidad coexiste con brotes importantes o perturbadores en 59 países. Según la OMS, más de 29 millones de niños no fueron vacunados o no vacunados en 2025.

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