Sagrado en Portimão el 22 de noviembre, el piloto español detendrá su carrera al final del Gran Premio de Valencia, a pesar de un contrato de Ducati anunciado para 2027 y 2028.

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Marc Márquez anunció el viernes 27 de noviembre que se retiraría después del Gran Premio de Valencia. El piloto español anunció su decisión en el garaje de Ducati, antes de la primera sesión de prueba gratuita del fin de semana. Su equipo confirmó que la carrera sería la última de su carrera profesional.

Una última carrera cinco días después del anuncio de su sacro

El piloto de 33 años acaba de ganar su octavo título en la categoría reina en Portugal en el circuito de Portimão. Sus bolsas de 125 cm3 y Moto2 aportan a diez el número de sus títulos mundiales, todas las categorías combinadas. Ganó los dos últimos con Ducati en 2025 y 2026, después de sus seis coronas MotoGP en Honda.

El título de los conductores se adquiere, pero el de los fabricantes queda por decidir en la final. La carrera del domingo tiene lugar en el circuito Ricardo-Tormo de Cheste, cerca de Valencia. El programa del circuito establece el inicio a las 2 p.m. hora local.

El proyecto Ducati para 2027 cambios

Ducati anunció en junio que Márquez permanecería en su equipo oficial durante dos temporadas más. El programa valenciano lo presentó como futuro socio de Pedro Acosta. La confirmación de su jubilación hace que esta composición sea obsoleta. Ducati no anunció su reemplazo en su declaración el viernes.

Este comienzo ocurre cuando el campeonato prepara un cambio de reglas. Después de la final, las pruebas de Valencia deben abrir una nueva etapa a la vista de 2027, la primera temporada de motores de 850 cm3.

Cubierta: Marc Márquez en Brno, 18 de julio de 2025. Archivo fotográfico: Pavel21kriz / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; cultivo y titulación bajo la misma licencia.

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