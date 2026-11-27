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The Lebanese public agency reported on Friday morning several Israeli air strikes around Kfar Tebnit, Zoutar al-Sharkiyé and Qantara. No se han confirmado resultados humanos.

Huelgas reportadas en Qantara y cerca de Kfar Tebnit

El viernes 27 de noviembre, el Organismo Nacional de Información del Líbano informó de huelgas entre Zoutar al-Sharkiyé y Mayfadoun, así como cerca de Kfar Tebnit, en la zona de Nabatiyah. La agencia también informó esto entre Qantara y Ghandourieh, en la zona de Marjayoun, luego en la localidad de Qantara misma.

Las alertas no especifican el número total de huelgas ni el grado de daño. No se han confirmado resultados humanos para esta serie de bombardeos. El Organismo no especifica la naturaleza de los sitios afectados.

Dos días de bombardeo en zonas separadas

Las huelgas del viernes en el sur del Líbano siguen las reportadas el jueves en Bekaa Occidental, especialmente cerca de Ain al-Tinh y Tumat Niha. El ejército israelí alegó una huelga en Ain al-Tinh, alegando haber apuntado allí a un lugar de Hezbolá. Esta afirmación se refería a la operación del jueves en la Bekaa, no las huelgas reportadas el viernes alrededor de Nabatiyah y Marjayoun.

La noche del jueves al viernes, la agencia pública libanesa también informó de fuego de artillería en la zona de Zebqin. El directamente desde Libnanews en el sur del Líbano estos disparos se distinguen de los ataques aéreos reportados el viernes por la mañana.

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